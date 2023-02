Magic Vs : le premier pliable d’Honor émerveillé

Le manège des fabricants de smartphones tourne à une vitesse excessive ces derniers temps. Oppo et OnePlus ne sont actuellement pas autorisés à vendre des téléphones en Allemagne, Huawei a beaucoup de mal sans les services Google. Et puis il y a Honor, l’ancienne sous-marque Huawei scindée en 2020, peut continuer à s’appuyer sur les services de Google – et a maintenant présenté le premier pliable au Mobile World Congress 2023 avec les Magic Vs. En plus d’un nouveau véritable fleuron, le Magic5 Pro.

Honor Magic Vs : Pliable et compact

Honneur à la magie contre

Les fondables sont-ils de véritables sources de revenus pour des marques comme Samsung, Xiaomi et Oppo ? Nous savons peu de choses à ce sujet. Ce que l’on sait en revanche, c’est que les smartphones pliables sont des objets de prestige. Quiconque met un pliable sur le marché dit : « Regardez, nous pouvons le faire ! ». Alors maintenant, le Magic Vs, le premier pliable de Honor, la marque qui s’est un peu tue ces dernières années.

Données clés des Magic V :

Il abrite un intérieur plein écran et un affichage extérieur plein écran à l’avant. Honor ne perd pas de place ici.

La diagonale d’affichage à l’intérieur est de 7,9 pouces et l’écran extérieur est de 6,45 pouces. Avec le facteur de forme 21:9 (extérieur), le pliable, selon Honor, ressemble plus à un vrai smartphone qu’au Galaxy Z4 Fold.

L’épaisseur de 12,9 pouces correspond également à cela. Une fois plié, c’est très peu pour un pliable. Il est également très léger à 269 grammes.

Le processeur est le Snapdragon 8+ Gen 1, le meilleur processeur de smartphone de l’année précédente. Quelque chose du genre est courant avec les pliables. Les fabricants jouent la sécurité avec une technologie éprouvée.

Le Magic Vs abrite un triple ensemble de caméras composé d’un grand angle (Sony IMX 800), d’un ultra grand angle et d’un zoom téléobjectif (3x). Cependant, pas le zoom téléobjectif périscope utilisé dans le Honor Magic5 Pro.

La batterie mesure 5 000 mAh, ce qui est également légèrement plus grand que le Galaxy Z Fold4 (4 400 mAh).

Honor n’est pas non plus avare en matière de stockage : 512 Go de ROM et 12 Go de RAM sont très corrects et devraient vous permettre de profiter de l’appareil pendant quelques années.

TÜV Rheinland a plié l’appareil 400 000 fois lors d’un test, auquel l’écran et la charnière auraient survécu sans dommage. Cela correspondrait à environ 100 fois sur une période de 10 ans.

Le système d’exploitation est Android 13 avec l’interface MagicOS 7.1 d’Honor.

Prix, environ 1 600 euros. Disponible à partir du « début été 2023 ».

Avec tout cela, le Honor Magic Vs n’a pas besoin de se cacher de la concurrence. A mon avis, le constructeur n’a pas le droit de faire ça au prix prévu de 1 600 euros. Parce que Honor n’est pas un casseur de prix.

Honor Magic5 Pro : produit phare avec appareil photo haut de gamme

Honneur Magic5 Pro

Même le véritable fleuron des smartphones, le Magic5 Pro, n’est pas une bonne affaire aux alentours de 1 200 euros (disponible à partir de la mi-avril). Contrairement au OnePlus 11, par exemple, qui est toujours disponible à moins de 1 000 euros – du moins à l’étranger. Cependant : pourquoi ? Parce que le Magic5 Pro n’a pas à craindre la comparaison avec le Xiaomi 13 Pro ou le Galaxy S23 Ultra encore plus cher.

Données clés du Honor Magic5 Pro :

Écran OLED de 6,81 pouces 2848 x 1312 px (FHD+) avec coins arrondis (écran Quad Curved) et système d’amélioration de la luminance

L’appareil est énorme, ce que montrent également les dimensions (162,9 x 76,7 x 8,77 mm) et le poids de 219 grammes.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (Octacore), actuellement la puce pour smartphone la plus rapide du marché

Ensemble triple appareil photo composé de : appareil photo grand angle 50 MP (f/1.6), appareil photo ultra grand angle 50 MP (f/2.0) et un téléobjectif périscope 50 MP avec zoom optique 3,5x. f/3.0 est une assez bonne valeur ici pour un appareil photo périscope.

Taille du capteur : 1/1,3 pouce (pour l’appareil photo principal). Ce n’est que légèrement plus petit que le capteur 1/1 pouce du Xiaomi 13 Pro.

Batterie : 5 100 mAh (valeur typique). Ainsi, Honor dépasse facilement le « gold standard » de 5 000 mAh pour les téléphones Android. À bord se trouve un mode de charge rapide de 66 watts (filaire, chargeur inclus) et 50 watts (sans fil).

WiFi 7, Bluetooth 5.2, IP68, haut-parleurs stéréo avec DTS:X

Le système d’exploitation est Android 13 avec MagicOS 7.1.

Prix ​​: environ 1 200 euros

Honor a intégré deux technologies qui devraient aider le Magic5 Pro à obtenir une meilleure luminosité et une meilleure reproduction des couleurs dans différents environnements.

Conclusion

Un peu de conjecture reste à la fin – mais sans cela, cela pourrait être ennuyeux. Par exemple la question : Combien reste Huawei dans Honor trois ans après la séparation officielle ? Le design du Magic5 Pro, qui ne ressemble pas tout à fait à un Huawei Mate 50, suggère que les liens ne sont pas encore complètement coupés.

Ce que Honor montre avec le nouveau vaisseau amiral et aussi les Foldable Magic Vs est impressionnant. Il est absolument au goût du jour, c’est pourquoi la marque ne veut pas être considérée comme une maison bon marché. La question restera de savoir qui sera prêt à atteindre Honor pour ces prix et non les rois de l’expérience éprouvés de Samsung, Xiaomi ou Apple. En tout cas, ça fait plaisir de voir que Honor peut encore convaincre.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :