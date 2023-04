Google ajoute des podcasts à YouTube Music

En bref : Google tient sa promesse d’apporter des podcasts à YouTube Music. Dans un document d’assistance récemment publié, Google a déclaré que les auditeurs pourront consommer des podcasts à la demande, hors ligne et en arrière-plan, et également les diffuser sur d’autres appareils tels que des haut-parleurs Bluetooth sans avoir besoin d’un abonnement payant à YouTube Music. Les utilisateurs pourront également basculer entre les versions audio et vidéo des podcasts dans l’application.

Les recommandations de podcasts et les épisodes inachevés sont accessibles depuis l’onglet Accueil de l’application YouTube Music. Vous pouvez également appuyer sur l’onglet Podcasts en haut pour filtrer les suggestions.

Google a indiqué que les podcasts étaient destinés à l’application de streaming de YouTube en février. L’intégration devrait aider l’application à mieux rivaliser avec des services concurrents comme Spotify, qui a récemment annoncé qu’elle comptait désormais 515 millions d’auditeurs, dont 210 millions d’abonnés payants. Lors de la dernière vérification (en novembre), YouTube a déclaré qu’il comptait 80 millions d’abonnés Music et Premium combinés dans le monde, bien que ce chiffre inclue activement les membres dans les comptes d’essai.

créateurs de podcastðÂÂÂ, bienvenue dans @Musique Youtube ð¤©â¨ les podcasts téléchargés sur YouTube sont désormais disponibles pour une écoute à la demande, hors ligne et en arrière-plan sur YouTube Music aux États-Unis ðºð¸ toutes les infos : https://t.co/2qIKHDbTzM

conseils pour les créateurs de podcast : https://t.co/yMW1ADyapZ pic.twitter.com/sqnGTZ52pm – ÉquipeYouTube (@TeamYouTube) 27 avril 2023

YouTube Premium, anciennement connu sous le nom de Music Key avant d’être remplacé par YouTube Red et finalement Premium, est un service d’abonnement distinct qui offre un accès sans publicité au contenu trouvé sur YouTube.

L’ajout de podcasts à YouTube Music peut sembler un peu inhabituel, d’autant plus que Google dispose déjà d’une application de podcast dédiée et que YouTube prend également en charge les podcasts. Cette décision pourrait être une étape vers la rationalisation de certaines de ses offres… ou peut-être exactement le contraire. Après tout, Google a une réputation en ce qui concerne les gammes de produits fragmentées.

Le déploiement est maintenant en cours pour les auditeurs aux États-Unis et se déroule progressivement, donc si vous ne le voyez pas encore, accrochez-vous. Google a déclaré que les podcasts de YouTube Music seraient éventuellement disponibles pour les personnes d’autres régions, mais n’avait aucun détail concret à partager.

Google a également publié un document d’assistance pour les créateurs de contenu de podcast afin de les aider à tirer le meilleur parti de la nouvelle intégration.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :