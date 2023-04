Comment rendre votre campagne marketing adaptée aux mobiles

En 2023, vous auriez du mal à trouver quelqu’un qui utilise activement Internet qui ne le fait pas depuis son appareil mobile. Avec l’accessibilité des téléphones portables, étant à la fois suffisamment petits pour être emportés avec nous mais suffisamment puissants pour être utilisés pour la navigation, ils sont rapidement devenus le support de référence pour la navigation sur Internet. En fait, plus de 92 % de toute l’utilisation d’Internet provient directement des téléphones mobiles.

En tant qu’équipes marketing, il est essentiel de comprendre l’usage intensif des téléphones mobiles et d’adapter les campagnes à ce média. Bien que vous conceviez la plupart des choses en pensant aux pages Web, ce n’est pas ainsi que le monde vivra vos annonces marketing. L’optimisation de vos campagnes pour les appareils mobiles augmentera considérablement le nombre d’interactions générées par vos supports marketing.

L’optimisation mobile est l’un des principaux objectifs des équipes marketing depuis quelques années. Surtout à l’ère du référencement, compte tenu de la mesure dans laquelle le contenu est adapté aux mobiles, tout le monde est devenu beaucoup plus conscient de ce facteur. Aujourd’hui, l’optimisation mobile ne se limite plus au marketing de contenu et devient rapidement une préoccupation majeure pour tous.

Dans cet article, nous verrons comment rendre les campagnes marketing adaptées aux mobiles, en abordant toutes les meilleures tactiques et stratégies que vous pouvez utiliser. Plongeons dedans.

Méthodes pour rendre votre campagne marketing plus adaptée aux mobiles

Les téléphones portables sont devenus indispensables dans nos vies, faisant partie intégrante des médias avec lesquels nous interagissons quotidiennement. Dans cet esprit, il est important de rendre tous les supports marketing que nous publions aussi adaptés aux mobiles que possible.

Afin de rendre le contenu consommable pour mobile, le conseil le plus évident est de vous assurer d’avoir un formatage flexible. Si vous avez du contenu qui ne peut pas se remodeler dynamiquement à différentes tailles, il semblera étrange lorsqu’il sera affiché sur un support qui n’est pas le format prévu. Cependant, au-delà de cela, il existe un certain nombre d’ajouts utiles que nous pouvons apporter au contenu numérique pour le rendre encore meilleur pour la consommation mobile :

Utiliser les boutons de mouvement

Texte sur images

Utiliser l’appel à l’action

Décomposons-les davantage.

Utiliser les boutons de mouvement

Les boutons de mouvement sont peut-être la stratégie la plus négligée pour prendre votre contenu actuel et le transformer pour une utilisation mobile. Bien que nous puissions éditer et modifier le contenu afin qu’il s’adapte mieux à un mobile, ce sont toutes des stratégies qui modifient le matériel marketing initial lui-même. Les boutons de mouvement, en revanche, sont transcendants en ce sens qu’ils ne vous obligent pas à apporter des modifications à l’original.

Les boutons de mouvement sont des emplacements dans votre contenu qu’un utilisateur mobile peut appuyer pour parcourir rapidement votre contenu. Une version courante de ceux-ci dans un contenu plus long est une table des matières. Lorsqu’une personne atterrit sur un long article, elle peut simplement cliquer sur une rubrique qui l’intéresse depuis son appareil mobile pour ensuite y être transportée.

De même, si quelqu’un lit un e-mail, vous pouvez inclure un bouton « Aller en haut », qui peut le ramener au début de l’e-mail. Pour les supports marketing plus longs que la normale, des boutons comme ceux-ci sont absolument essentiels.

