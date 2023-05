Comment connecter des appareils Bluetooth à Android TV et Google TV

Les téléviseurs intelligents sont devenus la norme lorsque vous recherchez un nouveau téléviseur. Fini le temps où vous deviez vous demander si votre téléviseur serait capable de prendre en charge certains appareils, d’installer des applications particulières ou, d’ailleurs, même s’il était capable de se connecter à Internet ou non. Tous les téléviseurs intelligents vous permettent désormais d’installer et de désinstaller des applications, de vous connecter à Internet et même de connecter différents types d’appareils Bluetooth au téléviseur. Dans le guide d’aujourd’hui, nous verrons comment connecter facilement un appareil Bluetooth à votre téléviseur.

Lorsqu’il s’agit de connecter des appareils Bluetooth à votre téléviseur, vous pouvez connecter un bon nombre de barres de son, de haut-parleurs, d’écouteurs et même d’écouteurs véritablement sans fil. Ces périphériques de sortie audio permettent d’améliorer la sortie audio qui est généralement moyenne ou basique des téléviseurs.

Voyons comment ajouter des appareils Bluetooth à votre Android et Google TV.

Il existe deux types de téléviseurs intelligents. Il y en a un qui vient avec l’ancien Android TV et il y a Google TV, la nouvelle interface utilisateur améliorée disponible sur certains téléviseurs et certains téléviseurs intelligents Sony. Les étapes pour connecter des appareils Bluetooth à ces téléviseurs sont simples et faciles. Quel que soit le téléviseur que vous possédez, nous avons répertorié les étapes que vous pouvez suivre pour connecter le périphérique Bluetooth à votre téléviseur.

Comment connecter des appareils Bluetooth à Android TV

La connexion d’appareils Bluetooth à un téléviseur Android est relativement simple. Passons tout de suite aux étapes.

Allumez votre Android TV ainsi que votre appareil Bluetooth que vous souhaitez connecter. Assurez-vous que l’appareil Bluetooth dispose d’une charge de batterie suffisante et qu’il se trouve également à proximité de votre Android TV. Assurez-vous que l’appareil Bluetooth n’a été connecté à aucun autre appareil pendant ce processus. Prenez la télécommande de votre Android TV et sélectionnez l’icône Paramètres dans le coin supérieur droit. Le menu Paramètres s’ouvrira. Naviguez vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez l’option « Télécommande et accessoires » ou « Paramètres Bluetooth », cela dépend de la marque du téléviseur. Sélectionnez-le. Maintenant, choisissez l’option Ajouter un accessoire. Ici, vous pouvez maintenant rechercher des appareils Bluetooth.

Assurez-vous que votre appareil Bluetooth est allumé et que le mode de couplage est activé. Dans quelques secondes, l’appareil devrait apparaître sur votre téléviseur. Sélectionnez l’appareil. Il vous demandera de confirmer le code d’appairage avec votre appareil.

Confirmez le code et maintenant le téléviseur a été couplé et connecté à votre appareil Bluetooth. La sortie audio sera désormais lue depuis le haut-parleur, la barre de son, les écouteurs ou le TWS Bluetooth connectés.

Comment connecter des appareils Bluetooth à Google TV

Voyons maintenant les étapes que vous devez suivre pour connecter des appareils Bluetooth au téléviseur qui fonctionne sur Google TV OS.

Allumez votre Google TV et l’appareil Bluetooth que vous souhaitez connecter. Gardez à l’esprit que l’appareil Bluetooth est allumé, en mode d’appairage et qu’il contient un pourcentage de batterie suffisant. Maintenant, sur l’écran d’accueil de Google TV, sélectionnez l’icône de photo de profil présente dans le coin supérieur droit de l’écran. Choisissez l’option Paramètres dans le menu qui s’affiche. Lorsque la page Paramètres s’ouvre, sélectionnez l’option Télécommande et accessoires.

Enfin, choisissez l’option Associer la télécommande ou les accessoires. Le téléviseur commencera à rechercher les appareils Bluetooth qui se trouvent dans sa portée. Une fois que votre appareil Bluetooth apparaît, sélectionnez-le.

Il affichera un code d’appairage que vous devrez confirmer. Une fois le code confirmé, l’appareil est désormais couplé et connecté à votre Google TV. La sortie audio sera désormais lue à partir de votre appareil Bluetooth connecté.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez facilement connecter un appareil Bluetooth à votre Android TV ainsi qu’à votre Google TV. Le processus est simple et facile. Vous pouvez facilement connecter différents types d’appareils tels que des contrôleurs Bluetooth, des haut-parleurs, des écouteurs, des barres de son, des écouteurs sans fil et même de nouvelles télécommandes à ce stade.

Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

Articles Liés:

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.