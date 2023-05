La première espèce de grenouille pollinisatrice a probablement été découverte au Brésil

Lors d’une excursion nocturne en forêt, les zoologistes ont remarqué que la rainette brésilienne d’Izecksohn (Xenohyla truncata) plongeait dans les fleurs de l’arbre fruitier laitier pour en lécher le nectar, en ressortant couverte de pollen. Il s’agit probablement du premier amphibien pollinisateur connu de la science.

La rainette brésilienne d’Izecksohn plonge dans une fleur pour lécher son nectar et reste couverte de pollen. Crédit : Carlos Henrique de-Oliveira-Nogueira

Les zoologistes ont probablement découvert la première espèce de grenouille pollinisatrice au monde. Cette tâche précieuse, fruit de millions d’années de co-évolution, permet la reproduction de nombreuses espèces de plantes à fleurs, y compris celles d’intérêt commercial. Il est normalement effectué par des insectes, tels que les hyménoptères (abeilles et bourdons), mais les oiseaux et les mammifères, tels que les chauves-souris frugivores, sont également impliqués. Jamais jusqu’à présent un amphibien n’avait été observé pour montrer des comportements comme un animal pollinisateur. Le protagoniste de cette découverte très intéressante, qui devra être confirmée par d’autres investigations approfondies, est la rainette brésilienne d’Izecksohn (Xenohyla truncata), une rainette frugivore endémique de l’État de Rio de Janeiro au Brésil (cela indique que il ne vit que là-bas et dans aucune autre partie du monde).

La découverte – selon toute vraisemblance – du premier amphibien pollinisateur a été une équipe de recherche brésilienne dirigée par des scientifiques de l’Université fédérale du Mato Grosso del Sud, qui a collaboré étroitement avec des collègues de l’Institut de biologie de l’Université d’État de Campinas, l’Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia et d’autres instituts. Les chercheurs, coordonnés par le Dr Carlos Henrique de-Oliveira-Nogueira de l’Institut des biosciences, comme relaté dans une interview au New York Times lors d’une excursion nocturne, se sont rendus compte que deux spécimens de ces rainettes se jetaient tête baissée dans le bulbe de la fleur. de l’arbre fruitier à lait brésilien (Cordia taguahyensis), caractérisé par de belles et délicates fleurs blanches.

Les petits amphibiens, au lieu de se contenter de chasser les insectes comme la grande majorité des espèces de cette classe d’animaux vertébrés, étaient fortement attirés par le doux nectar des fleurs, qu’ils léchaient goulûment. Au cours de cette opération, ils étaient recouverts de grains de pollen collants, qu’ils transféraient d’une fleur à l’autre et d’une plante à l’autre, sans endommager les structures végétales délicates. Il existe donc de nombreuses hypothèses pour émettre l’hypothèse que les deux rainettes étaient impliquées dans le processus de reproduction de cette plante. « C’était la première fois que ce comportement était observé et documenté », a déclaré le Dr de-Oliveira-Nogueira à Live Science. Cette rainette est également connue pour se nourrir d’autres plantes, comme Anthurium harrisii, Erythroxylum ovalifolium et Maytenus obtusifolia. Il existe d’autres espèces de grenouilles qui consomment des organismes végétaux, mais au Brésil, la rainette d’Izecksohn est la seule à le faire. Selon les scientifiques, c’est un amphibien opportuniste, qui se nourrit de toutes les sources de nourriture qu’il peut consommer.

Comme indiqué, cependant, il n’est toujours pas certain qu’il s’agisse d’une grenouille pollinisatrice : « L’espèce remplit certaines des conditions requises pour être pollinisateur, mais nous avons encore besoin de plus d’études pour le prouver réellement », a commenté le zoologiste brésilien. Toujours selon mon collègue Felipe Amorin, la prudence s’impose avant de pouvoir confirmer ce rôle chez les rainettes brésiliennes ; ce qui est certain, c’est qu’ils visitent les fleurs et consomment leur nectar avec appétit, le transportant d’un bout à l’autre du coin de la forêt où ils habitent.

La pollinisation est un processus qui était déjà présent lorsque les dinosaures parcouraient la Terre, comme en témoigne ce spectaculaire bloc d’ambre vieux de 99 millions d’années trouvé au Myanmar, dans lequel il est possible d’observer un coléoptère préhistorique avec des dizaines de grains de pollen collés à ses pattes. C’est la plus ancienne preuve de ce comportement fascinant lié à la coévolution des plantes et des animaux. Peut-être même que les amphibiens jouent leur rôle. Les détails de la recherche « Entre fruits, fleurs et nectar : Le régime extraordinaire de la grenouille Xenohyla truncata » ont été publiés dans la revue scientifique Food Webs.

