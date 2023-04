Google Pixel Watch : comment prolonger la durée de vie de la batterie

Google précise une autonomie de 24 heures pour sa Pixel Watch. Et tous ceux qui possèdent la smartwatch le savent : c’est à peu près ça. Surtout si vous avez configuré la montre avec les paramètres par défaut et vérifiez l’heure très souvent ou appelez des notifications, la Pixel Watch doit être sur la station de charge tous les jours. Mais avec quelques ajustements, vous pouvez en tirer un peu plus. Avec de petits changements dans les habitudes d’utilisation, vous pouvez augmenter la durée de vie de la batterie.

Activer le mode d’économie d’énergie

Surtout lorsque le niveau de la batterie est déjà faible, mais que vous souhaitez utiliser votre montre quelques heures de plus, le mode économie d’énergie entre en jeu. Il éteint l’affichage permanent et désactive le capteur d’inclinaison. Sinon, cela garantira que votre Pixel Watch « se réveille » lorsque vous tournez l’articulation du poignet.

Pour activer le mode d’économie d’énergie :

Balayez vers le bas sur la montre et accédez aux paramètres. Appuyez sur « Batterie » et activez le mode économiseur de batterie. Confirmez l’entrée avec OK.

Après la charge, vous devez à nouveau désactiver le mode d’économie d’énergie pour l’ensemble des fonctions de votre montre.

Si vous avez activé le mode d’économie d’énergie, éteignez-le à nouveau lorsque la batterie est pleine – si vous le souhaitez. (Capture d’écran)

Remarque : Le mode d’économie d’énergie complète ne peut pas être activé manuellement. Au contraire, la montre l’active dès que vous ne portez pas la Pixel Watch pendant dix minutes. Ensuite, toutes les fonctions réseau (LTE, WLAN, Bluetooth) et l’écran s’éteignent. Le mode se désactive dès que vous remettez la montre ou que vous l’utilisez.

Utiliser d’autres modes d’économie d’énergie

En glissant vers le bas sur la Pixel Watch, vous pouvez sélectionner n’importe quel mode d’économie d’énergie ou de notification. Les éléments suivants sont particulièrement utiles :

Mode heure du coucher : désactive toutes les notifications et coupe les appels entrants. Cela économise la batterie. Vous pouvez également trouver le mode sous Paramètres -> Applications et notifications -> Ne pas déranger.

Mode avion : Bluetooth, Wi-Fi, LTE, GPS/GNSS sont désactivés en appuyant sur un bouton. Cela économise beaucoup d’énergie. L’option est également disponible sous Paramètres -> Connectivité -> Mode avion.

Mode économie d’énergie : Le mode déjà mentionné est également masqué sous Paramètres -> Batterie -> Mode économie d’énergie.

Si vous souhaitez faire le moins de compromis possible, optez pour le mode coucher (« ne pas déranger »). La fonction de notifications de la smartwatch en particulier est pratique, mais aussi gourmande en batterie.

Bien sûr, vous pouvez également utiliser le mode heure du coucher pendant la journée. (Capture d’écran)

Économisez de l’énergie sur l’écran

L’un des plus gros consommateurs d’énergie est, sans surprise, l’écran de la Pixel Watch. Il y a beaucoup d’économies potentielles ici :

Affichage permanent : s’il n’est pas déjà désactivé via les modes de notification ou le mode d’économie d’énergie, vous pouvez le désactiver manuellement sous Paramètres -> Affichage -> Affichage toujours activé.

Capteur d’inclinaison : si vous inclinez la Pixel Watch vers vos yeux, l’écran s’allume. Vous pouvez désactiver le capteur d’inclinaison sous Paramètres -> Gestes -> Inclinaison pour l’activer. L’horloge s’allume maintenant en appuyant sur un bouton ou en tapotant sur l’écran.

Désactivation automatique de l’affichage : Vous pouvez définir un délai plus court sous Paramètres -> Affichage -> Désactiver automatiquement l’affichage. De cette façon, la montre passe plus rapidement en mode veille.

Luminosité : Sous Paramètres -> Affichage -> Ajuster la luminosité, diminuez la luminosité de l’écran.

À ce stade se trouve l’option pour le mode veille. Réduisez le temps avant que l’affichage ne s’éteigne. Ici, vous désactivez l’affichage permanent.

Télécharger de la musique au lieu de diffuser

Si vous utilisez le Wi-Fi ou même le LTE pour diffuser de la musique ou des podcasts, cela décharge beaucoup la batterie. Il est préférable de télécharger chez vous les listes de lecture que vous souhaitez écouter en déplacement. Cela se fait facilement avec YouTube Music ou Spotify, entre autres – directement via les applications WearOS correspondantes.

Retirer la protection de la batterie

La Pixel Watch est dotée d’une protection de batterie qui s’active automatiquement. Et toujours si vous avez connecté la smartwatch au chargeur pendant au moins quatre jours. Le processus de charge s’interrompt ensuite et limite la capacité de la batterie à un maximum de 80 %. Mais bien sûr, vous voulez 100% pour pouvoir passer la journée en toute sécurité.

Lorsque vous retirez la montre du chargeur, la protection doit se terminer d’elle-même. Si ce n’est pas le cas, appuyez sur la notification « Protection de la batterie » que vous auriez dû recevoir.

Plus de paramètres pour une meilleure autonomie de la batterie

Si des options prédéfinies telles que le mode avion ou le mode d’économie d’énergie sont hors de question pour diverses raisons, vous pouvez également désactiver des fonctionnalités individuelles et inutiles pour économiser de l’énergie :

GPS : sous Paramètres -> Localisation -> Précision de localisation Google, vous pouvez désactiver la fonction et ainsi prolonger considérablement la durée d’exécution.

Connexion de données mobile (LTE) : Si vous n’avez pas besoin de la connexion mobile, désactivez-la sous Paramètres -> Connectivité -> Paramètres mobiles -> Mobile. Cependant, cela désactive également la fonction de téléphonie.

Wi-Fi et Bluetooth : désactivez les deux sous Paramètres -> Connectivité si vous n’avez pas besoin des options de connexion.

Lorsqu’il n’est pas utilisé, désactivez le Wi-Fi, le Bluetooth et les données mobiles. (Capture d’écran) Vous pouvez également désactiver le NFC si vous n’effectuez pas de paiements sans numéraire. La précision de localisation via GPS consomme beaucoup d’énergie.

Avez-vous trouvé une autre fonctionnalité sur la Pixel Watch qui peut vous faire économiser beaucoup d’énergie ? Partagez votre astuce avec nous dans la section des commentaires !

