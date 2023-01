Comment télécharger et installer Good Lock dans n’importe quel pays

Good Lock est une application populaire parmi les utilisateurs de Samsung utilisée pour une personnalisation avancée. Même si vous n’avez pas de téléphone Samsung, vous devez avoir entendu parler de Good Lock. C’est la porte à de nombreuses personnalisations sur les téléphones Samsung Galaxy. Good Lock n’est pas encore disponible dans certaines régions. Voici donc le guide sur la façon d’utiliser Good Lock dans tous les pays.

Les téléphones Android ont diverses options de personnalisation. Mais dans les téléphones Samsung, il existe une option supplémentaire qui ne nécessite pas de racine ni de ROM personnalisée. Good Lock est un outil puissant pour les utilisateurs de Samsung qui aiment personnaliser leurs téléphones. La personnalisation est disponible, comme la modification de la disposition de l’écran de verrouillage, la personnalisation du panneau de notification, la modification de l’interface de l’appareil, etc.

Si vous êtes un utilisateur Samsung et que vous aimez la personnalisation, ce guide est tout ce dont vous avez besoin.

Qu’est-ce qu’un bon verrouillage ?

Good Lock est un outil puissant de personnalisation, tel que la modification des polices d’écran de verrouillage, des stickers, l’ajout de nouvelles fonctionnalités système et d’autres personnalisations. The Good Lock est comme un cadre pour divers modules tels que QuickStar, LockStar, Task Changer, Sound Assistant, MultiStar et bien d’autres.

Good Lock est une application officielle de Samsung et n’est disponible que sur le Galaxy Store, pas sur le Play Store. Samsung ajoute également plus de modules à Good Lock avec quelques mises à jour majeures. Actuellement, Sound Assistant et Routines+ sont de nouveaux modules Good Lock pour la personnalisation du système audio et la mise en place de routines puissantes respectivement.

Good Lock est-il disponible dans tous les pays ?

Good Lock est sans aucun doute une fonctionnalité intéressante, mais pas pour tout le monde. La fonctionnalité est limitée à certains pays. Et c’est une chose ennuyeuse à propos de Samsung qu’il n’ait pas donné à tout le monde la possibilité de faire l’expérience d’une personnalisation avancée. Certains des pays où Good Lock est disponible sont la Corée du Sud, les États-Unis, l’Inde, le Canada, certains pays européens et quelques autres.

Si GoodLock n’est pas disponible dans votre région, vous pouvez toujours en profiter sur votre téléphone Samsung en utilisant des alternatives ou en téléchargeant l’application. Ici, vous connaîtrez les différentes façons d’obtenir Good Lock dans n’importe quel pays.

Pays où Good Lock est disponible

Argentine

Australie

L’Autriche

Belgique

Brésil

Canada

Chili

Chine

Colombie

République tchèque

Danemark

Finlande

Allemagne

Hong Kong

Inde

Corée

Malaisie

Mexique

Pays-Bas

Nouvelle-Zélande

Norvège

Pérou

Pologne

le Portugal

Singapour

Slovaquie

Suède

Thaïlande

les EAU

la Grande-Bretagne

les Etats Unis

Voici quelques-uns des pays où Good Lock est connu pour être disponible. Certains pays peuvent ne pas figurer dans la liste, alors assurez-vous de vérifier sa disponibilité pour votre région en vérifiant l’application dans le Galaxy App Store ou en suivant la section suivante.

Comment télécharger Good Lock sur n’importe quel téléphone Samsung

Si vous souhaitez utiliser différents modules sur votre téléphone Samsung, suivez ce guide pour installer le Good Lock.

Méthode 1 : Installer Good Lock depuis Galaxy Store

Comme vous le savez, Good Lock n’est pas disponible sur Play Store, vous devez le télécharger depuis l’App Store de Samsung.

Ouvrez l’application Galaxy Store sur votre téléphone. Rechercher Bonne serrure Application dans le magasin. Ouvrez le Good Lock à partir du résultat de la recherche. Son logo comporte quatre carrés différents et deux cercles.

Vous pouvez également rechercher Good Lock dans Google et ouvrir le lien du magasin galaxy. Cela vous mènera à la page Good Lock dans l’application Galaxy Store. Et enfin, appuyez sur le bouton Installer pour obtenir Good Lock sur votre téléphone Samsung.

Méthode 2 : Téléchargez Good Lock APK et installez-le

Si vous ne trouvez pas le Good Lock dans le Galaxy Store, vous pouvez installer manuellement l’application. Vous pouvez suivre les étapes mentionnées ci-dessous.

Ouvrez APKMirror sur votre navigateur et recherchez Good Lock. Sélectionnez le dernière version de Samsung Good Lock et téléchargez son APK. Copiez l’APK sur votre téléphone Samsung. Appuyez sur le fichier APK et installez-le. Vous devrez peut-être autoriser l’installation à partir d’autres sources si vous voyez l’invite. Après l’installation, vous pouvez trouver Good Lock dans votre bibliothèque d’applications.

Vous pouvez également télécharger les fichiers APK du module Good Lock si vous ne les trouvez pas dans l’application Good Lock.

Comment obtenir un bon verrouillage dans n’importe quel pays

Si le Good Lock n’est pas disponible dans votre pays, vous pouvez suivre ces méthodes populaires. Vous pouvez soit consulter la liste des régions ci-dessus, soit rechercher Good Lock dans Galaxy Store.

Méthode 1 : Installer Good Lock sur Samsung dans n’importe quel pays

Si le Good Lock n’est pas disponible dans votre région, vous pouvez toujours accéder aux produits proposés par Good Lock. Dans cette méthode, nous utiliserons le VPN pour installer Good Lock sur les téléphones Samsung.

Tout d’abord, assurez-vous d’effacer les données de l’application Galaxy Store. Vous pouvez le faire en allant sur Informations sur l’application Galaxy Store > Stockage > Effacer les données.

Retirez votre carte SIM du téléphone. Connectez votre téléphone au Wi-Fi avec accès Internet. Maintenant, vous devez utiliser un VPN qui permet de se connecter à un serveur depuis un pays où Good Lock est disponible, par exemple les États-Unis. Vous pouvez utiliser un VPN gratuit ou payant. Connectez votre VPN au serveur, dans ce cas, connectez-vous aux États-Unis. Une fois connecté, accédez à l’application Galaxy Store et recherchez Good Lock. L’application apparaîtra maintenant et vous pourrez l’installer sur votre téléphone Samsung. Ouvrez l’application Good Lock et Installer les modules que vous souhaitez utiliser. Si possible, effectuez également des actions sur le module que vous souhaitez, telles que la modification de l’interface utilisateur de l’écran de verrouillage, la modification de la police, etc. Une fois cela fait, vous pouvez insérer votre carte SIM et déconnecter le VPN.

Vous pourrez utiliser les services Good Lock même après avoir déconnecté le VPN.

Méthode 2 : Utiliser une bonne alternative de verrouillage

Certaines applications tierces prennent en charge les modules GoodLock. Et la meilleure chose est qu’ils sont également disponibles sur Play Store. Mais choisir la meilleure option peut être une tâche difficile. Deux options populaires sont Belle serrure et Serrure fine.

Tout ce que vous avez à faire est d’installer l’une des alternatives sur votre téléphone, et vous verrez la même interface et le même module que Good Lock.

Et la bonne chose est que ces options sont disponibles dans tous les pays. C’est de loin le moyen le plus simple d’obtenir Good Lock dans les pays non pris en charge. Mais vous devez faire des compromis avec les annonces. Ce ne sera pas un gros problème car vous ne l’utiliserez pas tout le temps.

