« Un robot injecte du sperme et deux bébés naissent » : ainsi commence la révolution de la naissance

De plus en plus de startups investissent pour automatiser la FIV, un moyen de réduire les coûts et d’augmenter le taux de réussite des familles qui ont du mal à avoir des enfants.

Un microscope, une aiguille mécanisée, une petite boîte de Pétri, un ordinateur portable et un joystick. Ils pourraient être suffisants pour accoucher d’un bébé. C’est arrivé dans une clinique espagnole, la startup Overture live a utilisé un robot pour injecter du sperme à l’intérieur d’un ovule, un chercheur avec un joystick Sony Playstation a guidé une aiguille pendant la procédure de FIV et c’est ainsi qu’ils sont nés deux filles en bonne santé.

La FIV n’est pas nouvelle, mais elle a toujours eu deux problèmes : le taux de réussite et les coûts. Ça ne marche pas forcément la première fois, pas même la deuxième fois, et aux Etats-Unis, même en considérant quelques faux pas, il faut débourser environ 83 000 euros pour l’intervention. Plusieurs start-up investissent dans le secteur, l’automatisation du processus pourrait réduire les coûts et augmenter les chances de succès. « Pensez à une boîte dans laquelle du sperme et des ovules entrent et cinq jours plus tard, un embryon en sort », a déclaré le généticien Santiago Munné au MIT Technology Test. Chacun teste le terrain d’une manière différente, expérimentant de nouvelles solutions de fécondation assistée, du contrôle du sperme en passant par les logiciels, aux aiguilles qui inséminent les ovules, jusqu’aux utérus artificiels. Tous pointent vers le même objectif : augmenter le taux de natalité.

Startups qui investissent dans la technologie de la naissance

Une petite aiguille mécanisée pendant les procédures de FIV a été guidée par un contrôleur qui a déposé avec succès des spermatozoïdes uniques dans certains ovules humains. La fécondation a été pilotée par l’un des chercheurs, et grâce à la nouvelle technologie les premiers enfants sont nés « conçus avec un robot injecteur de sperme » comme l’a annoncé la startup. Un pas en avant vers l’automatisation de la FIV.

Le cas d’Overture n’est qu’une expérience parmi tant d’autres, plusieurs startups ont décidé d’investir dans les nouvelles technologies pour augmenter le taux de natalité. Ceux-ci incluent AutoIVF, IVF 2.0, Concevoir les sciences de la vie et Fertilis. La recherche pourrait rendre la FIV moins chère et plus accessible. David Sable, expert en fertilité a posé une question : « Comment passe-t-on d’un demi-million d’enfants par an à 30 millions ? Vous ne pouvez pas si vous gérez chaque laboratoire comme une cuisine artisanale sur mesure, et c’est le défi auquel est confrontée la FIV. C’était 40 ans de science exceptionnelle et d’ingénierie de systèmes vraiment médiocre.

La technologie investit le secteur. Il y a des études qui essaient d’automatiser seulement certaines parties de la FIV, comme l’injection de sperme, et non l’ensemble du processus, il y a aussi ceux qui soutiennent l’édition de gènes ou les utérus artificiels, avec des bébés qui grandissent dans des incubateurs dans des laboratoires scientifiques jusqu’à la naissance. Ou les ovules d’un patient pourraient être placés directement dans un système de fertilité automatisé au bureau d’un obstétricien. « Ça doit être moins cher. Et si un médecin pouvait le faire, il le serait », a déclaré Munné.

Au Mexique, cependant, le médecin Alejandro Chavez-Badiola utilise un logiciel pour classer les spermatozoïdes. Dans le processus de fécondation, il est essentiel de sélectionner les meilleurs spermatozoïdes pour augmenter le taux de réussite. Utiliser un logiciel pour identifier les sains en observant la forme et le mouvement, permet d’évaluer un nombre plus élevé en réduisant les coûts de l’observation. Badiola a vendu les droits pour permettre à d’autres startups telles que Concevoir Life Sciences à New York d’utiliser le programme de suivi du sperme.

Un problème d’accessibilité

Les investissements dans le secteur sont portés par les données, en effet, la fécondation in vitro est une industrie vouée à se développer, comme l’explique le MIT aux Etats-Unis où les traitements sont payants, moins de 2% des enfants naissent grâce à la procédure, au Danemark au lieu de cela, c’est gratuit et vous obtenez 10 %.

« C’est la vraie question », a expliqué Alan Murray, entrepreneur et co-fondateur de Concevoir les sciences de la vie. « Le défi est que ces pays merveilleusement riches et excentriques peuvent le faire, mais pas le reste du monde. Mais ils ont montré qu’il y avait un besoin. Ce qu’ils ont fait avec de l’argent, nous devons le faire avec la technologie ». Selon les estimations et compte tenu également des tentatives infructueuses de concevoir un enfant avec une fécondation in vitro, cela coûte environ 83 000 dollars aux États-Unis. L’entrepreneur a expliqué que les nouvelles technologies pourrait réduire les coûts de 70 % tout en augmentant les chances de succès.

