BeReal : Voici comment fonctionne l’application tendance française

BeReal est la Application tendance de France. Elle secoue le cirque des médias sociaux avec un nouveau concept, et pour la plupart, les gens l’aiment. L’application a une note de 4,2 étoiles sur 5 sur plus de 69 000 avis sur le Google Play Store et de 4,8 étoiles sur 5 sur plus de 450 000 avis sur l’App Store d’Apple. J’aime le nouveau réseau de médias sociaux de l’application. Avec elle, vous partagez au maximum une photo avec vos amis chaque jour. Nous examinons ici les avantages et les inconvénients.

Voici comment fonctionne BeReal

BeReal peut clairement se démarquer de la concurrence par son fonctionnement. Une fois par jour, à une heure aléatoire, l’application envoie une notification push qui va à tous les utilisateurs de l’application en même temps. La notification vous invite à prendre une photo de vous et à la partager.

Vous avez exactement deux minutes pour le faire. Cela garantit que vous et vos amis êtes actifs dans l’application en même temps. Ensuite, vous pouvez commenter les photos de vos amis ou réagir avec ce qu’on appelle RealMoji. Il s’agit essentiellement d’un emoji selfie de vous-même.

Le point culminant ici : vous ne pouvez voir les photos de vos amis que si vous avez également envoyé un selfie vous-même. Vous pouvez toujours le faire une fois le délai de deux minutes écoulé, mais votre photo sera alors marquée « En retard », ce qui ne passe pas bien sur la plate-forme.

Vous avez deux minutes pour poster une photo. Photo: Be Real

Avec ce concept, BeReal veut montrer les « vraies » personnes. Les photos sont prises spontanément dans presque toutes les situations. Il n’est pas possible de définir des filtres ou de modifier les images par la suite. Cependant, vous pouvez prendre une autre photo si vous n’aimez pas la première. Mais ici aussi, vos amis le remarqueront.

BeReal utilise au moins deux caméras sur votre smartphone pour la photo : la caméra selfie et l’une des caméras à l’arrière. Parce que l’application ne veut pas seulement montrer votre visage, mais aussi ce que vous faites.

Beaucoup voient donc l’application comme une alternative à Instagram, TikTok and Co. Au lieu de prendre le selfie parfait au bon moment, de le modifier et d’utiliser des filtres avantageux, BeReal vous montre un instantané que vous pouvez partager avec vos amis et même publiquement.

Vous pouvez choisir si seuls vos amis voient votre photo quotidienne dans l’application ou si elle apparaît dans l’onglet dit « Découverte ». Ici, c’est public et vous n’avez aucun contrôle sur qui peut le voir et qui ne le peut pas.

Les amis et les étrangers peuvent commenter et réagir. Photo: Be Real

Critique de BeReal

Cela peut être particulièrement délicat car les photos sont prises dans le feu de l’action, pour ainsi dire, puisque vous n’avez que deux minutes pour créer votre image. Cela laisse peu de temps pour réfléchir au contenu de l’image et à ses éventuelles conséquences. C’est pourquoi une photo publique sur BeReal pourrait rapidement devenir gênante car vous pourriez montrer des aspects privés de votre vie quotidienne que vous auriez préféré garder privés avec le recul.

BeReal peut aussi faire pression sur les gens. Après tout, vous ne savez jamais quand la prochaine demande de prise de photo viendra. Est-ce un moment où vous pratiquez de nouveaux trucs au skate park ou quand vous êtes paresseusement assis sur le canapé ? Même BeReal ne peut pas empêcher beaucoup de gens de préférer montrer le côté d’eux-mêmes qu’ils aiment le plus.

Cela pourrait même aller jusqu’à ce que les gens changent leur vie quotidienne et fassent des choses qu’ils pensent que les autres apprécieront, en espérant que BeReal viendra frapper à ce moment-là. En fin de compte, BeReal est également une plate-forme de médias sociaux où les gens s’expriment.

Tous les utilisateurs publient en même temps. Photo: Be Real

BeReal en tant qu’entreprise

Bien sûr, BeReal n’est pas seulement une application de médias sociaux amusante, c’est aussi une entreprise. L’application est sortie en 2020. Il a été développé par l’ancien employé de GoPro Alexis Barreyat en collaboration avec Kevin Perreau. Bien sûr, les deux développeurs et l’entreprise ne peuvent pas vivre d’air et d’amour seuls, c’est pourquoi ils ont collecté de l’argent auprès d’investisseurs.

Une série A a eu lieu en juin 2021, au cours de laquelle la société a pu collecter environ 30 millions de dollars. Le fonds de capital-risque Andreessen Horowitz, bien connu aux États-Unis, était impliqué, entre autres.

Le prochain cycle d’investissement (série B) a eu lieu cette année. Selon des sources, BeReal a collecté environ 60 millions de dollars américains et a atteint une valeur marchande de plus de 600 millions d’euros. De plus, BeReal aurait environ 20 millions d’utilisateurs actifs quotidiens.

L’entreprise ne gagne actuellement pas d’argent. Comme de nombreuses applications de médias sociaux en pleine croissance, BeReal souhaite se concentrer sur cela pour le moment. Afin de gagner de l’argent avec l’application ultérieurement, un modèle d’abonnement, l’intégration de publicités ou de fonctions supplémentaires payantes sont tous possibles.

Avez-vous déjà fait l’expérience de l’application ? Étaient-ils bons ou mauvais ? Recommanderiez-vous BeReal ? Veuillez nous en informer.

Photo de couverture : BeReal