Athena : la puce secrète de Microsoft pour concurrencer Google dans l’intelligence artificielle

Microsoft travaille sur un projet secret pour créer sa propre puce d’intelligence artificielle (IA) nommée « Athena ». Selon le site Web The Verge, cette puce serait conçue pour alimenter des modèles de langage à grande échelle (LLM), qui sont des systèmes d’IA capables de générer un texte cohérent et pertinent à partir d’une entrée.

Les LLM sont devenus l’un des domaines les plus avancés et les plus innovants de l’IA ces dernières années, avec des applications allant de la génération de contenu, de la traduction automatique, de la recherche d’informations, de l’assistant virtuel et du chatbot. Cependant, ils nécessitent également une grande quantité de puissance de calcul et de mémoire pour s’entraîner et s’exécuter, ce qui représente un défi pour les entreprises qui souhaitent en tirer parti.

Pourquoi Microsoft a-t-il besoin de sa propre puce AI ?

Microsoft entretient des relations étroites avec OpenAI, une organisation de recherche sur l’IA qui a développé certains des LLM les plus puissants au monde, tels que GPT-3 et Codex. Microsoft a investi 1 milliard de dollars dans OpenAI en 2019 et a obtenu un accès exclusif à sa plateforme Azure. De plus, Microsoft a créé ses propres LLM, tels que Turing-NLG et d’autres, qu’ils utilisent pour améliorer leurs produits et services, tels que Bing, Office et Cortana.

Jusqu’à présent, cependant, Microsoft s’appuyait principalement sur les puces de Nvidia, le leader du marché dans le domaine des accélérateurs d’IA, pour faire fonctionner ses LLM. Cela impliquait un coût élevé et une capacité et des performances limitées. Pour cette raison, Microsoft aurait décidé de développer sa propre puce d’IA, ce qui lui permettrait d’avoir plus de contrôle et de flexibilité sur ses systèmes LLM.

Déjà par le passé, Microsoft avait investi dans une start-up appelée Syntiant. Une société de semi-conducteurs impliquée dans l’Intelligence Artificielle et qui semblait révolutionnaire. Il ne serait pas surprenant qu’ils soient impliqués dans le développement.

Maintenant, Microsoft aurait intensifié ses travaux sur le projet Athena après que Google a annoncé sa dernière puce TPU v4 l’année dernière. Les puces TPU sont la famille de puces AI que Google a développées pour ses propres LLM, tels que BERT et Meena, et propose également à ses clients cloud. Ils sont considérés comme les seules puces concurrentes actuelles pour le développement de LLM.

Microsoft devrait déployer Athena pour une utilisation plus large au sein de Microsoft et OpenAI l’année prochaine. Mais on se demande si cela les rendra également plus largement disponibles pour ses clients Azure. Avec cette décision, Microsoft pourrait mieux concurrencer Google et d’autres acteurs du marché du cloud et de l’IA.

