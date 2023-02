Comment réinitialiser les paramètres d’usine d’Oculus Quest 2 [With and Without Mobile Phone]

Voici deux façons de réinitialiser les paramètres d’usine d’Oculus Quest 2. Cela inclut les méthodes avec et sans téléphone portable. Si vous possédez Oculus Quest 2, vous trouverez ce guide utile.

En ce qui concerne les jeux VR, le casque le plus populaire que tout le monde connaît est l’Oculus Quest 2. Également connu sous le nom de Meta Quest 2, ce casque VR est un casque autonome, ce qui indique que vous pouvez facilement installer vos applications et jeux préférés sur le casque sans devoir utiliser un ordinateur. Comme c’est le cas avec de nombreux appareils électroniques aujourd’hui, il peut toujours y avoir une sorte de problème avec l’appareil et votre Quest 2 ne fait pas exception.

Si vous rencontrez des problèmes ou des problèmes avec le fonctionnement de base et régulier de votre casque Oculus Quest 2 VR, vous avez toujours la possibilité d’effectuer une réinitialisation d’usine si aucune autre alternative ne fonctionne.

Lorsque vous effectuez une réinitialisation d’usine, vous perdrez toutes sortes de données, les applications et les jeux installés ainsi que d’autres fichiers que vous pourriez avoir enregistrés sur votre casque Quest 2. Ainsi, avant d’examiner les étapes nécessaires pour effectuer une réinitialisation d’usine, vous souhaiterez peut-être sauvegarder tous vos fichiers et données importants, ainsi que prendre des captures d’écran des paramètres personnalisés de votre casque.

Avant de creuser dans les étapes pour effectuer une réinitialisation d’usine, vous devez savoir qu’il existe deux façons de réinitialiser votre Meta Quest 2 en usine. Vous pouvez choisir la méthode qui vous convient le mieux.

Méthode 1 : réinitialisation d’usine de Meta Quest 2 sans téléphone portable

La première méthode pour réinitialiser votre Quest 2 en usine consiste à utiliser le menu Paramètres présent dans le casque Quest 2 VR. Le processus est simple. Voici les étapes pour effectuer la réinitialisation d’usine.

Tout d’abord, assurez-vous d’éteindre votre casque Meta Quest 2. Laissez le casque branché. Maintenant, maintenez enfoncés les boutons d’alimentation et de réduction du volume sur le casque.

Maintenez les boutons enfoncés jusqu’à ce que l’écran de démarrage Quest 2 s’affiche sur votre casque. À l’aide des boutons de volume de votre casque Oculus Quest 2, accédez à l’option de réinitialisation d’usine et mettez-la en surbrillance.

Sélectionnez Factory Reset en appuyant sur le bouton d’alimentation du casque. Utilisez à nouveau les boutons de volume pour mettre en surbrillance l’option Oui.

Appuyez sur le bouton d’alimentation de votre casque pour confirmer la réinitialisation d’usine de votre Quest 2. La réinitialisation d’usine de votre Quest 2 commencera sous peu. Voici comment effectuer une réinitialisation d’usine de votre Oculus/Meta Quest 2 sans utiliser votre téléphone mobile.

Méthode 2 : réinitialisation d’usine de Meta Quest 2 avec un téléphone portable

Dans la deuxième méthode ici, nous vous montrerons comment effectuer une réinitialisation d’usine sur Quest 2 en utilisant simplement votre téléphone portable. Suivez ces étapes pour savoir comment.

Lancez l’application Meta Quest sur votre téléphone mobile. Assurez-vous que vous disposez de la dernière version mise à jour de l’application sur votre Android ou iPhone. Assurez-vous que vous avez le même compte connecté à l’application ainsi que le casque Quest 2. Si ce n’est pas le cas, la réinitialisation d’usine n’aura pas lieu.

Maintenant, appuyez sur l’option Menu> Appareils présente dans le menu inférieur de l’application.

Vous devez appuyer sur le casque actuellement connecté à votre téléphone mobile via l’application. Sélectionnez l’option Paramètres avancés.

Enfin, sélectionnez l’option Factory Reset et confirmez le processus de réinitialisation en sélectionnant Oui.

Le casque Oculus Quest 2 VR va maintenant se réinitialiser immédiatement. Voici comment vous pouvez réinitialiser votre casque Quest 2 en usine à l’aide de votre téléphone mobile.

Points importants à garder à l’esprit

Voici quelques points importants que vous devez garder à l’esprit avant de procéder à la réinitialisation d’usine.

Tout d’abord, vous devez vous assurer que votre casque VR est chargé au moins à 50 % ou plus.

Si vous utilisez votre téléphone portable, assurez-vous que votre téléphone portable dispose également de 50 à 60 % de charge de batterie.

La réinitialisation d’usine supprimera toutes les données stockées sur l’appareil et non sur votre compte.

Vous devrez vous reconnecter à votre compte une fois le processus de réinitialisation terminé.

Prenez également une copie de tous les paramètres personnalisés, noms d’utilisateur et mots de passe associés à votre casque Quest 2 VR.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez facilement effectuer une réinitialisation d’usine sur votre casque Meta Quest 2 VR. Maintenant que vous savez qu’il existe deux méthodes, vous pouvez facilement choisir celle qui vous convient le mieux. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

