Facebook Messenger rejoint la longue liste des applications Apple Watch abandonnées plus tard ce mois-ci

La dernière victime de l’application Apple Watch est le populaire Facebook Messenger de Meta. Au cours des derniers jours, les utilisateurs ont reçu des avertissements concernant l’application Messenger pour la suppression du portable d’Apple et Meta a confirmé cette décision.

Au fil des ans, nous avons vu de plus en plus d’entreprises s’éloigner de l’offre d’une application Apple Watch et maintenant Meta est la dernière plate-forme majeure à abandonner une application dédiée pour les appareils portables d’Apple.

Repérés par PiunikaWeb via Test Geek, quelques utilisateurs ont commencé à voir une alerte sur l’application Messenger de Meta pour Apple Watch intitulée « Modifications de Messenger sur Apple Watch ».

Messenger pour Apple Watch a permis aux utilisateurs de lire et de répondre aux messages jusqu’à présent. Mais à partir du 1er juin, l’avertissement indique que lorsque l’application sera retirée, les utilisateurs d’Apple Watch ne pourront recevoir des notifications de l’iPhone que pour Messenger.

Après le 31 mai, Messenger ne sera plus disponible en tant qu’application Apple Watch, mais vous pourrez toujours recevoir des notifications Messenger sur votre montre.

Test Geek a entendu un porte-parole de Meta qui a confirmé la nouvelle et a déclaré que l’iPhone, le bureau et le Web seraient le principal moyen pour les utilisateurs d’Apple d’utiliser Messenger à partir de juin :

« Les gens peuvent toujours recevoir des notifications Messenger sur leur Apple Watch lorsqu’ils sont jumelés, mais à partir de fin mai, ils ne pourront plus répondre depuis leur montre. Mais ils peuvent continuer à utiliser Messenger sur leur iPhone, leur ordinateur de bureau et le Web. (Le porte-parole a précisé plus tard que ce changement aura lieu « début juin » plutôt que « fin mai ».)

Fait intéressant, il semble que Meta n’ait pas partagé l’avertissement avec de nombreux utilisateurs, ni partagé une déclaration avec le grand public concernant le changement.

Alors que de plus en plus d’applications quittent Apple Watch, Apple devrait apporter ce qui pourrait être un changement majeur à son portable avec watchOS 10. Cela pourrait mettre moins l’accent sur les applications tierces avec une nouvelle interface utilisateur basée sur des widgets.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :