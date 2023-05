Pas seulement de la viande de culture : « Nous avons présenté des poissons imprimés en 3D qui semblent avoir été pêchés »

En Israël, ils ont présenté un mérou créé en laboratoire, le goût et la texture sont similaires à ceux du poisson pêché en mer, mais contrairement à la viande cultivée, il manque une littérature solide.

D’un côté Fratelli d’Italia continue sa guerre contre la viande cultivée, de l’autre en Israël ils organisent des dégustations de poissons imprimés en 3D. Steakholder Foods s’est associé à Umami Meats pour créer le premier filet de mérou du laboratoire. Pas d’hameçon, de filet ou de ligne, juste une cellule. «Avec ce premier goût, le filet synthétique a été introduit dans un produit de culture qui s’émiette, goûte et fond dans la bouche exactement comme le devraient les grands poissons. Dans les mois à venir, nous prévoyons d’annoncer nos plans pour commercialiser ces fruits de mer cultivés de classe mondiale », a déclaré Mihir Pershad, PDG d’Umami Meats.

Ce n’est pas si simple, il y a moins d’études que de viande de culture, les prix sont encore trop élevés, et puis il y a des préjugés contre les aliments à base de cellules souches. Mais ce n’est qu’une question de temps, la technologie crée ce que beaucoup appellent l’alimentation du futur, capable de réduire l’impact environnemental, de protéger les animaux et de freiner l’agriculture intensive. Le poisson sera également au menu 3.0, et « cette nouvelle technologie introduira d’autres solutions durables pour la sécurité alimentaire ».

Comment est créé le poisson cultivé dans l’usine

Le processus est très similaire à celui déjà utilisé pour produire de la viande de culture. À partir de cellules souches de poisson, il est possible de produire par des procédés d’ingénierie tissulaire, d’orienter les cellules vers le développement et de leur faire créer des muscles, des nerfs et des tissus conjonctifs. Tout cela est possible grâce aux cellules souches, c’est-à-dire ces cellules non spécialisées, mais capables de se différencier en se spécialisant dans un autre type de cellule présent dans notre corps. Ensuite, avec l’utilisation de l’imprimante 3D et des bio-encres, des structures complexes sont produites. Le résultat est un filet aux propriétés similaires à celles des poissons sauvages.

Umami Meats et Steakholder Foods, soutenus par une subvention de la Singapore-Israel Industrial R&D Foundation (SIIRD), se sont associés pour créer la première impression 3D d’un mérou. Umami Meats a extrait les cellules et les a fait pousser en laboratoire, Steakholder Foods a plutôt développé une bio-encre pour imprimantes qui, circulant en va-et-vient sur une plaque de verre, compose le filet de mérou couche par couche. Les bio-encres sont des matériaux utilisés pour produire des textiles techniques à l’aide du processus d’impression 3D. Pour le « mérou », Steakholder Foods a créé une encre organique spéciale. « Le croustillant est quelque chose de beaucoup plus facile à imiter », a déclaré à Reuters le PDG de Steakholder Foods, Arik Kaufman. « Grâce à nos capacités d’impression protégées par un brevet, nous savons que l’impression 3D a exactement la même texture et la même pellicule qu’un vrai poisson. »

Outlook et obstacles du mérou imprimé en 3D

Le processus est plus facile qu’avec le bœuf, mais il y a quelques inconvénients. Contrairement à la viande cultivée, le poisson a moins de recherches derrière lui, comme l’a expliqué Pershad : « Le nombre de scientifiques travaillant sur la biologie des cellules souches de poisson est une petite fraction de ceux qui travaillent sur les cellules animales et humaines. Découvrez ce que les cellules aiment manger, comment elles aiment grandir, et il n’y a pas beaucoup de littérature sur laquelle s’appuyer », a-t-il déclaré.

Les chercheurs « ont mis au point un procédé pour le mérou et l’anguille et espèrent ajouter trois autres espèces menacées dans les mois à venir », a ajouté Pershad. Umami espère commercialiser les produits en 2024, en commençant par Singapour, où la viande est déjà consommée cultivée, puis aux États-Unis et au Japon. »Nous voulons que les consommateurs fassent des choix en fonction de la saveur et de ce qu’elle peut faire pour le monde et l’environnement. Et nous ne voulons pas que le coût soit considéré comme un facteur discriminant », a-t-il ajouté. Pourtant, les prix restent prohibitifs pour le moment, mais comme pour la viande synthétique, ce ne pouvait être qu’une question de temps. En 2013, l’Université de Maastricht fabriquait le premier hamburger en laboratoire, dépensant environ 290 000 euros, aujourd’hui le prix oscille autour de 30 euros pour les pépites de poulet « Avec le temps, la complexité et le niveau de ces produits augmenteront et les prix associés à leur production diminueront », a ajouté Kaufman.

Kaufman a également décrit le processus comme « propre » et « sans antibiotiques ». Parmi les faux mythes, il y a aussi que les produits cultivés sont nocifs pour la santé en raison des produits chimiques utilisés pour les produire. En réalité, il fonctionne comme de la viande artificielle, en fait, il est produit dans un laboratoire contrôlé et ne contient aucun contaminant biologique, chimique ou physique. La viande cultivée n’est pas exposée à des substances telles que des pesticides ou des fongicides, présents par exemple dans les aliments pour animaux, et surtout elle n’est pas contaminée par des antibiotiques (très utilisés dans l’industrie de l’élevage intensif).

