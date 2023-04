Archives de Steve Jobs : démêler le monde actuel de la technologie

Les archives de Steve Jobs sont l’histoire tendance de la semaine. Steve Jobs n’est plus parmi nous, mais nous pouvons encore apprendre de son héritage. Un petit groupe de sa famille et de ses amis, dont sa femme, Lauren Powell Jobs, publient un livre électronique contenant des discours, de la correspondance et des entretiens avec le cofondateur d’Apple.

Le livre électronique, « Make Something Wonderful: Steve Jobs in His Own Words », sera publié numériquement le 11 avril 2023. La copie numérique du livre inclura le point de vue du cofondateur d’Apple sur certaines choses. Il inclura le point de vue de Job sur « son enfance, sur le lancement et l’expulsion d’Apple, son passage chez Pixar et NeXT, et son éventuel retour dans l’entreprise qui a tout déclenché ».

Les archives de Steve Jobs seront une grande source d’inspiration pour nous…

Le livre numérique comprendra une introduction de Laurene Powel Jobs. Le livre a été annoncé pour la première fois en septembre de l’année dernière. Jusqu’à présent, il n’y a pas beaucoup d’informations sur le livre, même sur le site officiel. Le site Web met en évidence tous les e-mails que Steve Jobs s’est écrits.

Il y a aussi des extraits des discours et des conférences de Jobs. Un extrait d’une réunion interne chez Apple est intéressant parmi tous ces discours. Lors de cette réunion, dit-il,

« Je crois que l’une des façons dont les gens expriment leur appréciation au reste de l’humanité est de faire quelque chose de merveilleux et de le diffuser. »

Commentant cet ebook, la veuve de Steve Jobs dit que l’icône de la technologie veut que les gens entendent parler de lui. Dit-elle,

« On a écrit sur lui, mais c’est vraiment son écriture et son travail. Il n’y a pas d’intermédiaire ».

Les archives de Steve Jobs semblent avoir pris le titre du livre « Make Something Wonderful » de la déclaration ci-dessus. Ce n’est ni un album ni un mémoire mais quelque chose entre les deux. Le livre contiendra des images uniques et cachées de Steve Jobs.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine