Comment publier une note vocale en tant que statut WhatsApp sur Android et iPhone

WhatsApp est l’une des plateformes de messagerie les plus populaires. Il a toutes les cloches et les sifflets que vous attendez d’une application de messagerie. Il a de bonnes fonctionnalités, prend en charge un certain nombre de plates-formes ainsi qu’une sécurité et une confidentialité suffisantes. Une chose à aimer à propos de WhatsApp est qu’il apporte de nouvelles fonctionnalités intéressantes qui sont réellement utiles à beaucoup de gens.

Aujourd’hui, nous allons parler d’une nouvelle fonctionnalité qui a fait son chemin vers WhatsApp. La fonctionnalité en question est les notes vocales. Oui, les notes vocales existent depuis longtemps. Mais, et si nous vous disions que vous pouvez facilement ajouter des notes vocales comme statut WhatsApp pour que tout le monde puisse les voir ? Si vous êtes quelqu’un qui souhaite utiliser cette nouvelle fonctionnalité, voici un guide sur la façon dont vous pouvez partager une note vocale en tant que statut WhatsApp.

Comment publier une note vocale en tant que statut sur WhatsApp

Désormais, l’écran d’état, également connu sous le nom d’écran WhatsApp Story par de nombreux utilisateurs, vous permet d’ajouter des images, des vidéos et même des textes simples en tant qu’histoires sur WhatsApp. Vous pouvez facilement choisir qui peut voir vos histoires et qui ne le peut pas. Avec WhatsApp faisant de son mieux pour garder sa base d’utilisateurs au sommet, Meta a maintenant introduit une fonctionnalité où vous pouvez directement ajouter des notes vocales en tant que votre statut WhatsApp.

Ajouter une voix à votre statut WhatsApp est simple et facile. Suivez ces étapes.

Tout d’abord, assurez-vous d’installer la dernière mise à jour WhatsApp disponible sur votre Android ou iOS appareil. Une fois que vous avez installé la dernière mise à jour disponible, lancez l’application WhatsApp. Maintenant, appuyez sur l’onglet Statut. Une fois que vous êtes amené à l’onglet Statut, appuyez sur l’icône Crayon ou Modifier que vous voyez à l’écran. Pour Android, l’icône sera dans le coin inférieur droit et pour iOS, l’icône sera présente en haut. Vous devriez maintenant voir un écran avec une couleur d’arrière-plan qui apparaît. Sur la droite, vous verrez une icône de microphone. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer dessus pour commencer à parler. Une fois cela fait, vous pouvez appuyer sur le bouton Envoyer. Avant de le définir comme statut, vous pouvez choisir qui peut regarder l’histoire de la note vocale et qui ne le peut pas. Et c’est ainsi que vous pouvez facilement définir une note vocale comme statut sur WhatsApp.

En regardant cette nouvelle fonctionnalité d’histoires de notes vocales, vous pouvez vous attendre à ce que de nombreuses histoires de notes vocales créatives soient partagées par les utilisateurs. Il sera intéressant de voir combien de personnes utiliseront cette fonctionnalité et combien ne le feront pas. Une chose à noter est que la durée de vos notes vocales si elles sont partagées en tant que statut sera limitée à 30 secondes maximum. Pour une durée illimitée des notes vocales, vous pouvez toujours envoyer la note vocale sous forme de texte à la personne sur l’écran de discussion lui-même.

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez partager une note vocale en tant que statut sur WhatsApp. C’est une grande fonctionnalité, sans aucun doute. Mais combien d’utilisateurs en feront usage pourrait être une question qui pourrait rester sans réponse. Il sera intéressant de voir de nouvelles histoires de notes vocales créatives partagées par différents utilisateurs dans les jours à venir.

Si vous avez des doutes ou des questions sur le partage de vos notes vocales en tant que statut sur WhatsApp, n’hésitez pas à les laisser ci-dessous.

