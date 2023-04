Comment configurer des lumières HomeKit intelligentes activées par le mouvement avec Homebridge

Ayant récemment emménagé dans une nouvelle maison, je voulais installer des lumières HomeKit dans la cuisine qui s’allumeraient et s’éteindraient automatiquement. Idéalement. J’ai donc acheté des ampoules Philips Hue, un capteur de mouvement Eve et j’ai fait la chose évidente avec les automatisations dans HomeKit.

Le résultat n’était pas satisfaisant. Voici pourquoi et comment j’ai finalement concrétisé ma vision de la maison intelligente, avec l’aide de Homebridge…

La première étape consistait à obtenir des lumières qui fonctionnaient avec HomeKit. Ma cuisine avait des spots encastrés, donc la meilleure option était les ampoules Philips Hue GU10, qui seraient contrôlées via un pont Hue. J’ai réussi à trouver un bon forfait sur eBay, donc même si la dépense était encore importante, c’était bien mieux que de payer le prix de détail complet. Si j’étais situé aux États-Unis, j’aurais envisagé une option d’interrupteur d’éclairage intelligent comme Lutron Caseta, plutôt que des ampoules intelligentes. Cependant, la disponibilité de switchs intelligents au Royaume-Uni est presque inexistante, car nos maisons ne disposent pas du câblage neutre nécessaire.

L’installation des ampoules Hue était un jeu d’enfant, et l’expérience de configuration initiale de leur ajout à HomeKit était relativement indolore. (Une frustration continue est que l’application Hue a tendance à changer la pièce attribuée à tous vos accessoires HomeKit pontés par Hue, j’essaie donc d’ouvrir l’application Hue le moins possible.) Cela m’a donné la base de pouvoir contrôler le lumières de tous mes appareils avec l’application Home ou Siri. L’état des lumières répond rapidement à la commande, sûrement aidé par l’architecture iOS 16 HomeKit plus efficace.

Pour que la partie mouvement fonctionne, mon plan initial était d’utiliser le capteur de mouvement Eve compatible Thread et de créer une automatisation dans l’application Home qui allumait les lumières lorsqu’un mouvement était détecté, et les éteignait à nouveau lorsque le mouvement n’était plus détecté.

C’était facile à créer, mais produisait beaucoup trop de faux feux. Toute pause en mouvement dans la cuisine entraînerait l’extinction des lumières, et parfois le capteur manquait simplement un événement de mouvement et frappait également ce cas. L’application Eve vous permet d’augmenter la durée des événements de mouvement détectés, je l’ai donc réglée sur un délai beaucoup plus long. Cela a atténué le premier problème, mais cela signifiait maintenant que les lumières étaient allumées pendant des périodes beaucoup plus longues qu’elles n’en avaient vraiment besoin.

J’ai également eu un problème d’expérience utilisateur où j’éteindrais les lumières manuellement à l’aide de l’application Home (ou d’une demande vocale au HomePod), mais tout événement de mouvement déclencherait immédiatement le capteur de mouvement pour rallumer les lumières. Un comportement humain naturel consiste à éteindre la lumière au niveau de l’interrupteur du portefeuille lorsque vous sortez, mais l’automatisation des mouvements lutterait activement contre cela. Ce que je voulais vraiment, c’était un moyen de dire au système d’ignorer les événements de mouvement automatique, si la lumière a été récemment contrôlée manuellement.

Un autre problème avec l’arrangement actuel était qu’un capteur de mouvement n’avait pas assez de portée pour couvrir tout l’espace; ma cuisine est une pièce longue mais mince. J’ai donc acheté un deuxième capteur pour le mettre à l’autre bout des armoires de cuisine. Il est essentiellement impossible de coordonner la combinaison d’événements avec uniquement les options d’automatisation de l’application Home.

