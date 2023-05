Le nouveau brevet d’Apple montre un pli d’écran pliant auto-cicatrisant

Le marché des téléphones mobiles à écran pliable a connu une croissance rapide au cours des deux dernières années. Cependant, un gros problème avec les téléphones portables à écran pliant, c’est les plis clairs que ces gadgets ont. Bien sûr, les écrans droits n’ont pas de problèmes de plis car ils ne se plient pas. En conséquence, les marques de téléphones mobiles cherchent depuis un certain temps déjà des réponses au problème des plis. La liste des formules de l’Office des marques et des brevets des États-Unis (USPTO) vient d’apparaître en ligne. Nous pouvons voir dans la liste qu’Apple a récemment obtenu un brevet pour un téléphone pliable. La principale caractéristique de vente de ce brevet est qu’il permet à la région du pli de s’auto-guérir.

Apple travaille sur une nouvelle méthode permettant aux plis de cicatriser par eux-mêmes en utilisant la chaleur, la lumière, le courant électrique ou d’autres types de stimuli externes. Avec cette technologie, le risque d’endommager le paravent par erreur diminuera énormément.

Téléphone pliable Apple à lancer dans le futur

Apple s’attend à un gadget avec une charnière dans le futur, et l’idée d’un appareil à charnière est également très excitante. Grâce à cette conception, qui permet au gadget de se plier à travers la charnière, les utilisateurs pourront gagner plus d’espace sur l’écran dans un seul appareil. Le gadget pourrait être rendu plus facile à transporter en utilisant un couvercle d’écran flexible sur la partie charnière, placé entre les premier et deuxième composants rigides du couvercle d’affichage.

Apple a également l’intention d’ajouter une couche de technologie d’auto-guérison à la couverture de l’écran afin d’améliorer l’apparence et la convivialité des gadgets modernes et de réduire le risque de rayures et de bosses. La couche de tissu auto-cicatrisant peut être créée sur toute la couche de couverture d’affichage ou juste dans ses régions flexibles.

Afin d’améliorer la flexibilité, la couche de couverture d’affichage peut avoir une couche élastomère dans sa zone flexible. En utilisant des stimuli externes comme la chaleur, la lumière et le courant électrique, le corps peut se guérir.

Rumeurs sur les téléphones à écran pliant Apple

Apple est connu pour ses produits innovants, et le dernier buzz concerne le téléphone pliable de l’entreprise. Les rumeurs entourant l’iPhone pliable existent depuis un certain temps, et il semble que la société y travaille enfin. Dans cet essai, nous discuterons de tout ce que nous savons jusqu’à présent sur les rumeurs de téléphone pliable d’Apple.

Date de sortie

La date de sortie de l’iPhone pliable est un sujet de discussion depuis un moment. Selon un rapport de TechRadar, une source de 2021 suggère que nous ne verrions pas d’iPhone pliable avant 2023 au plus tôt. Cependant, des rumeurs récentes suggèrent que l’iPhone Fold pourrait être lancé en 2023. Le rapport est basé sur un « initié de l’industrie » qui affirme qu’Apple prévoit de lancer un iPhone pliable de 8 pouces d’ici 2023. Le rapport suggère également qu’Apple travaille sur un tablette pliable.

Afficher

Selon un rapport de Tom’s Guide, Ming – Chi Kuo affirme que le premier iPhone pliable aura un énorme écran mesurant 8 pouces. Ce serait plus grand que le Galaxy Z Fold 4, qui offre un écran de 7,6 pouces lorsqu’il se déplie. Le rapport suggère également qu’Apple travaille sur un téléphone pliable dont l’orientation est similaire à celle du Galaxy Z Flip 4 et du Moto Razr.

Conception

Le design de l’iPhone pliable reste un mystère. Cependant, un rapport TechRadar affirme que les rumeurs sur l’iPhone pliable se répartissent en deux camps. Certains suggèrent que l’appareil aura un véritable écran pliable. Cependant, d’autres prétendent que cet appareil sera livré avec deux écrans distincts séparés par une charnière. Le rapport suggère également que l’offre d’Apple pourrait être la version la plus raffinée d’un pliable que nous ayons jamais vue.

Brevets

Apple a obtenu plusieurs brevets liés aux appareils pliables. Selon un rapport de Tom’s Guide, une paire de brevets remportés par Apple couvre des écrans pliables durables ainsi qu’un écran pliable avec des zones flexibles texturées. Ces brevets ne mentionnent pas spécifiquement un téléphone, donc Apple pourrait également réfléchir à une tablette pliable.

Rivalité

Les téléphones pliables entrent rapidement dans leur âge d’or, avec des produits passionnants de Huawei, Motorola, Xiaomi, Oppo et Honor rejoignant les modèles déjà populaires de Samsung. Selon un rapport de TechRadar, les fabricants de téléphones susmentionnés n’ont toujours pas résolu certains des problèmes les plus importants auxquels sont confrontés les appareils pliables, tels que la durabilité de l’affichage et la durée de vie de la batterie. On espère que l’offre d’Apple pourrait être la version la plus raffinée d’un pliable que nous ayons jamais vue.

Conclusion

Les rumeurs entourant le téléphone pliable d’Apple existent depuis un certain temps, et il semble que la société y travaille enfin. La date de sortie de l’iPhone pliable devrait être en 2023, et l’appareil devrait avoir un immense écran mesurant 8 pouces. La conception de l’iPhone pliable reste un mystère, mais Apple a approuvé plusieurs brevets liés aux appareils pliables. La concurrence sur le marché des téléphones pliables est féroce. Cependant, les fans d’Apple espèrent que l’offre d’Apple pourrait être la version la plus raffinée d’un pliable que nous ayons jamais vue.

Commentaire de l’éditeur :

Lors de sa conférence des développeurs I/O aux petites heures du 11 mai, Google a annoncé la sortie du Pixel Fold, son premier téléphone portable pliable. Apple est désormais la seule grande entreprise à ne pas avoir de téléphone portable à écran pliable après le lancement du Google Pixel Fold. Sans aucun doute, de nombreux fans d’Apple ont des inquiétudes à ce sujet. La découverte du dernier brevet d’écran pliant d’Apple cette fois-ci montre que l’entreprise se penche également sur le terrain.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine