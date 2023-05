Pourboires aux caisses automatiques : les agents de voyage pour les voyages de culpabilité ?

Une patate chaude : les pourboires sont et seront probablement toujours un sujet émouvant. Alors que la technologie continue de remplacer les emplois traditionnellement effectués par les humains, le remorqueur moral de donner un pourboire pour un service exemplaire disparaît-il ?

Le Wall Street Journal s’est récemment penché sur ce sujet et a constaté que dans plusieurs cas, les entreprises incitent les clients à donner des conseils aux machines d’auto-vérification, même lorsqu’il n’y a aucune interaction avec un employé réel.

Dans un réfrigérateur à bière en libre-service du Petco Park de San Diego, Corey Gary, 28 ans, a été invité à laisser un pourboire lors du paiement. L’informaticien a déclaré qu’il était confus par le message car il n’était pas clair à qui il donnait réellement un pourboire, mais a quand même choisi de laisser 20 pour cent.

Lorsqu’on lui a demandé un pourboire sur une bouteille d’eau à 6 $ à un kiosque de paiement automatique à l’aéroport international Newark Liberty dans le New Jersey, Garrett Bemiller a déclaré qu’il avait été pris au dépourvu. Il a décrit l’invite comme un peu de chantage émotionnel et a refusé de donner un pourboire.

Lors d’une vérification automatique dans une boutique de biscuits à Metairie, en Louisiane, Emily Clulee et Gracie Sheppard ont remarqué un panneau leur demandant d’envisager de laisser un pourboire « si nous vous avons fait sourire ». Les deux ont obéi malgré le fait que leur seule interaction avec un employé a été lorsqu’on leur a demandé de s’écarter pour attendre leur commande.

Les chercheurs et les défenseurs des droits syndicaux qualifient ce comportement de dérive des pourboires et soutiennent que c’est une façon pour les employeurs de rejeter la responsabilité des augmentations de salaire sur le consommateur. Certains, comme le professeur William Michael Lynn de la Nolan School of Hotel Administration de l’Université Cornell, pensent que les entreprises « profitent d’une opportunité ».

Les entreprises, quant à elles, insistent sur le fait que les pourboires sont une façon facultative de dire merci pour un travail bien fait. Mais qui remerciez-vous s’il n’y a pas eu d’interaction humaine pendant tout le processus ?

Quelles sont vos réflexions sur le sujet ? Avez-vous été invité à donner un pourboire à une borne libre-service ? Les entreprises ont-elles tort de secouer le pot à pourboire alors qu’aucune interaction humaine réelle n’a eu lieu ?

