Microsoft Edge est mis à jour avec des améliorations de sécurité et de nouvelles politiques pour PDF

Microsoft Edge est l’un des navigateurs Web les plus populaires et les plus avancés du marché, bien qu’il ait récemment été dépassé par Safari. Avec plus de 600 millions d’utilisateurs dans le monde. Pour répondre aux besoins et aux demandes des utilisateurs, Microsoft publie régulièrement de nouvelles versions stables d’Edge avec des améliorations et de nouvelles fonctionnalités.

La dernière version stable de Microsoft Edge est 113.0.1774.35, qui apporte plusieurs améliorations au mode de sécurité renforcée, un nouveau programme de mise à jour pour macOS, de nouvelles politiques d’affichage PDF et des modifications du magasin de certificats racine Microsoft. Ensuite, nous expliquons en quoi consistent ces nouvelles fonctionnalités.

Améliorations du mode de sécurité amélioré

Le mode de sécurité amélioré est une fonctionnalité qui offre une couche de protection supplémentaire lors de la navigation sur le Web et de la visite de sites inconnus. Dans cette nouvelle version, les paramètres de niveau de sécurité ont été mis à jour pour les consolider en deux modes : équilibré et strict.

Le mode équilibré est recommandé par Microsoft, car il bloque la plupart des trackers connus et permet une navigation rapide et personnalisée. Le mode strict est le plus restrictif, car il bloque tous les traceurs connus et potentiels, mais il peut affecter les performances et les fonctionnalités de certains sites Web.

Changer le programme de mise à jour dans macOS

Microsoft Edge pour macOS cessera d’utiliser le programme de mise à jour appelé Microsoft Autoupdate et passera à un nouveau programme de mise à jour appelé EdgeUpdater. Cette modification n’affecte que Microsoft Edge sur macOS et vise à améliorer l’expérience d’actualisation du navigateur.

Si vous utilisez les préférences de mise à jour pour Microsoft Autoupdate pour empêcher les mises à jour automatiques du navigateur, vous devrez passer à la nouvelle stratégie EdgeUpdater UpdateDefault avant Microsoft Edge 113 pour empêcher les futures mises à jour automatiques. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter cet article.

Nouvelle politique de visualisation des PDF

La stratégie RestorePdfView permet aux administrateurs de contrôler la récupération des vues PDF dans Microsoft Edge. Lorsqu’il est activé ou si la stratégie n’est pas définie, Microsoft Edge récupère le dernier état d’affichage PDF et amène les utilisateurs à la section où ils ont fini de lire lors de la dernière session.

Modifications apportées au magasin de certificats racine Microsoft

La stratégie MicrosoftRootStoreEnabled sera prise en charge dans Microsoft Edge versions 113 et 114. Elle sera supprimée dans Microsoft Edge version 115.

Mise à jour des conditions

En plus des nouvelles fonctionnalités mentionnées, de nouvelles politiques ont également été ajoutées pour gérer différents aspects du navigateur. Voici les nouvelles politiques :

RestorePdfView : restaurer la vue PDF

EnforceLocalAnchorConstraintsEnabled – Détermine si le vérificateur de certificat intégré appliquera des contraintes codées en dur sur les ancres de confiance chargées à partir du truststore de la plateforme

ReadAloudEnabled – Activer la fonctionnalité de lecture à voix haute dans Microsoft Edge

ShowDownloadsToolbarButton – affiche le bouton Téléchargements dans la barre d’outils

TabServicesEnabled : services d’onglets activés

La dernière version stable de Microsoft Edge est désormais disponible pour tous les utilisateurs de Windows 11, Windows 10 et macOS. Avec cette mise à jour, Microsoft souhaite proposer un navigateur plus sûr, plus rapide et plus personnalisable. Si vous souhaitez essayer les nouveautés de Microsoft Edge, vous pouvez les télécharger ici ou les mettre à jour à partir du menu des paramètres du navigateur.