J’avais donc besoin de quelque chose de plus intelligent, au-delà de ce que propose l’application Home. La réponse à mes problèmes est venue sous la forme du plugin Magic Occupancy, via Homebridge. Ce que fait ce plugin est d’exposer des switchs spéciaux à la configuration de l’application Home qui ont un comportement spécial, fournissant des couches de logique au-dessus de la plate-forme HomeKit.

Une variété de switchs « factices » fournis par le plugin Magic Occupancy

Il simule l’occupation de la pièce. Vous pouvez ensuite lier les lumières allumées ou éteintes à l’état occupé de la pièce. Le plugin offre une variété de switchs avec et sans état que vous pouvez utiliser pour contrôler précisément quand une pièce est marquée comme occupée. La puissance vient du fait que vous pouvez avoir plusieurs interrupteurs de chaque type par pièce et les combiner. Vous pouvez également configurer un délai qui indique que l’occupation n’est pas terminée, jusqu’à ce que tous les interrupteurs soient inactifs et après un certain temps.

Donc, pour ma cuisine, j’ai deux interrupteurs pour enfants, un pour chaque détecteur de mouvement. Lorsque l’un de ces interrupteurs s’active, la cuisine est considérée comme « occupée » et les lumières s’allument. Lorsque ces deux capteurs ne détectent plus de mouvement, un délai d’attente d’une minute est lancé. A l’expiration de ce délai, les lumières s’éteignent.

Ils ont un type de Switch spécial pour le contrôle manuel. Cela indique que si vous allumez manuellement les lumières, l’état du capteur et le délai normal d’une minute sont ignorés ; l’occupation est simplement supposée. Par conséquent, les lumières resteront allumées en permanence, comme vous le souhaitiez.

Inversement, si les lumières ont été automatiquement déclenchées, mais que je les éteins manuellement, l’occupation est instantanément terminée – pas d’attente pour le délai d’attente du mouvement.

Je ne vais pas prétendre qu’il a été facile de faire fonctionner tout cela. Vous devez jouer avec la configuration du plug-in Homebridge, puis connecter également toutes les automatisations à ces switchs factices dans l’application Home. Mais je peux dire que la douleur en valait la peine. Cet arrangement a finalement livré ce que j’avais envisagé au début de tout ce processus. J’ai maintenant des lumières intelligentes. La profondeur supplémentaire fournie par le plugin Magic Occupancy le fait fonctionner comme vous le souhaitez intuitivement. Mais vous pouvez même aller plus loin.

Un interrupteur « permanent » a la propriété que s’il est activé, le délai d’attente du mouvement est différé. Cela indique que les lumières restent allumées lorsque cet interrupteur est allumé, mais seulement si les lumières étaient allumées au départ. Je l’utilise pratiquement lorsque je sors les poubelles, chaque semaine. J’ai une caméra HomeKit qui surveille ma cour avant, qui contient un capteur de mouvement. Ce détecteur de mouvement est lié à un interrupteur permanent pour la cuisine. Ainsi, lorsque je sors la poubelle, les lumières de la cuisine ne s’éteignent pas brusquement simplement parce que j’ai quitté la pièce plus d’une minute. Au lieu de cela, ils ne s’éteignent que lorsque le mouvement n’est plus détecté dans la cuisine ou l’entrée (et surtout, le mouvement dans l’entrée ne provoque pas l’allumage des lumières de la cuisine).

Vous pouvez lire comment réaliser tous ces scénarios – et plus encore – en lisant la documentation du plugin.

C’est un système très puissant. C’est également une bonne démonstration de la façon dont Homebridge ne consiste pas uniquement à apporter une prise en charge non officielle de HomeKit aux accessoires qui ne la prennent pas en charge. N’oubliez pas que Philips Hue fonctionne déjà avec HomeKit, c’est juste que l’ensemble normal d’automatisations HomeKit n’est pas assez riche pour exprimer une logique interconnectée avancée. Les plugins Homebridge peuvent combler la plupart de ces lacunes.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :