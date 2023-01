Comment diffuser Netflix sur Discord (partage d’écran sur PC et téléphone)

Avec l’essor des services de streaming, les gens aiment diffuser leurs émissions et films préférés dans le confort de leur foyer. Cependant, il y a encore plus de plaisir lorsque vous pouvez diffuser le dernier contenu avec vos amis ou vos proches, qu’ils soient proches ou éloignés. Et en gardant cela à l’esprit, voici un guide sur la façon de diffuser Netflix sur Discord.

Grâce à des services tels que Discord, vous pouvez désormais diffuser Netflix et d’autres services de streaming avec vos amis sans limite de temps ni de région. Oui, vous pouvez utiliser Zoom pour diffuser Netflix, mais la version gratuite est limitée dans le temps. Cela soulève la montée en puissance de diverses soirées horlogères plus agréables. Donc, si vous envisagez d’organiser une nouvelle soirée de surveillance avec vos amis pour un nouveau film ou une nouvelle émission sur Netflix, ce guide est fait pour vous. Vous trouverez ici comment partager Netflix sur Discord.

Est-il possible de diffuser Netflix sur Discord ?

Oui, c’est possible grâce à la capacité de Discord. Discord est un outil puissant non seulement pour gérer la communauté ou interagir avec les autres dans le texte, mais aussi pour partager l’écran et l’audio. Et en utilisant ces capacités, vous pouvez facilement partager Netflix sur Discord, étant donné que vous avez un abonnement Netflix et Discord sur votre appareil.

Comment diffuser Netflix sur Discord sur PC

Le partage d’écran Netflix sur Discord vous permet également d’aider des amis qui pourraient ne pas être en mesure de regarder une émission particulière dans leur région en raison de restrictions géographiques. Si l’émission ou le film est disponible dans votre région, vous pouvez toujours proposer d’aider et d’organiser une soirée de visionnage avec vos amis sur Discord. Et parce que Discord est très populaire et gratuit, tout le monde aura un compte sur Discord, et sinon ils pourront facilement créer un compte. Voici notre guide sur la façon de partager des émissions et des films Netflix sur Discord.

Conditions préalables

Connexion Internet

Navigateur Web

Compte Netflix

Demande de discorde

Configurez Netflix et désactivez l’accélération matérielle

Allumez votre PC et connectez-le à Internet. Mettez à jour votre navigateur Web vers la dernière version. Maintenant, lancez le navigateur Web de votre choix. Dirigez-vous vers Netflix et connectez-vous avec vos identifiants Netflix. Assurez-vous que votre plan est actif. Sinon, abonnez-vous ou renouvelez votre forfait Netflix. Maintenant, ouvrez les paramètres de votre navigateur Web. Sur la page Paramètres, accédez à la barre de recherche et saisissez Accélération matérielle.

Dans les résultats de la recherche, sélectionnez-le et assurez-vous que l’accélération matérielle est activée Désactivé. Ceci est nécessaire pour supprimer le problème d’écran noir lors du partage d’écran Netflix sur Discord. Redémarrez maintenant votre navigateur. Cela vous ramènera à votre page d’accueil Netflix.

Configurer Discord pour le partage d’écran

Une fois tous les ajustements effectués sur le navigateur Web, lancez Discorde Application sur votre PC. Assurez-vous de mettre à jour Discord vers la dernière version. Vous devrez créer un serveur avec vos amis. Si vous avez un serveur existant avec vos amis, cela suffira également. Créer un serveur est facile, appuyez simplement sur la grande icône + à gauche et suivez les instructions à l’écran. Maintenant, cliquez sur l’utilisateur Paramètres icône d’engrenage qui se trouve en bas à gauche à côté de votre nom d’utilisateur.

Avec la page Paramètres ouverte, faites défiler et cliquez sur l’option qui dit Jeux enregistrés. Il sera disponible dans les paramètres d’activité.

Cliquez sur le texte bleu qui dit Ajoutez-le. Il affichera une liste des programmes ouverts. Sélectionnez votre navigateur Web dans la liste et cliquez sur Ajouter un jeu bouton.

Partage d’écran Netflix sur Discord

Une fois que vous avez configuré Discord, il est temps de passer en direct sur Discord avec Netflix.

Ouvrez le serveur avec vos amis. Assurez-vous de rejoindre un Canal vocal qui se trouve sur le côté gauche de l’écran. En bas, vous verrez le navigateur que vous avez ajouté en tant que jeu avec l’icône d’un ordinateur à côté qui dit Nom du navigateur de flux.

Cliquez sur le bouton puis configurez la qualité que vous souhaitez partager sur Discord. Pour 1080p ou plus, vous aurez besoin d’un abonnement Discord Nitro. Sélectionnez également le canal vocal que vos amis ont rejoint sur votre serveur. Avec tout fait, appuyez simplement sur le Passez en direct bouton.

Vous diffusez maintenant Netflix avec vos amis via Discord.



Comment diffuser Netflix sur Discord via Android ou iPhone

Si vous souhaitez partager Netflix sur Discord via votre téléphone Android ou votre iPhone, vous pouvez suivre cette méthode. Oui, il est possible de diffuser Netflix sur Discord pour Android ou iOS. C’est assez simple.

Installer Discorde application et Netflix application sur votre téléphone. Ouvrez maintenant Netflix et connectez-vous avec votre compte. Ouvrez Discord et rendez-vous sur votre serveur. Si vous n’avez pas de serveur, vous pouvez en créer un et demander à vos amis de rejoindre votre serveur. Lorsque vous êtes sur le serveur, balayez vers la droite (ou appuyez sur trois barres) et sélectionnez un Canal vocal.

Tapez sur le Rejoindre la voix bouton.

Une fois connecté, balayez vers le haut pour apporter plus d’options. Ici vous trouverez Partagez votre écranappuyez dessus.

Vous obtiendrez une invite, appuyez sur Commencez maintenant. Cela commencera à diffuser l’écran de votre téléphone avec vos amis joints sur ce canal vocal.

Accédez à l’application Netflix et lisez le film que vous avez décidé de regarder avec vos amis sur Discord.

C’est ça!

Correction du problème d’écran noir lors de la diffusion sur Discord

L’écran noir est un problème courant auquel la plupart des utilisateurs sont confrontés lors de la diffusion de jeux ou de films sur Discord. Il peut y avoir plusieurs raisons au problème d’écran noir. Si cela se produit également avec vous, vous pouvez suivre ces correctifs pour enregistrer votre watchparty.

1. Désactiver l’accélération matérielle sur le navigateur

Il s’agit d’une fonctionnalité disponible sur la plupart des navigateurs. Il utilise le GPU pour diffuser ou lire des vidéos pour une meilleure qualité. Cependant, cela perturbe également le service utilisé pour diffuser. Cela peut être l’une des raisons pour lesquelles un écran noir apparaît et non la vidéo que vous souhaitez diffuser. Assurez-vous donc de désactiver l’accélération matérielle dans les paramètres des navigateurs. Vous pouvez suivre le guide mentionné dans la première méthode. Assurez-vous de redémarrer votre navigateur après avoir désactivé l’accélération matérielle.

2. Désactiver l’accélération matérielle sur l’application Discord

La même fonctionnalité est également disponible sur l’application Discord. Pour le désactiver sur Discord, accédez à Paramètres> Avancé> Accélération matérielle. Désactivez-le en tournant la bascule sur Off. L’application Discord se relancera, si elle n’est pas relancée manuellement.

3. Exécutez l’application Discord en tant qu’administrateur

Recherchez l’application Discord sur votre PC Windows. Faites un clic droit sur l’application Discord à partir du résultat et cliquez sur Exécuter en tant qu’administrateur.

Si vous n’avez pas mis à jour votre pilote d’affichage depuis longtemps, cela pourrait être la raison du problème d’écran noir sur Discord. Assurez-vous donc de mettre à jour votre pilote d’affichage. Vous pouvez vérifier les mises à jour dans le Gestionnaire de périphériques.

5. Effacer le cache de l’application Discord

Si les méthodes ci-dessus n’ont pas fonctionné, vous pouvez essayer de vider le cache Discord de votre PC. Vous pouvez trouver le dossier de cache dans le dossier Roaming. Voici un exemple d’emplacement : C:\Users\ashub\AppData\Roaming\discord.

Voici donc quelques correctifs pour vous débarrasser du problème d’écran noir lors de la diffusion de votre Netflix ou d’un autre contenu sur Discord.

Ceci conclut notre guide sur la façon de diffuser Netflix sur Discord via PC et Android/iPhone. Nous espérons que ce guide vous a aidé et même motivé à créer une soirée en streaming avec vos amis dans le confort de votre foyer. Si vous avez des doutes ou des questions, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

