L’ancien responsable d’iCloud d’Apple sera chargé de créer un logiciel de voiture GM sans CarPlay

Voici une tournure dans l’histoire en cours de GM et CarPlay. General Motors a embauché Mike Abbott pour diriger son équipe de logiciels, a annoncé la société aujourd’hui. C’est le même Mike Abbott qui vient de quitter Apple après avoir passé cinq ans en charge du logiciel iCloud.

Le rôle d’Abbott chez Apple comprenait le leadership sur les services et l’infrastructure iCloud, y compris iMessage et FaceTime. Chez GM, Abbott occupera le poste de vice-président exécutif des logiciels et relèvera directement de la PDG de GM, Mary Barra.

En tant que membre de l’équipe de direction, Abbott dirigera une nouvelle organisation logicielle intégrée de bout en bout axée sur le développement de technologies et de solutions logicielles pour les véhicules et les entreprises, et la fourniture de services et de fonctionnalités numériques aux clients de détail et commerciaux. L’équipe nouvellement créée réunira trois fonctions logicielles désormais distinctes au sein de l’entreprise, notamment des équipes dirigées par Scott Miller, vice-président, Software Defined Vehicle and Operating System ; Stacy Lynett, vice-présidente, Information et technologie numérique ; et Edward Kummer, directeur numérique, Digital Business.

La nouvelle, bien sûr, fait suite à l’abandon officiel par GM d’Apple CarPlay au profit de son propre logiciel embarqué basé sur Android Automative.

General Motors soutient depuis longtemps CarPlay, qui permet aux conducteurs de connecter leur iPhone au système d’infodivertissement pour contrôler la musique et les appels téléphoniques. Cependant, le constructeur automobile utilise la transition de l’industrie des voitures à moteur à combustion interne vers les véhicules électriques comme une opportunité de s’approprier pleinement l’expérience de divertissement en voiture.

« Je suis un produit dans l’âme, alors que la transformation du transport s’accélère rapidement, je sais que le logiciel est le catalyseur pour redéfinir les expériences pour les consommateurs et les entreprises comme jamais auparavant », a déclaré Abbott. « GM joue un rôle central dans ce changement et je suis ravi de rejoindre l’équipe et d’apporter mon expérience dans le domaine des logiciels non seulement pour profiter des énormes opportunités qui s’offrent à l’entreprise, mais aussi pour aider à changer le monde. »

Abbott savait-il à quoi il s’engageait lorsqu’il a quitté Apple pour prendre le poste ? Indubitablement. GM ayant maintenant l’ancien patron des services cloud d’Apple indique-t-il que sa stratégie post-CarPlay fonctionnera ? Cela ne fait pas de mal, mais les conducteurs aiment CarPlay car il intègre tout depuis leur iPhone avec leur voiture.

Avoir quelqu’un qui travaillait chez Apple en charge de la gestion de votre pile Android Automative ne change pas vraiment l’équation.

Cependant, cela place un autre ancien dirigeant d’Apple dans une entreprise automobile, tandis que les efforts d’Apple en matière de voitures Project Titan-ic se poursuivent à quelque titre que ce soit.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :