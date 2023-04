iOS 17 : Étonnamment, ces iPhones ne reçoivent pas la mise à jour logicielle

La mise à jour majeure d’Apple pour l’année iOS 17 se prépare à frapper les téléphones de tous les utilisateurs mondiaux. Comme toute autre mise à jour majeure, cette mise à jour s’accompagnera de nombreuses nouvelles fonctionnalités utiles et d’améliorations du système.

Apple est sur le point d’annoncer l’iOS 17 à la WWDC 2023. Avant le grand lancement, des rumeurs ont commencé à circuler avec des affirmations selon lesquelles certains iPhones et iPads pourraient ne pas recevoir la prochaine mise à jour. Eh bien, cela est évident puisque chaque téléphone dispose d’un certain nombre d’années pour recevoir les mises à jour logicielles.

Tant que chaque téléphone dispose d’un temps limité pour recevoir les mises à jour logicielles, nous sommes bien conscients qu’il existe un point final pour chaque téléphone. Cependant, ce qui est plus surprenant, c’est la rapidité avec laquelle le support de certains de ces téléphones prend fin.

Selon les rumeurs, les appareils Apple tels que l’iPhone X n’auraient pas leur place dans le monde iOS 17. Pour clarifier les choses, l’iPhone X peut ne pas recevoir de mise à jour pour iOS 17. Ce n’est pas tout, il existe d’autres appareils qui peuvent ne pas recevoir à la fois iOS 17 et iPadOS 17.

Liste des nouveaux appareils qui ne disposeront pas de la mise à jour iOS 17 et iPadOS 17

Cela vient comme une rumeur partagée sur Twitter. L’utilisateur de Twitter qui a partagé la rumeur a la bonne réputation de faire des prédictions précises en ce qui concerne les produits Apple. Les iPhones et iPads suivants ne recevront pas iOS 17 et iPadOS 17.

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPad (5ème génération)

iPad Pro 9,7 pouces (1ère génération)

iPad Pro 12,9 pouces (1ère génération)

Ce sont les derniers sur la liste des appareils Apple qui ne recevront plus de mises à jour logicielles. Un incident similaire s’est produit l’année dernière lorsque l’iOS 16 a abandonné quelques appareils. L’iOS 16 a laissé derrière lui l’iPhone 6s, l’iPhone 6s Plus, l’iPhone 7/7 Plus, l’iPhone SE (1re génération) et l’iPod Touch 7e génération.

Si vous possédez l’un de ces appareils répertoriés ci-dessus, il convient de noter que vous recevrez toujours des correctifs de sécurité même après la sortie d’iOS 17. Tout comme Apple l’a fait pour les utilisateurs d’iOS 15, les utilisateurs d’iOS 16 continueront d’obtenir des correctifs de sécurité pour sécuriser leurs appareils à tout moment.

Certaines fonctionnalités de mise à jour iOS 17 seront limitées à certains appareils

De plus, tous les appareils qui recevront la prochaine mise à jour iOS ne pourront pas profiter de toutes les fonctionnalités. Un exemple notable est le manque de texte en direct sur l’iPhone X même après avoir reçu l’iOS 16. Apple a limité la fonction de texte en direct aux iPhone Xs, XR et supérieurs.

Même si Apple s’est partiellement débarrassé de ces restrictions sur l’iPhone X, les utilisateurs doivent noter que certaines fonctionnalités d’iOS 17 et d’iPadOS 17 seront limitées à certains appareils uniquement.

