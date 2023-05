MacBook Air vs 2023 Pro : voici comment les ordinateurs portables M2 se comparent

La gamme de MacBook d’Apple a été remaniée entre le nouveau MacBook Pro arrivant avec les puces M2 Pro et Max pour commencer 2023 et le MacBook Air avec puce M2 lancé en 2022. Suivez notre test approfondi du MacBook Pro vs Air pour voir ce qui est différent entre ces ordinateurs portables.

Le MacBook Air avec puce M2 a fait l’objet d’une grande mise à niveau en 2022 avec un tout nouveau design, un écran plus grand de 13,6 pouces, un châssis à bords plats, une nouvelle couleur de minuit, une webcam améliorée et bien plus encore.

Et pour lancer 2023, les ordinateurs portables MacBook Pro ont été actualisés avec des puces M2 Pro et M2 Max et plus encore qui s’appuient sur les mises à jour de fin 2021 qui ont apporté un nouveau design, un écran mini-LED, le retour des E/S comme HDMI, carte SD fente et MagSafe.

Pour une comparaison détaillée entre les ordinateurs portables MacBook Pro 2023 et 2021, nous avons également un guide dédié à ce sujet :

MacBook Pro vs Air : comment se comparent-ils ?

CPU, GPU, RAM, moteur neuronal

M2 permet jusqu’à 24 Go de RAM, jusqu’à 10 cœurs GPU, avec jusqu’à 2 To de stockage.

Pendant ce temps, avec le MacBook Pro, vous obtenez la puce M2 Pro ou M2 Max avec l’option jusqu’à 12 cœurs de processeur, 38 cœurs de GPU et jusqu’à 96 Go de RAM.

Matériel MacBook Air (2022) MacBook Pro (2023) CPU M2 – 8 cœurs M2 Pro ou Max – 10 ou 12 cœurs Stockage Jusqu’à 2 To Jusqu’à 8 To RAM 8, 16 ou 24 Go 16 à 96 Go Graphique Jusqu’à 10 cœurs Jusqu’à 38 cœurs Moteur neuronal 16 cœurs 16 cœurs Caméra Face Time 1080p 1080p Haut-parleurs Système à 4 haut-parleurs avec son large Haute fidélité à 6 haut-parleurs Micros Réseau 3 micros Matrice 3 micros de qualité studio Gestion de la chaleur Sans ventilateur Refroidissement actif avec ventilateurs

Apple a apporté des performances CPU jusqu’à 18% plus rapides et des performances GPU jusqu’à 35% plus rapides avec le M2 par rapport au M1. Et il possède plus de 20 milliards de transistors grâce à sa technologie de puce 5 nm de deuxième génération.

Mais les M2 Pro et M2 Max offrent des améliorations de performances de 20, 30 et 40 % par rapport aux M1 Pro et Max pour le CPU, le GPU et le moteur neuronal. Le M2 Pro double les 20 milliards de transistors du M2 à 40 milliards, et le M2 Max dispose d’un incroyable 67 milliards de transistors.

Une autre différence majeure entre le M2 et le M2 Max sera la capacité du GPU.

Apple affirme que le nouveau moteur multimédia a « deux fois plus de support ProRes pour accélérer considérablement la lecture et le transcodage multimédia ». La nouvelle puce M2 Max continue d’inclure deux moteurs d’encodage vidéo comme Apple l’a fait avec le M1 Max.

Pendant ce temps, le MacBook Air avec puce M2 et la puce M2 Pro ont des moteurs d’encodage, de décodage et d’encodage/décodage ProRes uniques.

Nous avons même vu le M2 Max surpasser le M1 Ultra en ce qui concerne les exportations ProRes :

Affiche

Le MacBook Air a le plus petit écran d’un peu moins d’un demi-pouce. Bien sûr, le MacBook Pro est disponible en versions 14.2 et 16.2″.

