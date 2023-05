Samsung Galaxy Z Flip 5 à venir avec un nouvel écran de couverture – C’est confirmé !

Bien qu’il se murmure que le Galaxy Z Fold 5 ressemblera à son prédécesseur, le cas ne sera pas le même pour le Galaxy Z Flip 5. Des rumeurs précédentes ont déjà mis en lumière le grand écran externe sur lequel travaille actuellement Samsung. Et avec Motorola qui s’apprête à lancer le Razr+ 2023 avec un grand écran de couverture, c’est le bon moment pour Samsung de changer la conception de son téléphone Flip.

Cependant, jusqu’à présent, nous n’avions aucune confirmation concernant le relooking majeur. Mais avec la fuite du boîtier du Galaxy Z Flip 5, il est sûr de dire que Samsung a finalisé la conception de base du téléphone à clapet. Autrement dit, le téléphone à clapet Samsung de nouvelle génération sera doté d’un écran de couverture nettement plus grand que son prédécesseur.

Samsung Galaxy Z Flip 5 confirmé pour obtenir la mise à niveau de conception indispensable

La coque de protection officielle du Samsung Galaxy Z Flip 5 a fuité ! Cela confirme le changement de conception très répandu du téléphone à clapet. Mais à quel point la fuite est-elle officielle ? Eh bien, cela vient de Univers de glacequi est un pronostiqueur et un leaker renommé.

Sur cette note, la photo partagée par Ice Universe confirme également la disposition générale du dos du Z Flip 5. Comme vous pouvez le voir, l’écran externe aura en effet une forme de dossier. Et pour être honnête, comme le montrent les rumeurs, le design est incroyable.

Maintenant, sur la base des informations précédentes, l’écran externe en forme de dossier du Galaxy Z Flip 5 aura une taille de 3,4 pouces. Cet écran sera plus que suffisant pour vous permettre d’exécuter des widgets, de voir des notifications et de profiter de bien plus de fonctionnalités que le Z Flip 4. Et vous pourrez tout voir en action lorsque Samsung dévoilera le téléphone à clapet à la fin de July. Du moins, c’est à ce moment-là que nous nous attendons à ce que Samsung annonce officiellement le téléphone.

