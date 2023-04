Hi-Fi Rush lance de nouveaux DLC et des options d’accessibilité

Le dernier patch pour Hi-Fi Rush, le jeu de rythme et d’action de Tango Gameworks, est désormais disponible en téléchargement et comprend plusieurs nouveautés et améliorations pour les fans du titre. Parmi eux, le lancement du pack de costumes The Bossplay Costume Pack se démarque, qui permet de personnaliser les personnages avec des tenues inspirées des boss finaux du jeu.

Un pack de costumes pour défier les boss

Le pack de costumes The Bossplay Costume Pack peut être acheté pour 4,99 euros et propose quatre tenues différentes pour chacun des quatre protagonistes de Hi-Fi Rush : Remy, Lila, Zane et Violet. Ces combinaisons sont basées sur les conceptions et les capacités des boss rencontrés dans le mode histoire du jeu, tels que le robot géant Metalhead, la pop star Candy, le hacker Phantom et le dragon électrique Sparky.

En plus de changer l’apparence des personnages, les costumes modifient également leurs attaques spéciales, qui ressemblent désormais davantage à celles des boss. Par exemple, Remy peut lancer des missiles dans la combinaison Metalhead, Lila peut souffler du chewing-gum dans la combinaison Candy, Zane peut pirater des écrans dans la combinaison Phantom et Violet peut tirer des éclairs dans la combinaison Sparky.

Ces costumes sont non seulement une façon amusante de personnaliser vos personnages, mais ils présentent également un défi supplémentaire pour les joueurs plus expérimentés, les obligeant à s’adapter à de nouvelles façons de jouer et à combiner leurs capacités avec celles de leurs compagnons.

Amélioration de la qualité de vie et de l’accessibilité

Le patch introduit également plusieurs améliorations de la qualité et de l’accessibilité du jeu, en plus de celles déjà implémentées dans les mises à jour précédentes. Parmi eux figurent les suivants :

Ajout d’une option pour régler la luminosité et le contraste de l’écran.

Ajout de l’option permettant d’activer ou de désactiver les effets visuels pouvant provoquer une épilepsie photosensible.

Ajout de l’option pour changer la taille et la couleur des sous-titres.

Y compris l’option d’activer ou de désactiver les vibrations du contrôleur.

Ajout de la possibilité de remapper les boutons du contrôleur ou du clavier.

Ajout de la possibilité de choisir entre différents modes de difficulté, de facile à expert.

Ajout de l’option pour ignorer les cinématiques.

Correction de quelques bugs et bugs mineurs.

Ces améliorations visent à faire de Hi-Fi Rush un jeu plus accessible et agréable pour tous les types de joueurs, quels que soient leurs préférences ou leurs besoins.

Hi-Fi Rush est un jeu qui allie rythme et action. Le jeu possède une bande originale composée par des artistes reconnus du genre électronique, tels que Skrillex, Deadmau5 ou Marshmello.