Pour la luminosité de l’écran, le MacBook Air a jusqu’à 500 nits. qui est la même pour le MacBook Pro (pour le contenu SDR). Mais cela va jusqu’à 1 000 nits de luminosité soutenus (1 600 pics) pour le contenu HDR sur le MacBook Pro. D’autres mises à niveau d’affichage sur l’air incluent des taux de rafraîchissement de 120 Hz avec ProMotion, un rétroéclairage mini-LED et une densité de pixels plus élevée avec le Pro.

MacBook Air (2022) MacBook Pro 14″ (2023) MacBook Pro 16″ (2023) Taille réelle de l’écran 13.6″ 14.2″ 16.2″ Résolution 2560 x 1664 3024 x 1964 3456 × 2234 Ratio d’aspect 16h10 + encoche 16h10 + encoche 16h10 + encoche IPP 224 254 254 Lentes (luminosité) 500 500 pour SDR, 1000 soutenu, jusqu’à 1600 crête pour HDR 500 pour SDR, 1000 soutenu, jusqu’à 1600 crête pour HDR Affichage de la rétine liquide ✅ ✅ + XDR ✅ + XDR Promotion (jusqu’à 120 Hz) ❌ ✅ ✅ mini-LED rétroéclairé ❌ ✅ ✅ Véritable tonalité ✅ ✅ ✅ P3 large couleur ✅ ✅ ✅

Le MacBook Air et le MacBook Pro incluent une encoche en haut au centre de l’écran pour la caméra FaceTime 1080p. Mais contrairement à l’iPhone, l’encoche n’inclut pas le matériel/la prise en charge de Face ID, même dans les modèles de MacBook Pro 2023.

Tous les MacBook actuels présentent des cadres beaucoup plus minces que leurs prédécesseurs.

E/S : MacBook Pro vs Air

Le MacBook Air 2022 a obtenu la charge MagSafe comme le MacBook Pro moderne. Cependant, Apple a conservé des ajouts tels que HDMI, un slot SDXC et la prise en charge de jusqu’à 4 écrans externes exclusifs aux MacBook Pro 14 et 16 pouces.

Le MacBook Air 2022 ne prend en charge qu’un seul écran externe jusqu’à 6K à 60 Hz, même avec la nouvelle puce M2. Cela peut être un facteur décisif pour certains.

Les autres mises à niveau qui sont arrivées avec le M2 Pro/Max MacBook Pro incluent le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3 et la prise en charge de la sortie vidéo 8K avec le nouveau port HDMI 2.1.

 MacBook Air (2022) MacBook Pro (2023) Clavier magique ✅ ✅ ID tactile ✅ ✅ Ports USB-C/Thunderbolt 2 3 Prise casque ✅ ✅ HDMI ❌ ✅ 2.1 Lecteur de carte SDXC ❌ ✅ Chargement MagSafe ✅ ✅ Bluetooth 5.0 5.3 Wifi Wi-Fi 6 (802.11.ax) Wi-Fi 6E (802.11.ax) Prise en charge de l’affichage externe 1 écran externe jusqu’à 6K/60Hz M2 Pro : jusqu’à 2 écrans externes à 6K/60Hz, 1 écran externe à 8K/60Hz ou 1 écran à 4K/240Hz via HDMI

M2 Max : jusqu’à 4 écrans externes, 3 à 6K/60Hz et 1 à 4K/60Hz ou 3 au total avec 2 à 6K/60Hz et 1 écran externe à 8K/60Hz ou 1 écran à résolution 4K à 240Hz via HDMI

Taille, poids et finition

Comme vous vous en doutez, le MacBook Air reste la machine la plus légère, les deux modèles de MacBook Pro pesant plus. Le MacBook Air est également ultra-mince à 11,3 mm (0,44 po).

Les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro restent disponibles en gris sidéral et argent tandis que l’Air est disponible en quatre choix.

MacBook Air (2022) MacBook Pro 14″ (2023) MacBook Pro 16″ (2023) Poids 2,7 livres (1,24 kg) 3,5 livres (1,6 kg) 4,7 livres (2,1 kg) Épaisseur 0,44 po (1,13 cm) 0,61 pouce (1,55 cm) 0,66 pouce (1,68 cm) Largeur 11,97 po (30,41 cm) 12,31 po (31,26 cm) 14,01 pouces (35,57 cm) Profondeur 8,46 po (21,5 cm) 8,71 pouces (22,12 cm) 9,77 pouces (24,81 cm) Taille d’affichage 13,6 po. 14,2 po. 16,2 pouces Finitions Argent, gris sidéral, starlight, minuit Argent ou gris sidéral Argent ou gris sidéral

Depuis que le MacBook Air 2022 est passé de la conception en coin qu’il avait pendant des années, tous les nouveaux MacBook partagent le châssis à bords plats.

Vie de la batterie

La durée de vie réelle de la batterie des MacBook Apple Silicon par rapport aux anciens modèles Intel a été impressionnante et correspond généralement aux affirmations de la société. Mais cela peut dépendre de votre flux de travail, de la luminosité de l’écran, etc.

Apple a augmenté la durée de vie de la batterie du M2 Pro/Max MacBook Pro au point où le MacBook Pro 16″ a jusqu’à 22 heures de lecture vidéo. Voici comment les machines se comparent :

Macbook Air 2022 MacBook Pro 14″ (2023) MacBook Pro 16″ (2023) Batterie Web sans fil 15 heures 12 heures 15 heures Lecture vidéo 18 heures 18 heures 22 heures Adaptateur secteur inclus 30 W, 35 W ou 67 W USB-C + MagSafe 67 W ou 96 W USB-C + MagSafe 140W USB-C + MagSafe Capacité de la batterie 52.6Wh 70Wh 100 Wh Charge rapide ✅ avec 67W ✅ avec 96W ✅

Tous ces MacBook modernes peuvent se recharger rapidement pour donner jusqu’à 50 % de batterie en seulement 30 minutes. Mais gardez à l’esprit que vous devrez utiliser les adaptateurs d’alimentation plus gros répertoriés ci-dessus.

Tarification

Avec un prix de départ de 1 199 $, le MacBook Air coûte 800 $ de moins que le MacBook Pro 14 pouces qui commence à 1 999 $.

Le modèle de base du MacBook Pro 14 pouces à 1 999 $ est livré avec une puce M2 Pro, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Le MacBook Pro 16 pouces avec les mêmes spécifications de base commence à 2 499 $.

Modèle/prix MacBook Pro 2022 MacBook Pro 14″ (2023) MacBook Pro 16″ (2023) 256/8 Go 1 199 $ – – 512 / 8 Go 1 399 $ – – 256 / 16 Go 1 399 $ – – 512/16 Go 1 599 $ À partir de 1 999 $ À partir de 2 499 $ 1 To / 16 Go 1 799 $ À partir de 2 199 $ À partir de 2 699 $ 1 To/ 24 Go 1 999 $ – 1 To / 32 Go – À partir de 2 899 $ À partir de 3 499 $ Versions personnalisées Jusqu’à 2 499 $ Jusqu’à 6 299 $ Jusqu’à 6 499 $

Récapitulatif MacBook Pro vs Air

Pour les besoins de performances légers à moyens et certains besoins intensifs limités, dans le package le plus léger avec une autonomie d’une journée, le MacBook Air est le meilleur choix à partir d’un prix raisonnable de 1 199 $.

Si vous avez besoin ou appréciez le plus de puissance (toujours avec une batterie toute la journée), un refroidissement actif pour les charges de travail lourdes, un écran plus lumineux, plus de ports, une meilleure prise en charge de l’affichage externe, et plus encore, le MacBook Pro est la solution.

Alors que le MacBook Pro 13 pouces a été rafraîchi avec la puce M2 2022, vous ne devriez pas l’acheter. Vous devriez soit opter pour le M2 MacBook Air qui a beaucoup plus de mises à niveau, soit si vous avez vraiment besoin de plus de puissance, passez au M2 Pro ou au Max MacBook Pro. Apple vend toujours le MacBook Air M1, mais avec de nombreuses mises à niveau pour seulement 200 $ de plus, optez pour le MacBook Air M2 si possible



Que pensez-vous de la gamme actuelle de MacBook ?

