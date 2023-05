Examen de la Google TV Box MECOOL KM7 Plus : découvrez un nouveau niveau de divertissement

La panne

4.4







8.7

Le Mecool KM7 Plus est une excellente box de streaming facile à configurer et à utiliser. Avec son excellent matériel dans une taille compacte, son système Google TV mis à jour et ses applications de streaming certifiées, il offre une excellente expérience de streaming avec une vidéo et un son de haute qualité.

MECOOL est une marque qui se concentre sur la production d’appareils Android TV. Bien que son nom ne soit pas très connu, la société propose une gamme solide de produits qui peuvent rivaliser avec les séries Fire TV d’Amazon et les appareils Roku. Pour moins de 80 $, vous pouvez acheter un boîtier TV Android décent chez MECOOL. L’un des derniers ajouts à leur gamme de produits est le KM7 Plus, que j’ai testé. Ainsi, dans cet article, je vais fournir un test complet de la box TV Google MECOOL KM7 PLUS.

Le MECOOL KM7 PLUS est un décodeur de streaming 4K doté du codec vidéo AV1 en HDR et fonctionnant sous Android 11.0. Non seulement il est équipé du système GTV Google TV. Mais il comprend également des applications et du contenu supplémentaires tels que Netflix, YouTube, Prime Video, Disney Plus, etc. Nous discuterons de sa conception, de ses performances, de ses fonctionnalités, de son logiciel et de sa valeur globale pour le prix. À la fin de cet test, vous devriez mieux comprendre si MECOOL KM7 PLUS est un investissement rentable pour votre installation de divertissement à domicile.

Test du MECOOL KM7 PLUS

Déballage

Lorsque vous recevez le colis contenant votre TV Box MECOOL KM7 PLUS, vous trouverez plusieurs éléments soigneusement emballés à l’intérieur. Le premier élément est le boîtier TV lui-même, qui est au cœur de toute la configuration. Cet appareil compact est conçu pour offrir une expérience de streaming fluide, vous permettant d’accéder facilement à vos émissions et films préférés. La TV Box MECOOL KM7 PLUS dispose également d’un matériel puissant. Ce qui le rend capable de gérer des flux vidéo et audio de haute qualité sans aucun décalage ni mise en mémoire tampon.

En plus du boîtier TV, vous trouverez également une télécommande. Cette télécommande est un accessoire indispensable qui vous permet de naviguer facilement dans les menus et les options de la box TV. Grâce à sa conception intuitive, vous pouvez accéder rapidement à vos applications de streaming préférées, régler le volume et contrôler la lecture. La télécommande est petite et légère, ce qui la rend facile à tenir et à utiliser pendant de longues périodes.

En plus du boîtier TV et de la télécommande, le forfait comprend également un adaptateur secteur. Cet adaptateur est conçu pour fournir une source d’alimentation stable et fiable au boîtier TV, garantissant son fonctionnement fluide et sans interruption. L’adaptateur secteur est compatible avec les prises électriques standard, ce qui indique que vous pouvez l’utiliser dans n’importe quelle pièce de votre maison.

Pour connecter le boîtier TV à votre téléviseur, vous aurez besoin d’un câble HDMI, qui est également inclus dans l’emballage. Le câble HDMI est essentiel pour transmettre des signaux vidéo et audio de haute qualité entre le boîtier TV et votre téléviseur. Avec ce câble, vous pouvez profiter de votre contenu préféré avec une résolution et une clarté étonnantes.

De plus, vous trouverez un manuel d’utilisation inclus dans le package. Ce manuel est un outil essentiel pour la configuration et l’utilisation de la TV Box MECOOL KM7 PLUS. Il fournit des instructions étape par étape sur la façon de connecter le boîtier TV à votre téléviseur, de configurer vos comptes de diffusion en continu et d’utiliser la télécommande pour naviguer dans les menus et les options du boîtier TV. Le manuel d’utilisation est facile à lire et à comprendre, ce qui en fait une ressource précieuse pour tous ceux qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur nouveau boîtier TV.

Caractéristiques MECOOL KM7 PLUS

SoC – Amlogic S905Y4 quad-core Arm Cortex-A35 @ jusqu’à 2,0 GHz avec Arm Mali-G31 MP2 GPU

Mémoire système – 2 Go LPDDR4-2400

Stockage – Flash eMMC de 16 Go, emplacement micro SD

Sortie vidéo HDMI 2.1 jusqu’à 4K à 60 Hz avec HDR10+, HRD10, HLG, CEC, HDCP 2.2/2.3 Port AV avec vidéo composite (et audio analogique)

Décodeur vidéo H.265, AV1, VP9, ​​AVS2 jusqu’à 4Kp60 H.264 jusqu’à 4Kp30 Décodage multi-vidéo jusqu’à 4x 1080p60

Audio – S/PDIF optique, audio analogique via port AV, audio numérique via port HDMI

Connectivité Port Fast Ethernet 10/100M Wi-Fi 5 2T2R bi-bande 802.11b/g/n/ac et Bluetooth 5.0

USB – 2 ports hôtes USB 2.0

Divers – LED IR, réseau et alimentation

Alimentation – 12V/1A via prise DC

Dimensions – 98 x 98 x 20,7 mm

Poids – 100 grammes

Conception

La Google TV Box MECOOL KM7 PLUS est une petite boîte en plastique compacte qui offre une gamme de fonctionnalités et d’options de connectivité. L’avant du boîtier est orné de voyants d’état qui affichent les états d’alimentation et de connectivité. D’un côté de la boîte, les utilisateurs trouveront des ports multimédias, dont deux ports USB-A complets et un emplacement SD. De l’autre côté, il n’y a pas de ports, ce qui permet une apparence élégante et minimaliste.

La Google TV Box MECOOL KM7 PLUS est conçue pour les utilisateurs qui souhaitent profiter de l’écosystème Google TV dans un petit boîtier pratique. La palette de couleurs noir et blanc donne à la boîte un aspect distinctif qui la distingue des autres options Android TV. La boîte a à peu près la taille de deux jeux de cartes à jouer côte à côte, ce qui la rend facile à intégrer dans n’importe quel espace.

À l’arrière de la boîte, les utilisateurs trouveront une gamme de ports de connectivité, notamment optique, AV, HDMI, Ethernet, AC et une prise audio de 3,5 mm. Cela offre aux utilisateurs une gamme d’options pour connecter leur téléviseur à Internet et à d’autres appareils, leur garantissant ainsi la flexibilité dont ils ont besoin pour profiter de leurs émissions et films préférés.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de la Google TV Box MECOOL KM7 PLUS est la télécommande qui l’accompagne. Cette télécommande est conçue selon la nouvelle conception de télécommande de référence de Google. Et est l’une des meilleures télécommandes disponibles sur n’importe quelle boîte moderne de streaming. Les touches sont intuitives et faciles à utiliser. Et la télécommande inclut des capacités IRC pour ajouter une prise en charge complète de la puissance et du volume à la plupart des téléviseurs et des barres de son.

Performance

Le MECOOL KM7 PLUS est équipé de 2 Go de RAM et de 16 Go de stockage EMMC, qui sont associés à un processeur Amlogic S905Y4 Quad-Core A35. Bien que cette combinaison matérielle particulière ne soit pas considérée comme à la pointe des normes actuelles, elle est plus que suffisante pour obtenir des performances optimales de Google TV. En fait, le matériel fonctionne si bien qu’il peut facilement gérer la plupart des tâches qu’un utilisateur typique exigerait d’un système d’exploitation Google à grand écran.

L’un des principaux avantages de cet appareil est sa flexibilité en matière d’extension de stockage. Avec plusieurs façons d’étendre le stockage, les utilisateurs peuvent facilement ajouter une capacité de stockage supplémentaire selon leurs besoins. Ceci est particulièrement utile pour ceux qui ont besoin de stocker une grande quantité de contenu. Tels que des films, des émissions de télévision ou d’autres fichiers multimédias.

Dans l’ensemble, cette combinaison de matériel et de logiciels en fait un appareil Android TV puissant et fiable qui convient à un large éventail d’utilisations. Que vous cherchiez à diffuser vos émissions préférées, à jouer à des jeux ou simplement à naviguer sur le Web, cet appareil est sûr de fournir les performances dont vous avez besoin.

Fonctionnalités du logiciel

Le Mecool KM7 Plus est une boîte de streaming qui fonctionne sur Google TV, qui est une version mise à jour d’Android TV. Google TV offre une interface plus conviviale et une vaste sélection d’applications et de services. Le processus de configuration du KM7 Plus est relativement simple et facile à suivre. Pour commencer, il vous suffit de brancher l’appareil sur une prise secteur et de le connecter à votre téléviseur à l’aide d’un câble HDMI. Vous pouvez également vous connecter à votre réseau sans fil ou via un câble Ethernet.

Une fois l’appareil allumé, le processus de configuration apparaît à l’écran. Cela implique de connecter la télécommande, de se connecter à votre réseau si vous utilisez une connexion sans fil, d’accepter certaines politiques et de choisir les applications et les abonnements initiaux. Une fois que vous avez terminé ces étapes, vous êtes prêt à commencer la diffusion.

L’un des avantages du MECOOL KM7 Plus fonctionnant sur Google TV est qu’il offre de meilleures performances et des mises à jour plus longues par rapport à Android TV. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de différence dans l’apparence des deux logiciels, la nouvelle version du système de streaming de Google offre de meilleures performances et fonctionnalités.

Un autre avantage du MECOOL KM7 Plus est qu’il possède toutes les principales applications de streaming certifiées. Y compris Netflix et Amazon Prime. Ces applications peuvent être limitées sur certains appareils. Mais le KM7 Plus a les deux intégrés avec une lecture 4K complète activée s’ils sont installés. Cela indique que vous pouvez profiter de vos émissions et films préférés dans la meilleure qualité possible.

Dans l’ensemble, le MECOOL KM7 Plus est un excellent boîtier de streaming facile à configurer et à utiliser. Avec son système Google TV mis à jour et ses applications de streaming certifiées, il offre une excellente expérience de streaming avec une vidéo et un son de haute qualité.

Verdict

Le MECOOL KM7 Plus est une excellente box de streaming facile à configurer et à utiliser. Avec son excellent matériel dans une taille compacte, son système Google TV mis à jour et ses applications de streaming certifiées, il offre une excellente expérience de streaming avec une vidéo et un son de haute qualité.

Si vous êtes à la recherche d’un boîtier Android TV, le MECOOL KM7 PLUS Google TV Box vaut vraiment la peine d’être considéré. Ses caractéristiques impressionnantes et sa configuration facile en font un excellent choix pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur expérience de divertissement. En raison de ses excellentes caractéristiques et de son faible prix, nous vous recommandons fortement de l’acheter.

Nous sommes heureux d’annoncer que MECOOL a offert 15 % de réduction au lecteur du site Web, en utilisant le code : MECOOLSAVE. Le prix de KM7 PLUS sera de 67,15 $ au lieu du prix initial de 78,99 $.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine