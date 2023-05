Comment configurer le thermostat Nest avec Apple HomeKit via Matter

Matter a la promesse d’unir enfin la maison intelligente sous une seule norme, et lentement, cette promesse se concrétise. Actuellement, Google déploie une mise à jour de son thermostat Nest qui ajoute la prise en charge de Matter et permet au thermostat d’être lié à Apple HomeKit. Voici comment cela fonctionne.

Quels thermostats Nest fonctionnent avec Apple HomeKit ?

Matter est une norme de grande portée qui prend en charge de nombreux produits existants et nouveaux, mais dans le cas de Google, elle ne prend en charge qu’un seul thermostat. Le thermostat Google Nest sorti en 2020 est le seul de la gamme qui sera compatible avec Matter et, à son tour, HomeKit, pour le moment. Cependant, Google n’a pas exclu de mettre à jour le Nest Learning Thermostat à l’avenir.

Notamment, Matter n’est pas le seul moyen d’utiliser les appareils Nest avec Apple HomeKit. Comme mon collègue Bradley Chambers l’explique sur Netcost-security.fr, le Starling Home Hub ouvre également cette capacité, et il fonctionne avec plus de modèles de thermostat Nest.

Comment connecter le thermostat Nest à Apple HomeKit via Matter

Si vous avez un thermostat Nest 2020, vous aurez besoin de quelques éléments pour le connecter à HomeKit avec Matter. Le premier d’entre eux est un appareil Android. Pour le moment, l’application Google Home ne prend en charge que les paramètres Matter via Android, la prise en charge d’iOS étant prévue pour bientôt.

Vous devrez également vous assurer que votre thermostat Nest est mis à jour avec l’assistance Matter. Google a commencé à déployer cette mise à jour en avril, mais elle n’a pas encore atteint tous les utilisateurs. Si vous ne pouvez pas suivre la première étape ci-dessous, c’est que vous n’avez pas encore la mise à jour. Malheureusement, il n’y a aucun moyen de le forcer.

Conditions préalables

Mise à jour 2020 du thermostat Nest avec Matter

Téléphone intelligent Android

Application Google Home

iPhone ou iPad avec iOS 16.4 ou supérieur

Dans l’application Google Home pour Android, vous devez accéder à votre thermostat et ouvrir les paramètres de l’appareil. Appuyez ensuite sur « Applications et services Linked Matter ». Une nouvelle page apparaîtra indiquant qu’Android, l’application Google Home et Google Assistant sont liés à votre thermostat.

La prochaine étape consiste à appuyer sur « Lier les applications et les services ». Vous aurez ici la possibilité de lier le thermostat Nest à toute autre application prise en charge par Matter sur votre téléphone, comme Samsung SmartThings, ou d’utiliser un code de couplage et/ou un code QR pour lier le thermostat à d’autres applications. C’est ce dont nous aurons besoin pour lier le thermostat Nest à Apple HomeKit.

Appuyez sur pour générer un code QR, puis passez à votre appareil iOS.

Dans l’application Apple Home sur votre iPhone ou iPad – vous aurez besoin d’iOS 16.4 ou supérieur – vous pouvez simplement appuyer sur le bouton « + » et appuyer sur « Ajouter un accessoire ». Votre appareil commencera automatiquement à rechercher un code QR et vous pourrez utiliser celui de votre téléphone Android pour associer le thermostat Nest.

À partir de là, vous devriez pouvoir utiliser le thermostat Nest avec d’autres appareils HomeKit comme vous le feriez avec l’intégration native de HomeKit. Une stipulation est que, bien que le thermostat Nest fonctionne sur Matter, vous aurez toujours besoin d’une sorte de hub dans votre maison qui fonctionne avec HomeKit – je ne le fais pas, malheureusement.

Il est probablement prudent de supposer que ce processus changera une fois que l’application Google Home sur iOS adoptera la prise en charge de Matter, mais en attendant, c’est la première fois que le thermostat Nest prend en charge l’application Home d’Apple de manière native, et c’est merveilleux.

Si vous souhaitez utiliser un thermostat Nest avec Apple Home, le thermostat se vend 129 $, mais les unités remises à neuf sont souvent moins chères – Best Buy le vend pour aussi peu que 55 $, ce qui est franchement une bonne affaire.

