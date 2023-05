Comment Apple pourrait ramener la conception de l’écran d’accueil paysage de l’iPhone

Il y a de nombreuses années, Apple proposait une interface d’écran d’accueil paysage pour iOS exclusivement sur les modèles de téléphones « Plus ». Cependant, avec l’avènement de l’iPhone X et des téléphones ultérieurs, Apple a complètement abandonné cette option, ce qui indique que vous ne pouvez afficher l’écran d’accueil de l’iPhone qu’en orientation portrait.

Cette semaine, Basic Apple Guy a publié un nouveau concept restant à quoi pourrait ressembler un écran d’accueil paysage pour l’iPhone 14 Pro Max…

Apple devrait-il reconsidérer l’ajout d’un écran d’accueil paysage ?

Le concept visualise comment Apple pourrait adapter la conception actuelle d’iOS 16 pour prendre en charge l’orientation paysage. Cela inclut la prise en charge des widgets, de l’île dynamique, etc. Les widgets, par exemple, s’adaptent automatiquement à l’interface paysage, similaire à ce qu’Apple a déjà fait pour l’iPad.

Bien qu’une version paysage de l’écran d’accueil de l’iPhone soit probablement une fonctionnalité de niche, il existe encore un certain nombre de cas d’utilisation potentiels. En particulier, la conception du paysage pourrait être utile pour les personnes qui placent leur iPhone sur leur bureau avec une conception verticale et flottante. L’interface paysage pourrait également être utile pour les supports de voiture.

Apple Guy de base montre également comment la conception de l’écran d’accueil paysage pourrait être utile pour les vidéos et les fonctionnalités multitâches :

Les superpositions vidéo et le multitâche deviennent des cas d’utilisation idéaux pour un écran d’accueil paysage. Les vidéos ont désormais plus de possibilités d’expansion tout en maintenant l’accès et l’interactivité avec l’écran d’accueil. De plus, étant donné que la hauteur de l’iPhone est plus du double de sa largeur, une orientation paysage fournit l’environnement optimal pour fournir des applications multitâches côte à côte. Comme sur l’iPad, les applications iPhone peuvent être déléguées à gauche ou à droite de l’écran, poussées sur le côté ou complètement rejetées. Cela donne à l’iPhone plus d’options pour le multitâche léger que jamais auparavant.

Reste à savoir si Apple a ou non l’intention d’ajouter une option d’écran d’accueil paysage aux modèles actuels d’iPhone. Mais encore une fois, comme nous l’avons vu sur iPad, les widgets ne devraient pas poser de problème. Vous pourriez également affirmer que l’ajout du modèle « Plus » d’iPhone non Pro est une raison de plus pour Apple de revoir l’idée d’un écran d’accueil paysage.

Vous pouvez consulter le concept complet et tout le travail de Basic Apple Guy sur son site Web. Voici son pot de pourboires si vous appréciez son travail impressionnant et que vous souhaitez aider à le soutenir.

