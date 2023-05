Trois jours plus tard, Star Wars Jedi: Survivor est corrigé pour améliorer les performances du PC, mod DLSS 3

Dans le contexte: la suite d’action sur le thème Jedi de Respawn Entertainment a pris le gâteau dans ce qui a jusqu’à présent été une année particulièrement mauvaise pour les lancements de jeux PC AAA. Le studio publie déjà des correctifs pour corriger les performances, mais un moddeur prend les choses en main en piratant la génération de trames DLSS 3 de NVIDIA dans le titre. Elden Ring et Skyrim reçoivent également des mods similaires.

Un mod en développement apporte la génération de trames DLSS 3 à Star Wars Jedi: Survivor – l’un des jeux qui en a le plus besoin actuellement. EA publie également des correctifs officiels pour améliorer les performances PC du jeu durement critiquées.

Le jeu d’action Jedi a connu l’un des pires lancements PC de 2023 (jusqu’à présent) la semaine dernière. La presse et les joueurs ont martelé le titre pour ses performances CPU et VRAM défavorables. Les rapports affirment qu’il peut allouer plus de 18 Go de VRAM en 1440p – bien plus que d’autres jeux récents qui ont rencontré des problèmes de mémoire vidéo. En raison d’une mauvaise utilisation du processeur, des points de vente comme Digital Foundry ne pouvaient pas maintenir 60 ips avec un RTX 4090 et un Intel Core i9-12900K.

Modder PureDark a récemment publié une vidéo (masthead) démontrant le jeu avec la génération de trames DLSS 3, qui utilise les cœurs d’apprentissage automatique des cartes graphiques de la série NVIDIA RTX 4000 pour interpoler les trames. Les premiers résultats contiennent des artefacts mais montrent que la fréquence d’images passe de 45 ips à 90 ips. Bien que le soulèvement n’améliore pas la réponse d’entrée, les propriétaires de GPU RTX 4000 devraient au moins remarquer une image plus fluide lors du lancement du mod.

Aujourd’hui, un patch est devenu disponible pour la version PC de Star Wars Jedi : Survivor, et demain (5/2), nous publierons également un patch pour PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Nous travaillons dur sur des correctifs qui amélioreront encore les performances et corrigeront les bugs sur toutes les plateformes.… pic.twitter.com/XrjbdDQUp6 – EA Star Wars (@EAStarWars) 1 mai 2023

L’ajout du DLSS aux jeux via des mods tiers n’est pas nouveau, mais le processus n’apporte généralement DLSS 2 qu’aux jeux qui incluent déjà le FSR 2 d’AMD, comme le remake de Resident Evil 4. Alors que Jedi: Survivor propose FSR 2, son Denuvo DRM empêche PureDark d’ajouter la super résolution DLSS. Le modding dans DLSS 3 semble être une nouvelle étape que PureDark étend également à d’autres jeux populaires.

Les abonnés au Patreon du modder peuvent déjà télécharger des versions bêta fermées des mods de mise à l’échelle Elden Ring et Skyrim, qui incluent DLSS 3, DLSS 2, FSR et XeSS, avec des plans pour publier publiquement les mods pour les trois jeux après avoir résolu quelques problèmes. Le mod Elden Ring en particulier semble être en voie d’achèvement.

Pendant ce temps, EA a publié lundi une mise à jour officielle de Jedi: Survivor pour corriger les bugs et améliorer les performances, avec des correctifs de traçage de rayons probablement toujours en préparation. Le même correctif arrivera mardi pour les consoles PlayStation 5 et Xbox Series, bien que les versions de console n’aient pas souffert du même type de problèmes de performances.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :