L’application populaire Petey GPT Apple Watch arrive sur iOS, voici comment rejoindre la version bêta

Le mois dernier, watchGPT est arrivé pour accéder de manière transparente à l’intelligence d’OpenAI directement sur votre Apple Watch. Peu de temps après, il a été renommé « Petey » alors qu’Apple réprimait les applications utilisant GPT dans leurs noms. Maintenant, la fonctionnalité la plus demandée est en préparation – une version iOS de Petey. Bien que la disponibilité publique ne soit pas encore connue, vous pouvez vous inscrire pour être parmi les premiers à essayer la version bêta.

Plus tôt ce mois-ci, lorsque watchGPT a été lancé, il s’est hissé en tête du classement de l’App Store pour les applications payantes. Quelques semaines plus tard, il a été mis à jour avec l’IA du grand modèle de langage GPT-4, des invites rapides et le changement de nom en Petey.

Maintenant, le développeur Hidde van der Ploeg a partagé sur Twitter que la fonctionnalité de loin la plus demandée est une version iOS et qu’elle « arrive ».

Bien qu’il n’y ait pas de date fixe pour la sortie, il dit que vous pouvez vous inscrire pour être en première ligne pour tester la version bêta en vous inscrivant aux mises à jour par e-mail au bas du site Web de Petey.

Hidde a également partagé un aperçu de l’utilisation de Petey sur iPhone avec commande vocale grâce à un raccourci Siri et un aperçu de l’interface utilisateur sur iOS :

En ce qui concerne les prix lorsque la version iOS débarque, Hidde a partagé détails là-dessus aussi :

L’application sera disponible au même prix qu’actuellement. Il viendra avec une version pour iOS qui offre également de nouvelles fonctionnalités pour watchOS, telles que l’intégration Raccourci/Siri et la possibilité de copier/coller sur votre téléphone. Pour accéder à la fonctionnalité ChatGPT dans l’application iOS, vous aurez besoin d’un abonnement, qui comprend une période d’essai gratuite d’un certain nombre de jours, de semaines ou de mois. Une option de paiement unique est également disponible. La raison de cette structure de prix est que l’utilisation sur iOS devrait être plus fréquente et impliquer des interactions plus longues que sur watchOS, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur mes coûts. Cependant, je vous offrirai la possibilité d’ajouter votre propre clé API, vous permettant d’utiliser le service à la fois sur votre téléphone et sur votre montre. Veuillez noter que je ne peux pas garantir l’accès à GPT-4 avec votre propre clé API, et votre achat de l’application soutiendra principalement le développement de nouvelles fonctionnalités. J’espère que vous comprenez, car c’est le seul moyen durable de le faire sur iOS

Si vous ne l’avez pas encore vérifié, Petey pour Apple Watch est disponible dès maintenant en achat unique de 3,99 $/4,99 € sur l’App Store avec la mise à niveau GPT-4, un achat intégré de 2,99 $.



