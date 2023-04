Cette fuite révèle la nouvelle conception du bouton d’action des modèles iPhone 15 Pro dans toute sa splendeur

La série iPhone 15 arrive plus tard cette année avec une multitude de mises à niveau par rapport à la génération précédente. Au début, les rumeurs selon lesquelles Apple abandonnait complètement les touches physiques prenaient de l’ampleur. Pour être exact, Apple a opté pour cette voie, mais a finalement dû faire marche arrière en raison de problèmes non résolus.

Ainsi, Apple a finalement dû pousser cette conception sur les modèles iPhone 16 Pro. Eh bien, même si Apple a abandonné les boutons à semi-conducteurs pour les téléphones iPhone 15 Pro, le plan pour le bouton d’action semble toujours d’actualité. En fait, un ensemble détaillé de fichiers CAO vient de fuir, ce qui révèle des informations précieuses sur le changement de conception qui fait l’objet de nombreuses rumeurs. Les fichiers CAO montrent également les changements dans les caméras.

Les fuites de fichiers CAO présentent le nouveau design des modèles Apple iPhone 15 Pro

Les rumeurs précédentes concernant les modèles d’iPhone 15 Pro utilisant des boutons à semi-conducteurs indiquaient également qu’Apple utiliserait des moteurs Taptic supplémentaires pour le retour haptique. Bien que les plans pour ce changement se soient déplacés vers les modèles d’iPhone 15 Pro, le Switch muet précédemment trouvé peut ne pas arriver sur les nouveaux modèles.

Au lieu de cela, les téléphones iPhone 15 Pro comporteront un bouton d’action. Et les fichiers CAO divulgués confirment en quelque sorte que les fabricants d’accessoires travaillent actuellement sur un nouveau design. Et ces nouveaux CAO s’alignent parfaitement avec les rendus de haute qualité 1: 1 précédemment divulgués.

Comme vous pouvez le constater, Apple a complètement abandonné les boutons à semi-conducteurs. Au lieu de cela, Apple est revenu à la conception traditionnelle des boutons pour les modèles d’iPhone 15 Pro avec des boutons de volume séparés. Mais le principal point fort est l’absence d’un interrupteur muet. Au lieu de cela, les fichiers CAO présentent un bouton de sourdine, qui sera probablement nommé bouton d’action.

On ne sait pas si le nouveau bouton d’action remplacera complètement la fonctionnalité du Switch de sourdine. Beaucoup pensent qu’il pourrait imiter le bouton d’action de l’Apple Watch Ultra. Et ce bouton vous permet de personnaliser l’action selon vos préférences. En d’autres termes, vous pouvez le programmer pour effectuer plusieurs tâches.

Comme vous l’avez peut-être deviné, le bouton d’action sera une exclusivité pour la gamme iPhone 15 Pro. Autrement dit, les modèles iPhone 15 et 15 Plus auront le Switch de sourdine traditionnel. Ainsi, Apple pourrait en effet ajouter quelques fonctionnalités spéciales au nouveau bouton.

Changements de caméra

Ainsi, les nouveaux fichiers CAO de l’iPhone 15 ne concernent pas uniquement le bouton d’action. Au lieu de cela, ils ont mis en lumière une bosse de caméra légèrement modifiée. Les premiers schémas montraient une bosse gargantuesque avec des saillies individuelles plus grandes que la bosse trouvée sur l’iPhone 14 Pro.

Mais avec les nouveaux CAO, les bosses de la caméra semblent être dans la plage raisonnable. Oui, les bosses sont toujours plus grandes que la série iPhone 14. Mais les saillies ne sont pas aussi comiques que celles présentées dans les CAD précédents. Cela dit, la bosse sur l’iPhone 15 Pro Max semble être un peu plus grande. Cela nous amène à croire que l’objectif zoom périscope pour le modèle le plus haut de gamme pourrait en fait être une chose.

Cependant, l’iPhone 15 Pro ne semble pas bénéficier du même traitement. Il ne semble pas non plus qu’il comporte l’objectif zoom périscope. Pour cette raison, nous n’avons pas été surpris de le voir avoir moins de bosses à l’arrière que le modèle 15 Pro Max.

Avec la caméra et la nouvelle conception des boutons, la CAO corrobore également plusieurs détails de conception des modèles CAO précédents. Par exemple, les nouveaux rendus montrent des cadres incroyablement étroits, la présence d’USB-C et un cadre beaucoup plus rond que la série iPhone 14.

