Voici comment sont les nouveaux arrière-plans animés Microsoft Teams pour vos réunions

Microsoft Teams est l’une des plateformes de communication les plus populaires au monde, avec plus de 300 millions d’utilisateurs actifs par mois. Ces données nous viennent de la dernière assemblée des actionnaires de la société où Nadella s’est vantée de ces données. Pour rendre les réunions en ligne plus attrayantes et personnalisées, Microsoft Teams offre la possibilité de changer l’arrière-plan de la caméra en une image virtuelle.

Cette fonctionnalité a été lancée en 2020 avec une collection originale d’arrière-plans virtuels comprenant des scènes de la nature, de l’espace, de la culture pop et d’autres thèmes. Cependant, Microsoft a décidé de renouveler cette bibliothèque visuelle avec de nouvelles options plus adaptées aux goûts et aux besoins des utilisateurs.

Nouveaux arrière-plans virtuels pour Microsoft Teams

Comme annoncé par l’équipe de conception de Microsoft dans un nouveau billet de blog, les nouveaux arrière-plans virtuels pour Microsoft Teams seront divisés en six catégories : Bois et Lumière, Contemporain, Coloré, Appartenant, Imaginatif et Réaliste.

Chaque catégorie a une série d’images qui reflètent différents styles, atmosphères et sensations. Par exemple, la catégorie bois et lumière s’inspire de la nature et de la chaleur, tandis que la catégorie couleur cherche à transmettre l’énergie et la joie avec des nuages ​​et des montagnes aux couleurs vives.

La catégorie d’adhésion est particulièrement intéressante, car elle a été conçue dans un souci d’accessibilité et de diversité. Ainsi, il existe des fonds qui tiennent compte de la manière dont les personnes autistes peuvent être affectées par des modèles et des matériaux, ou qui se concentrent sur la vision, l’ouïe, la santé mentale et d’autres aspects.

En plus des arrière-plans statiques, Microsoft Teams ajoutera également des arrière-plans animés à partir de juin. Ces arrière-plans auront du mouvement et du son pour créer une expérience plus dynamique et immersive. Pour le moment, Microsoft n’a pas révélé à quoi ressembleront ces arrière-plans animés ni comment ils se compareront à ceux que son rival Zoom propose déjà depuis des années.

Les nouveaux arrière-plans virtuels pour Microsoft Teams commenceront à être disponibles pour tous les utilisateurs dès aujourd’hui. Avec cette mise à jour, Microsoft souhaite offrir plus d’options pour personnaliser les réunions en ligne et les rendre plus amusantes et intéressantes.

