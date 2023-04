Cette femme de 48 ans est devenue une star du jeu vidéo par accident : elle est la reine de Candy Crush

Son fils a donné la nouvelle, avec un tweet devenu viral en quelques heures seulement. Maintenant, la femme est classée pour la finale qui se tiendra à Londres, mais en attendant, elle est la joueuse Candy Crush la plus forte des États-Unis.

Erryn Rhoden est une femme de 48 ans originaire de l’Ohio. Il dirige une entreprise familiale, a trois enfants et l’un de ses passe-temps favoris est de jouer à Candy Crush, le jeu de puzzle bien connu de King. Le 23 mars, les premiers tours de qualification du All Stars Tournament ont commencé, ouverts à tous les utilisateurs ayant atteint au moins le niveau 25. Ce jour-là, Rodhen a cliqué par erreur sur une fenêtre contextuelle du site officiel et s’est retrouvé à jouer à Candy Crush, sans savoir que vous participez à un tournoi doté d’un prize pool de 250 000 $, contre des challengers appartenant au monde de l’esport. La femme se classe première au classement des USA, mais ce n’est qu’après avoir reçu la notification qu’elle comprend qu’elle a fait une affaire, totalement par accident. Avertissez les enfants. L’une d’elles, Xane, a posté un tweet le 12 avril qui est ensuite devenu viral pour raconter l’histoire de sa mère. Au-delà de la grosse cagnotte, la victoire dans les qualifications la mènera à Londres, où se déroulera la finale du tournoi Candy Crush.

Le phénomène Candy Crush

Il est difficile de ne pas avoir entendu parler de Candy Crush, probablement le jeu de puzzle le plus populaire de la dernière décennie. Disponible pour les appareils mobiles et les navigateurs, le jeu consiste à classer des bonbons et des bonbons de la même couleur pour débloquer des bonus et augmenter le score qui vous permet d’avancer dans le niveau. Ensuite, il y a les achats intégrés pour gagner des avantages lors des défis (en 2022, Candy Crush a généré 1,2 milliard de dollars de revenus avec ce type de mécanique). Le tout entouré d’un style artistique vraiment coloré et agréable, qui attire immédiatement le regard. Ceci, combiné à la simplicité des règles du jeu, a fait de Candy Crush un véritable phénomène au fil des ans, parfois même pour des raisons négatives, étant donné que le jeu de puzzle de King a été associé à plusieurs reprises à la dépendance.

Derrière ce succès, il y a un esprit italien, celui de Riccardo Zacconi, un entrepreneur romain basé à Londres qui en 2008 a décidé de croire au secteur du jeu vidéo. A ses côtés se trouve son partenaire suédois Sebastian Knutsson. Ensemble, ils ont fondé King. Le véritable tournant intervient après l’accord avec Facebook, avec lequel Candy Crush devient le titre le plus joué au sein du réseau social de Mark Zuckerberg. En 2012, elle a dépassé la principale application killer de la plate-forme, FarmVille, atteignant 45,6 millions d’utilisateurs mensuels. Aujourd’hui, ils sont 250 millions.

En 2015, King a été racheté par Activision Blizzard (la maison de logiciels californienne derrière Call of Duty, Diablo, World of Warcraft), devenant ainsi l’un des acteurs les plus compétitifs du secteur mobile. Aujourd’hui Candy Crush Saga fait partie de l’univers Microsoft, après la plus grosse acquisition de l’histoire du jeu vidéo, qui a coûté 68,7 milliards de dollars au géant de Redmond. Et la raison réside précisément dans l’importance et le succès des propriétés intellectuelles de la maison de logiciels californienne, dont Candy Crush.

