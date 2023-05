Comment activer le verrouillage du chat sur WhatsApp pour des chats plus sécurisés

Ces jours-ci, Meta ajoute de nouvelles fonctionnalités à WhatsApp Messenger. Récemment, WhatsApp a pris en charge plusieurs appareils. Aujourd’hui, Whatsapp annonce une autre fonctionnalité utile du messager de chat le plus populaire, la nouvelle fonctionnalité s’appelle Chat Lock. Cette fonctionnalité vous permet d’améliorer la sécurité et la sûreté de vos conversations les plus privées.

La fonctionnalité WhatsApp Chat Lock est actuellement disponible pour certains utilisateurs. La fonctionnalité est en phase de déploiement et sera disponible pour tout le monde dans les prochains jours. Voici comment vous pouvez activer Chat Lock sur WhatsApp et rendre vos chats plus sûrs.

Qu’est-ce que WhatsApp Chat Lock ?

Chat Lock ajoute une couche de sécurité supplémentaire à WhatsApp en vous permettant de masquer des conversations spécifiques de votre boîte de réception et de les stocker dans un dossier sécurisé appelé Locked Chats. Les discussions verrouillées sont accessibles à l’aide du code d’accès de votre appareil ou d’autres données biométriques, telles que les empreintes digitales ou l’identification faciale. L’une des meilleures choses à propos de la nouvelle fonctionnalité est qu’elle masque également le contenu des messages dans les notifications.

C’est une fonctionnalité utile pour les personnes qui ont une raison de partager leur téléphone avec des membres de leur famille ou des amis. Les discussions verrouillées n’apparaîtront pas sur l’écran d’accueil de WhatsApp, vous pouvez rendre le dossier caché visible à l’aide d’un geste de balayage vers le bas sur votre téléphone.

La fonctionnalité est disponible sur toutes les plateformes, y compris Android, iPhone, Web et Desktop. Comme je l’ai dit plus tôt, la fonctionnalité est actuellement disponible pour des utilisateurs limités. Assurez-vous d’avoir installé la dernière version de WhatsApp sur votre smartphone ainsi que sur votre bureau. Si vous utilisez déjà la dernière version, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour activer la fonction WhatsApp Chat Lock.

Comment activer le verrouillage du chat WhatsApp

Vous pouvez facilement activer la fonction Chat Lock dans WhatsApp. Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir les informations de chat pour le fil que vous souhaitez sécuriser, puis d’activer la nouvelle fonctionnalité. La fonctionnalité fonctionne avec les discussions personnelles et les groupes. Mais avant cela, assurez-vous de configurer l’authentification sur votre smartphone. Si votre téléphone est déjà sécurisé avec un mot de passe ou un identifiant de visage ou une empreinte digitale, vous pouvez suivre ces étapes pour activer le verrouillage du chat sur WhatsApp.

Remarque : Assurez-vous de mettre à jour WhatsApp vers la dernière version avant de continuer, voici les liens pour Android et iPhone.

Étapes pour Android :

Ouvrez WhatsApp sur votre smartphone Android. Appuyez sur le fil que vous souhaitez masquer. Appuyez sur les informations de chat. Trouvez l’option Chat Lock. Appuyez sur Verrouiller le chat. Activez la bascule pour verrouiller ce chat avec une empreinte digitale et confirmez avec votre empreinte digitale. C’est ça.

Étapes pour iPhone :

Ouvrez WhatsApp sur votre iPhone. Sélectionnez n’importe quel fil. Appuyez sur Informations sur le chat. Sélectionnez l’option de verrouillage du chat. Activez la bascule pour verrouiller ce chat avec Face ID et confirmez votre Face ID. C’est ça.

Comment afficher les chats verrouillés sur WhatsApp

Vous pouvez facilement accéder ou afficher les chats verrouillés sur WhatsApp d’un simple geste. Voici comment vous pouvez accéder à toutes vos discussions sécurisées.

Ouvrez WhatsApp sur votre iPhone ou smartphone Android. Glissez vers le bas dans l’onglet Chats sur WhatsApp. Appuyez sur Chats verrouillés. Accordez l’accès avec des solutions d’authentification telles que Face ID ou Fingerprint. C’est ça.

Comment désactiver le verrouillage du chat dans WhatsApp

Si vous souhaitez ramener la conversation dans l’onglet Chats, vous pouvez facilement désactiver la nouvelle fonctionnalité. Vous pouvez suivre ces étapes pour désactiver la fonction WhatsApp Chat Lock.

Ouvrez WhatsApp. Accédez aux discussions verrouillées. Ouvrez le chat que vous souhaitez supprimer des chats verrouillés. Appuyez sur Informations sur le chat. Sélectionnez l’option de verrouillage du chat. Désactivez la bascule pour le verrouillage du chat. C’est ça.

C’est donc l’un des moyens les plus simples d’activer et de désactiver la nouvelle fonctionnalité Chat Lock dans WhatsApp.

Si vous avez encore des questions concernant la nouvelle fonctionnalité WhatsApp Chat Lock, laissez un commentaire dans la zone de commentaire. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

