Comment vérifier les bandes 5G sur votre téléphone [Supported Bands]

La plupart des pays disposent désormais de services 5G. Et les autres pays adoptent également la nouvelle génération de réseaux. Comme on peut le deviner, le service 5G ne fonctionne que sur les appareils prenant en charge la 5G. Et de nos jours, la plupart des nouveaux téléphones sont compatibles avec la 5G. Mais il y a un hic, tous les téléphones ne sont livrés qu’avec un ensemble de bandes et pas toutes les bandes. Ici, dans ce guide, vous saurez comment vérifier les bandes 5G prises en charge par votre téléphone.

Les services de transporteur utilisent certaines bandes sélectionnées et la disponibilité de ces bandes varie selon la région. Si votre téléphone ne prend en charge que ces bandes, vous pourrez utiliser le service 5G sur votre téléphone. Personne ne voudrait acheter un téléphone qui ne prend pas en charge les bandes 5G disponibles dans sa région. Si vous ne connaissez pas les bandes disponibles dans votre région, je vais énumérer ici les bandes 5G disponibles pour les États-Unis et l’Inde.

Bandes 5G disponibles aux États-Unis

Verizon – n2, n5, n66, n77, n260, n261

AT & T – n5, n77, n260

Sprint – n41

T-Mobile – n41, n71, n260, n261

Bandes 5G disponibles en Inde

n1, n3, n5, n8, n28, n40, n41, n71, n77, n78, n79, n258

Ainsi, pour utiliser la 5G sur votre téléphone, il doit être fourni avec au moins une bande prise en charge dans votre région. Bien que la 5G soit connue des utilisateurs non techniques, la plupart d’entre eux ne savent pas avec quelle bande leur téléphone est livré. Vous pouvez suivre les méthodes données pour vérifier les bandes 5G prises en charge.

1. Consultez la page officielle du téléphone

Chaque marque a répertorié les informations complètes de chaque téléphone qu’elle a fabriqué (à l’exclusion des téléphones qui ne sont plus fabriqués ou des téléphones trop anciens). Les informations sur le site officiel incluent les spécifications complètes ainsi que toutes les bandes pour différentes générations prises en charge telles que 4G et 5G.

Pour vérifier les spécifications, visitez le site Web officiel de votre téléphone. Accédez maintenant à votre téléphone, vous pouvez trouver votre téléphone sous la page Téléphones mobiles ou tous les produits (c’est différent pour chaque marque). Une fois que vous ouvrez votre modèle de téléphone, il affichera son aperçu. Cliquez maintenant sur la page Caractéristiques. Faites défiler vers le bas et vous trouverez toutes les bandes 5G prises en charge dans la section connectivité.

Vous pouvez faire correspondre la bande 5G avec la bande de votre fournisseur de services dans votre région une fois que vous connaissez la bande 5G fournie avec votre téléphone. C’est l’une des méthodes officielles pour vérifier les bandes 5G.

2. Vérifiez la bande 5G sur iPhone

Depuis les dernières générations, les iPhones sont également compatibles avec la 5G. Vous pouvez suivre l’une des méthodes de ce guide pour vérifier les bandes 5G pour votre iPhone. Vous pouvez également consulter les informations officielles pour tous les iPhones sur le site Web d’Apple.

Apple a publié une page dédiée aux bandes 4G et 5G fournies avec chaque iPhone. Mais une chose à noter est que la page n’inclut pas les iPhones qui ne sont plus fabriqués. Voici comment vérifier la bande iPhone 5G.

Ouvrez le http://www.apple.com/iphone/cellular page sur votre navigateur. Sélectionnez maintenant votre région et recherchez votre iPhone. Une fois que vous avez trouvé votre iPhone dans la liste, recherchez les groupes mentionnés à côté du modèle.

La deuxième façon de trouver les bandes 5G prises en charge pour un iPhone est de visiter sa page dédiée. Ouvrez le site Web d’Apple sur votre navigateur. Allez maintenant sur la page iPhone et appuyez sur le bouton En savoir plus pour le modèle d’iPhone pour lequel vous souhaitez vérifier les bandes. Ici, vous devez cliquer Caractéristiques techniques. Faites défiler vers le bas et recherchez la section Mobile et sans fil. Vous trouverez ici toutes les bandes prises en charge, y compris les bandes 5G.

3. Consultez les sites Web de tiers

Il existe de nombreux sites Web de confiance qui ont des spécifications pour la plupart des téléphones. Sur ces sites Web, vous trouverez des informations telles que le processeur, l’appareil photo, l’affichage, la batterie, la connectivité et toutes les autres spécifications.

L’un des sites Web populaires est GSMArena.com. Chaque fois que vous recherchez votre téléphone sur Google, vous trouverez GSMArena sur la première page de recherche. Pour vérifier les spécifications de votre téléphone sur GSMarena, ouvrez-le à partir de la recherche Google ou recherchez votre téléphone sur le Site Web de la GSMArena.

Recherchez la section Réseau et développez-la. Vous trouverez ici toutes les bandes prises en charge à côté de la section 5G.

4. Cochez la case de l’appareil

Une autre façon de vérifier les bandes 5G prises en charge consiste à regarder la boîte dans laquelle votre téléphone est arrivé. La plupart des équipementiers incluent les spécifications dans la boîte de vente au détail. Cependant, certains OEM n’incluent pas ces informations et vous devrez donc peut-être utiliser une méthode différente dans ce cas.

Vous devez vérifier l’étiquette attachée à la boîte du détaillant. Dans l’étiquette, recherchez Réseau, puis recherchez 5G. Sous la section 5G, vous trouverez les bandes 5G prises en charge.

Voici donc quelques moyens de trouver la bande 5G prise en charge par votre téléphone.

Remarque : La 5G ne fonctionnera pas si elle a été verrouillée par l’OEM. L’OEM pousse généralement les mises à jour pour activer la 5G lorsque le service 5G est disponible dans cette région. Par exemple, la prise en charge de la 5G arrive sur les iPhones en Inde avec la mise à jour iOS 16.2.

Si vous envisagez d’acheter un téléphone, assurez-vous de choisir un téléphone 5G car vous pouvez profiter d’une bonne bande passante et d’une bonne qualité de réseau avec un réseau 5G. Généralement, les OEM incluent des bandes disponibles dans cette région, mais vous devez quand même vérifier les bandes car différentes bandes ont des vitesses différentes. J’espère que vous avez trouvé le guide utile. En cas de questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

