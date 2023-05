Microsoft mettra automatiquement à niveau les utilisateurs de Windows 10 21H2 après la fin du support le mois prochain

En un mot : si vous utilisez toujours Windows 10 version 21H2, vous devriez vous préparer pour le passage à la dernière version du système d’exploitation le mois prochain. Microsoft mettra automatiquement à jour les utilisateurs, même s’ils ne le souhaitent pas, vers la version 22H2 après la fin du prise en charge de l’édition 21H2.

Le 13 juin, lorsque la mise à jour de sécurité de juin 2023 arrivera, les éditions Windows 10 21H2 Home, Pro, Pro Education et Pro Workstation perdront le service et le support, ce qui indique qu’elles cesseront de recevoir des mises à jour de sécurité et de prévisualisation pour se protéger contre les menaces de sécurité.

Même si vous êtes heureux de continuer à utiliser Windows 10 21H2, Microsoft mettra automatiquement à jour les appareils grand public et professionnels non gérés à la fin de la maintenance vers 22H2. On ne sait pas quand cette mise à niveau aura lieu.

La version 22H2 de Windows 10 sera la version finale du système d’exploitation, bien qu’elle continue de recevoir des mises à jour de sécurité jusqu’au 14 octobre 2025 – Les utilisateurs d’entreprise bénéficient de quelques années supplémentaires. Toute personne utilisant encore Windows 10 après cette date devra probablement obtenir des correctifs de groupes tiers comme 0patch.

Bien que Microsoft impose la version 22H2 de Windows 10 à ceux qui utilisent la version obsolète, il préférerait de loin voir les personnes passer à Windows 11.

La société de Redmond a cessé de vendre des licences pour Windows 10 Home, Pro et Workstation en janvier, bien que cela ne s’applique qu’aux téléchargements numériques de Windows 10 achetés directement sur le site de Microsoft par les consommateurs. Il existe encore de nombreux sites de ventes tiers vendant des téléchargements et des copies physiques, y compris des copies OEM de Home et Pro disponibles sur Amazon, et de nombreux sites vendent encore des clés de produit à bas prix.

Windows 11 gagne des parts de marché mondiales, atteignant un record historique de 23,01 % en mai, selon Statcounter. Mais Microsoft sera probablement déçu de voir son dernier système d’exploitation si loin derrière la part de 73,46 % de Windows 10, sa plus élevée depuis mars 2022.

C’est une histoire plus positive pour Microsoft parmi les joueurs. La dernière enquête Steam montre que 33,39 % des participants utilisent Windows 11, contre 61,21 % des utilisateurs de Windows 10. De plus, l’ancien système d’exploitation a vu sa part chuter drastiquement au cours des derniers mois.

