Comment trouver des AirPod Apple morts ou hors ligne [Try These Méthodes]

Vous avez une paire de ces Apple AirPods fantaisistes ? Maintenant, nous savons tous à quel point ils sont petits et en même temps importants. Bien qu’il soit généralement dans vos poches ou votre sac à dos, il peut arriver que vous sachiez où se trouvent les AirPod. C’est encore pire si vos Apple AirPods sont morts. Morts dans les sens, ils n’ont plus de jus de batterie. Alors, comment suivre les AirPods d’Apple qui sont morts ? Nous pensons que vous avez besoin de certaines méthodes pour essayer de récupérer vos AirPods Apple morts ou hors ligne.

Comment trouver des AirPods morts

Lorsque vos Apple AirPods sont en ligne ou connectés à vos appareils Bluetooth tels que votre iPhone, iPod, iPad ou appareil macOS, il devient très facile à trouver grâce à la fonction d’alerte sonore dont il dispose. Cependant, les choses peuvent être différentes lorsqu’il s’agit de rechercher des AirPod Apple hors ligne ou morts. Commençons.

Astuce : Si vous n’avez pas perdu vos AirPods et que vous lisez ceci par précaution, vous devez activer l’option Localiser et Localiser mon réseau sur votre iPhone, iPad ou Mac. Vérifiez également comment ne pas perdre vos AirPods mentionnés en dernier.

Utilisez Find My pour voir le dernier emplacement des AirPods

L’une des grandes caractéristiques des AirPod d’Apple est qu’il peut afficher son emplacement actuel ou son dernier emplacement sur la carte lorsque vous le recherchez à l’aide d’un iPhone, d’un iPad ou d’un iPod. Mais, si vos AirPods Apple sont morts ou hors ligne, Find My pourra afficher le dernier emplacement connu des AirPods. Cela devrait vous aider à les rechercher facilement. Voici les étapes pour voir le dernier emplacement connu de vos AirPods.

Remarque : la fonction Localiser doit être activée avant de perdre vos AirPods.

Ouvrez l’application Localiser sur votre iPhone ou iPad. Maintenant, appuyez sur l’onglet Appareils. Appuyez sur l’icône de votre Apple AirPods. En dessous d’eux, vous verrez soit leur dernier emplacement connu, soit simplement une balise No Location sous eux.

Dans la plupart des cas, le dernier emplacement sera affiché. Avec ces informations, vous pouvez faire le tour de cet endroit et regarder autour de vous pour espérer que vous trouverez vos AirPods en sécurité.

Trouver des AirPods morts à l’aide de Find My Network

Une autre façon de déterminer où vos AirPods ont été perdus est d’utiliser l’option Find My Network. Notez qu’avec cela, vous ne pourrez trouver que les AirPods 3rd Gen AirPods Pro (All Gen) et AirPods Max. Voici les étapes (Find My Network doit être activé avant de perdre vos AirPods).

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone, iPod ou iPad. Appuyez sur votre avatar, puis sélectionnez l’option Localiser.

Appuyez sur la première option Localiser et activez la bascule. C’est à ce moment que vous voulez trouver votre iPhone, iPad ou iPod.

Ensuite, vous devez activer les options Find My Network et Send Last Location. De cette façon, vous pouvez trouver vos AirPod même lorsque vous n’êtes pas connecté à Internet. Si quelqu’un trouve vos AirPods et les charge, ou si vos AirPods se connectent par quelque moyen que ce soit, vous recevrez la notification sur votre appareil et la dernière position connue sera mise à jour.

Activer le mode perdu pour vos Apple AirPods

Apple s’assure de penser à tout lors de la sortie de ses produits. Au cas où vous perdriez quelque chose, vous pouvez facilement activer un mode perdu sur ces appareils. En mode Perdu, vos appareils afficheront un nom et un numéro de contact au cas où quelqu’un le trouverait afin qu’il puisse facilement vous le rendre. Notez que seuls les autres utilisateurs d’iPhone, d’iPad ou d’iPod pourront voir les appareils en mode perdu à proximité.

Lancez l’application Localiser sur votre iPhone, iPad ou iPod. Appuyez sur l’onglet Appareils et sélectionnez vos AirPod Apple. (Les AirPods 3e génération, AirPods Pro (toutes générations) et AirPods Max pourront utiliser cette fonctionnalité). Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez l’option Marquer comme perdu. Appuyez dessus pour activer la fonction Mode perdu. Vous pouvez ensuite remplir toutes les informations que vous souhaitez que l’appareil affiche aux autres utilisateurs Apple.

Retournez au dernier endroit où vous utilisiez les AirPods

Une dernière façon de rechercher vos AirPods consiste à retracer vos pas jusqu’au dernier emplacement et à regarder autour de vous pour voir si vous pouvez trouver vos AirPods Apple. Vous pouvez utiliser l’option Rechercher (disponible pour certains des derniers AirPods) dans Localiser pour suivre vos AirPods s’ils se trouvent à proximité. Si vous le trouvez, tant mieux, ou bien espérez simplement que quelqu’un le trouve et vous le rende. Dans le pire des cas, quelqu’un d’autre pourrait avoir emporté vos AirPod Apple et vous n’avez pas d’autre choix que de vous procurer une nouvelle paire d’AirPod.

Comment ne pas perdre vos AirPods

Il existe deux méthodes simples que vous pouvez suivre pour ne pas perdre ou oublier vos AirPods aussi facilement. Suivez ces étapes pour ne plus jamais perdre vos précieux AirPods.

Configurer une alerte lorsque vous laissez des AirPod derrière vous

Cette méthode ne fonctionnera que si vous avez un iPhone 12 ou des appareils plus récents. Connu sous le nom d’alertes de séparation, votre iPhone pourra vous alerter au fur et à mesure que vous laissez vos AirPod derrière vous. Voici les étapes pour l’activer.

Lancez l’application Localiser sur votre iPhone 12 et versions ultérieures

Sélectionnez l’onglet Appareils et choisissez vos Apple AirPods.

Sous l’option Notifications, appuyez sur la bascule où il est indiqué de notifier lorsque vous êtes laissé pour compte.

C’est ainsi que vous pouvez recevoir une alerte lorsque vous quittez la pièce sans prendre vos AirPod Apple.

Attachez un Apple AirTag à votre étui AirPods

Les AirTags sont d’excellents appareils qui vous aident à rechercher tout ce sur quoi vous placez les AirTags. Il s’appuie sur d’autres iPhones et appareils Apple pour diffuser son emplacement réel en direct. Les Apple AirTags vous aideront parfaitement à retrouver vos AirPod perdus, qu’ils soient en ligne ou hors ligne. Cette fonctionnalité fonctionnera mieux sur l’iPhone 13 et les modèles plus récents. Assurez-vous d’AirTag vos AirPods Apple afin de ne jamais avoir à vous soucier de la chasse ou d’eux tout autour lorsque vous pouvez facilement suivre ces AirTags.

Conclusion

Ceci conclut notre guide sur la façon de trouver vos Apple AirPods morts. Nous avons également répertorié des moyens qui vous aideront à ne pas oublier de laisser vos AirPods derrière vous, ainsi que la possibilité d’ajouter les AirTags à votre étui AirPods afin que vous n’ayez pas à parcourir le monde pour suivre ou traquer vos AirPods perdus. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux. Partagez également votre expérience si vous avez perdu puis retrouvé vos AirPod Apple.

