Comment activer Curl Page Turning Animation dans Apple Books sur iOS 16.4

iOS 16.4 était l’une des plus grandes mises à jour incrémentielles pour l’iPhone. Il apporte un bel ensemble de fonctionnalités à l’iPhone. La liste comprend 21 nouveaux emojis, une nouvelle façon d’obtenir des mises à jour bêta, des animations de rotation de page Apple Books, des notifications push d’applications Web, plusieurs modifications pour l’application Podcast, un profil dans l’application Apple Music, l’isolation vocale pour les appels, etc. Oui, l’application Apple Books reçoit de nouvelles animations de changement de page, voici comment vous pouvez activer le nouvel effet d’animation curl dans l’application Apple Books.

Vous aimez lire des livres dans l’application Apple Books ? Vous pouvez désormais améliorer votre expérience de lecture en activant la nouvelle fonctionnalité d’animation de changement de page dans l’application. Le nouveau changement est disponible sur iPhone et iPad, tout ce que vous avez à faire est de mettre à jour votre iPhone ou iPad avec le dernier logiciel.

Si vous êtes un lecteur passionné et que vous utilisez l’application Apple Books depuis un certain temps, vous avez peut-être remarqué que les animations de changement de page sont les mêmes depuis un certain temps. La dernière mise à jour logicielle incrémentielle apporte un changement indispensable à l’application, l’effet de boucle rend la rotation des pages plus naturelle et engageante.

Voyons maintenant comment activer la nouvelle animation de rotation de page Curl dans l’application Apple Books sur votre iPhone ou iPad.

Comment obtenir une animation de rotation de page Curl dans Apple Books

Pour activer le nouvel effet d’animation curl, vous devez d’abord mettre à jour votre iPhone vers iOS 16.4 ou plus récent ou si vous possédez un iPad et souhaitez activer les nouvelles animations sur votre iPad, puis mettez-le à jour vers iPadOS 16.4 ou une version ultérieure. Vous pouvez le faire en accédant à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle, puis suivez les instructions à l’écran pour installer la nouvelle mise à jour. Si votre appareil est déjà sur la dernière version, vous pouvez suivre ces étapes pour accéder aux nouvelles animations de rotation de page dans l’application Apple Books.

Ouvrez l’application Apple Books sur votre iPhone ou iPad. Sélectionnez le livre que vous voulez lire. Appuyez sur l’icône de menu dans le coin inférieur droit. Sélectionnez l’option Thèmes et paramètres dans le menu contextuel. Appuyez sur le bouton Tourner la page dans l’invite. Sélectionnez l’effet Curl dans le menu. C’est ça.

Vous devriez maintenant pouvoir voir le nouvel effet d’animation curl lorsque vous tournez les pages du livre. Si vous souhaitez revenir à l’animation de rotation de page traditionnelle, vous pouvez y revenir en suivant les mêmes étapes et en sélectionnant l’option « Glisser » au lieu de « Curl ». Cela ramènera l’animation au style précédent.

