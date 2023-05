Les SSD externes Xbox deviennent enfin moins chers à mesure que les modèles à venir fuient

Facepalm : La chute des prix des extensions de stockage interne PlayStation 5 et PC a jeté une lumière négative sur les prix déjà impopulaires du stockage de la console Xbox Series. Microsoft et Seagate ont finalement répondu par une baisse de prix permanente, mais cela ne suffira probablement pas. La concurrence à venir de Western Digital pourrait potentiellement améliorer la situation.

Les cartes d’extension de stockage interne pour les consoles Xbox Series ont récemment connu une baisse de prix permanente importante. Les disques SSD propriétaires avaient maintenu des prix statiques pendant plus d’un an, alors même que les SSD prêts à l’emploi pour PC et la PlayStation 5 devenaient de plus en plus abordables.

Seagate, actuellement le seul fabricant de stockage interne supplémentaire pour les consoles Xbox Series, a réduit ses prix d’environ 30 %. Les utilisateurs peuvent désormais acquérir 512 Go pour 90 $ (au lieu de 140 $), 1 To pour 150 $ (auparavant 220 $) ou 2 To pour 280 $ (anciennement 400 $).

Cependant, ceux qui achètent des disques NVMe pour un PC ou une PlayStation 5 trouveront des prix nettement inférieurs. Par exemple, le 990 Pro de Samsung – l’un des modèles haut de gamme – ne coûte actuellement que 110 $ pour 1 To et 190 $ pour 2 To.

Lorsque le SSD Xbox Series de 1 To a été lancé aux côtés des consoles en 2020, son prix d’origine était comparable aux disques NVMe génériques de l’époque. Cependant, l’offre excédentaire récente de NAND a entraîné une baisse des prix des SSD standard de plus de 30 % depuis le début de l’année, et les analystes ne savent pas quand ils cesseront de baisser. Les prix pourraient se stabiliser vers le quatrième trimestre.

WD – Carte d’extension WD_BLACK C50 1 To pour Xbox Series bientôt disponible, répertoriée chez Best Buy (179,99 $) https://t.co/mZmGIykugn pic.twitter.com/J6usvUsDLV – Wario64 (@Wario64) 2 avril 2023

Une partie du problème avec les disques Xbox provient du monopole de Seagate sur eux, qui prendra bientôt fin. Des images d’une déclinaison Western Digital de 1 To ont été divulguées le mois dernier, mais la société n’a pas officiellement confirmé son existence, encore moins une date de sortie. La fuite suggérait un prix de 180 $, mais le nouveau prix de Seagate le sous-estime, donc un ajustement ne serait pas surprenant.

La situation démontre probablement que les coûts du stockage propriétaire l’emportent sur les avantages. Les SSD Xbox sont plus petits et les glisser à l’arrière de la console est beaucoup plus simple (et moins dangereux) que d’ouvrir un châssis PS5 ou PC. Cependant, comme de plus en plus de jeux comme Star Wars Jedi : Survivor et Call of Duty : Modern Warfare II dépassent 100 Go, le prix par gigaoctet devient une préoccupation importante.

L’histoire a montré à plusieurs reprises que le stockage standard connaît des réductions de prix beaucoup plus rapidement que les unités propriétaires. Microsoft a fait cette erreur avec la Xbox 360, alors que la PlayStation 3 concurrente utilisait des SSD PC. Les cartes mémoire propriétaires coûteuses de la PlayStation Vita ont suscité de nombreuses tests, en particulier par rapport à l’utilisation par la Nintendo 3DS de cartes SD standard.

Cependant, il existe des moyens de contourner l’emprise de Microsoft et Seagate sur le stockage interne Xbox. En 2021, un utilisateur de BiliBili a publié une méthode pour connecter un lecteur m.2 2230 standard au port d’extension. iFixit propose également un guide pour remplacer le SSD principal de la Xbox Series X par un 2230 acheté en site marchand. Bien que la baisse de prix de Seagate s’aligne sur les prix actuels des SSD 2230 typiques, il n’en reste pas moins qu’ils sont en concurrence avec la PS5 et sa compatibilité avec des disques plus abordables.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :