Instagram annonce de nouvelles fonctionnalités pour rendre les Reels plus attractifs pour les créateurs

Instagram a essayé agressivement de rivaliser avec TikTok en ce qui concerne les courtes vidéos. Maintenant, le réseau social a annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités pour sa plate-forme Reels afin de la rendre plus attrayante pour les créateurs.

Quoi de neuf pour Instagram Reels

Comme annoncé par la société dans un article de blog, il est désormais plus facile de découvrir les tendances sur Reels. Les créateurs trouveront une nouvelle section avec les hashtags et les chansons les plus tendances, afin qu’ils puissent créer des Reels sur ce que les autres veulent vraiment voir. « Ce sont les types d’informations que vous pouvez exploiter avec la nouvelle destination des tendances », explique Instagram.

Une autre nouvelle fonctionnalité de Reels est un éditeur remanié qui facilite l’alignement et le chronométrage des éléments au bon moment de manière plus visuelle. Les métriques pour Reels sont désormais également plus détaillées, avec des informations sur le temps de visionnage total et le temps de visionnage moyen. Et les métriques sont désormais accessibles directement depuis vos Reels.

Voici comment Instagram décrit les nouvelles métriques pour Reels :

Le temps de visionnage total capture la durée totale de lecture de votre bobine, y compris le temps passé à rejouer la bobine. Le temps de visionnage moyen capture le temps moyen passé à jouer à votre bobine, calculé en divisant le temps de visionnage par le nombre total de lectures. Par exemple, si votre temps de visionnage moyen est de 17 secondes, tous ceux qui ont regardé votre Reel ont regardé en moyenne 17 secondes. Cela vous aidera à mieux comprendre où les gens sont engagés ou où vous devrez peut-être créer un crochet plus fort pour que les téléspectateurs restent plus longtemps.

Et selon Instagram, les créateurs recevront des notifications lorsqu’ils obtiendront de nouveaux abonnés grâce à Reels. De plus, la société étend la fonctionnalité Cadeaux – qui permet aux fans de soutenir leurs créateurs avec de l’argent – à plus de pays, dont l’Australie, le Canada, la France, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni.

Toutes les nouvelles fonctionnalités seront déployées pour les utilisateurs d’Instagram dans les semaines à venir.