Leur impact n’est pas visible jusqu’à ce que vous trouviez un matériel de marketing sans eux. Si vous avez une publication plus longue qui n’a pas de boutons, un utilisateur mobile doit passer du temps à essayer de faire défiler la publication. C’est encore plus le cas lorsque la publication comprend d’autres éléments que vous n’avez pas optimisés pour le mobile. Par exemple, s’il y a des images de mauvaise taille, vos utilisateurs mobiles devront peut-être les faire défiler, ce qui prendra encore plus de temps pour accéder aux informations que vous souhaitez qu’ils voient.

La plupart des utilisateurs mobiles ne vont pas supporter un contenu mal optimisé. Au lieu de supporter le poids d’un mauvais formatage, ils cliqueront simplement. C’est pourquoi il est essentiel d’optimiser votre contenu dès le premier jour, en veillant à ce qu’il soit hautement accessible à tous.

Texte sur images

Bien que les images puissent être d’excellents moyens de faire passer des informations, elles sont souvent l’un des supports marketing les plus difficiles à utiliser. C’est en raison de leur taille qui les rend naturellement plus beaux sur une forme de média ou une autre. Par exemple, si vous avez une image avec une taille spécifique conçue pour un ordinateur, elle peut sembler écrasée sur un appareil mobile.

Bien que vous puissiez créer des images adaptées aux mobiles qui se redimensionnent, il s’agit d’une étape supplémentaire que certaines équipes marketing peuvent ne pas vouloir franchir. Au lieu de cela, ils peuvent se concentrer sur l’utilisation de texte sur des images. Pour les utilisateurs mobiles, devoir faire défiler beaucoup de texte est l’un des moyens les plus rapides de se désintéresser.

Au lieu de longs paragraphes, tenez-vous en au texte avant tout. Concentrez-vous sur le raccourcissement de votre copie initiale pour voir à quel point vous pouvez l’obtenir concis tout en transmettant le même message. Les images sont excellentes dans une copie plus longue, mais deviendront rapidement un problème si vous les mettez dans des espaces plus petits comme les e-mails.

Par-dessus tout, concentrez-vous sur la création de textes courts, concis et percutants. Pourquoi le dire en 100 mots quand on peut le dire en 10 ?

Utiliser l’appel à l’action

Tout au long de vos supports de marketing mobile, vous devez toujours vous efforcer d’inclure des segments d’incitation à l’action. Tout comme la façon dont les boutons permettront aux gens de naviguer rapidement dans un contenu plus long, les CTA fourniront un espace où les utilisateurs pourront interagir avec votre contenu pour en savoir plus. Peut-être qu’ils ont vu quelque chose qui a attiré leur attention, ou qu’ils veulent simplement développer le matériel marketing qu’ils ont vu – les CTA leur donneront de l’espace pour le faire.

Dans le format d’e-mail par défaut, vous pouvez également utiliser des signatures d’e-mail pour créer des CTA naturels. À la fin de votre e-mail, vous pouvez saisir une signature d’e-mail iPhone, en l’utilisant comme espace pour inclure un autre bouton CTA. Dans une signature d’e-mail, vous pouvez également ajouter des éléments de conception supplémentaires, ce qui augmentera le professionnalisme de vos communications par e-mail.

Plus vos e-mails sont visuellement beaux sur mobile, plus un utilisateur est susceptible de s’y engager.

Dernières pensées

Quelle que soit l’efficacité de votre campagne marketing, elle sera inefficace si vous ne parvenez pas à la faire voir. Compte tenu de la popularité de la navigation mobile, il est essentiel que vous optimisiez avant tout ce format.

En élaborant tous vos supports marketing, y compris les pages de destination, les e-mails et les publicités PPC, en gardant à l’esprit les principes ci-dessus, vous serez bien mieux préparé. Sans aucun doute, l’utilisation de boutons de déplacement, la réduction du texte dans la mesure du possible et l’ajout fréquent de CTA sont le meilleur moyen de rendre vos supports marketing plus adaptés aux mobiles. Avec ceux-ci, vous bénéficierez d’un meilleur trafic mobile, d’un meilleur engagement et d’une meilleure interaction avec tous les supports marketing publiés sur mobile.

