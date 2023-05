FitnessView Teams pour iPhone et iPad se lance comme un outil précieux pour les entraîneurs et les entraîneurs

Funn Media, le développeur derrière Calory, WaterMinder, et bien d’autres, a lancé une nouvelle version de son tracker d’activité FitnessView pour les entraîneurs, les entraîneurs et les diététiciens. FitnessView Teams est une solution élégante pour suivre et gérer les données de santé et d’activité sur iPhone et iPad pour des équipes entières ou plusieurs clients utilisant Apple Watch pour vous aider à fournir des commentaires perspicaces et exploitables.

FitnessView est un tracker d’activité populaire qui s’intègre à Apple Watch et Apple Health et fournit des commentaires et des informations plus approfondis que l’application native iOS/watchOS Fitness.

Désormais, Funn Media apporte cette expérience aux entraîneurs, entraîneurs personnels, etc., avec la possibilité de suivre des équipes entières (et multiples), des clients, des groupes, etc.

Voici ce que propose FitnessView Teams sur iPhone et iPad :

Fonctionnalités des équipes FitnessView

Affichage de l’activité quotidienne

Affichage des détails de l’entraînement

Affichage du calendrier

Obtenez des informations grâce à l’accès à des données d’activité/santé granulaires

Comparaisons des membres de l’équipe

Transparente pour gérer plusieurs équipes/groupes ainsi que pour ajouter plusieurs entraîneurs

Prix ​​: À partir de 59,99 $/mois pour 10 utilisateurs

J’ai pu consulter les équipes FitnessView avant le lancement (avec un exemple d’équipe) et voici certaines des choses que j’ai remarquées.

La vue principale est la page Activités quotidiennes avec votre équipe/groupe de clients sur le côté gauche. Pour chaque personne, vous verrez les jours de la semaine en haut avec l’aperçu de l’activité Bouger/Exercice/Debout et les détails de la fréquence cardiaque en haut.

En dessous, vous avez des vignettes indiquant comment l’athlète/client progresse sur divers objectifs. Vous pouvez également basculer la barre latérale pour passer en plein écran (bouton en haut à gauche sur iPad).

La vue Calendrier offre un moyen pratique de vérifier rapidement certaines mesures de performance et de santé de base :

Conçue pour les entraîneurs et les équipes, la vue de comparaison vous permet de voir comment chacun de vos joueurs se compare pour chaque métrique de performance/santé,

Et appuyer sur un joueur depuis cette vue vous montre la progression mensuelle, les totaux, le pourcentage d’atteinte de l’objectif, et plus encore.

Essayez les équipes FitnessView

FitnessView Teams est un téléchargement gratuit disponible dès maintenant sur l’App Store pour iPad et iPhone.

Pour obtenir l’ensemble complet des fonctionnalités, les prix commencent à 59,99 $/mois pour 10 utilisateurs, passent à 124,99 $/mois pour 25 utilisateurs et incluent des forfaits allant jusqu’au suivi de 1 000 utilisateurs.

