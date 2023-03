iPhone : ce sont les nouvelles fonctionnalités étonnantes d’iOS 16.4

Apple a publié la dernière version de son système d’exploitation, iOS 16.4. Qui comprend une variété de nouvelles fonctionnalités, d’améliorations et de mises à jour de sécurité. Cette mise à jour est disponible pour tous les utilisateurs Apple et peut être facilement téléchargée et installée sur votre iPhone.

Nouvelles fonctionnalités d’iOS 16

L’une des nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes d’iOS 16.4 est la fonction d’isolation vocale. Ce qui aide à réduire le bruit de fond lors des appels téléphoniques. Les utilisateurs peuvent activer cette fonctionnalité via le centre de contrôle. Et est sûr d’être un ajout populaire pour tous ceux qui passent fréquemment des appels téléphoniques sur leur iPhone.

En plus de l’isolation vocale, la nouvelle version d’iOS inclut également des améliorations de l’application Podcast. Les utilisateurs peuvent désormais rechercher des podcasts par saison et filtrer les épisodes. Faciliter la recherche et l’écoute de leurs émissions préférées. L’application Apple Books a également été mise à jour avec une nouvelle animation de rotation de page. Et plusieurs nouveaux emojis sont désormais disponibles pour que les utilisateurs s’expriment dans les messages et les réseaux sociaux.

Une autre nouvelle fonctionnalité d’iOS 16.4 est la possibilité pour les applications Web sur l’écran d’accueil d’envoyer des notifications push à votre téléphone. Cependant, les utilisateurs doivent toujours autoriser ces poussées avant de pouvoir les recevoir.

Enfin, plusieurs problèmes liés à la sécurité ont été résolus dans cette mise à jour. Y compris des correctifs pour les applications Calendrier, WebKit et Rechercher le menu. Cela aidera à garantir que votre iPhone reste sécurisé et protégé contre les menaces potentielles.

Ainsi, pour mettre à jour vers iOS 16.4, les utilisateurs peuvent généralement compter sur des mises à jour automatiques pour télécharger et installer la nouvelle version. Cependant, si votre iPhone n’a pas encore été mis à jour, vous pouvez accéder au menu Paramètres. Sélectionnez ensuite Général, suivi de Mise à jour logicielle, puis choisissez Télécharger et installer. Alors, suivez simplement les instructions qui s’affichent à l’écran et redémarrez votre appareil pour terminer le processus de mise à jour.

Dans l’ensemble, iOS 16.4 apporte une gamme de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations intéressantes à votre iPhone. Tout en répondant à d’importants problèmes de sécurité. Assurez-vous de mettre à jour votre appareil dès aujourd’hui pour profiter de tous les avantages de cette dernière mise à jour du système d’exploitation d’Apple.

Journal des modifications de la mise à jour iOS 16

Cette mise à jour inclut les améliorations et corrections de bugs suivantes :

21 nouveaux emoji comprenant des animaux, des gestes de la main et des objets sont désormais disponibles dans le clavier emoji

Notifications pour les applications Web ajoutées à l’écran d’accueil

L’isolation vocale pour les appels mobiles donne la priorité à votre voix et bloque le bruit ambiant autour de vous

L’album des doublons dans Photos étend la prise en charge pour détecter les photos et vidéos en double dans une photothèque partagée iCloud

Prise en charge de VoiceOver pour les cartes dans l’application Météo

Paramètre d’accessibilité pour assombrir automatiquement la vidéo lorsque des éclairs de lumière ou des effets stroboscopiques sont détectés

Résout un problème où les demandes de demande d’achat des enfants peuvent ne pas apparaître sur l’appareil du parent

Résout les problèmes où les thermostats compatibles Matter pourraient ne plus répondre lorsqu’ils sont couplés à Apple Home

Optimisations de la détection de collision sur les modèles d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Pro

Notes de version iOS 16.4

Voici les notes de version officielles d’Apple pour iOS 16.4 :

Nouvelles fonctionnalités

21 nouveaux emojis étaient disponibles. Ils incluent des animaux, des gestes de la main et des objets.

Les notifications pour les applications Web sont maintenant sur l’écran d’accueil.

L’isolation vocale améliore les appels mobiles. Il donne la priorité à votre voix et bloque le bruit ambiant.

L’album en double dans Photos détecte désormais les doublons dans les bibliothèques de photos partagées iCloud.

La prise en charge de VoiceOver est disponible pour les cartes dans l’application Météo.

Le paramètre d’accessibilité assombrit les vidéos lorsque des éclairs de lumière ou des effets stroboscopiques sont détectés.

Corrections de bugs

Le problème avec les demandes d’achat pour les enfants qui n’apparaissent pas sur l’appareil du parent est résolu.

Les thermostats compatibles Matter ne deviennent plus insensibles lorsqu’ils sont couplés à Apple Home.

Les optimisations de détection de collision sont mises en œuvre pour les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Pro.

Mises à jour de sécurité

iOS 16.4 a plus de 30 mises à jour de sécurité. Certaines failles à haut risque ont été corrigées.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine