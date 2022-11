Twitter fait le plein d’Elon Musk : Anonymous déclenche une guerre des clones contre le nouveau PDG

Parmi les nouvelles règles en vigueur sur la plateforme figure également l’interdiction de se faire passer pour d’autres utilisateurs, à commencer par l’actuel PDG.

La première victime était Kathy Griffin, une actrice américaine qui revendique une participation dans Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Griffin avait décidé de changer le nom de son profil, accompagné d’une coche bleue, en le renommant « Elon Musk ». Un affront, étant donné que parmi les nouvelles règles de Twitter, il y a aussi celle qui interdit de créer des profils qui se font passer pour d’autres utilisateurs, sauf dans les cas où il est précisé qu’il s’agit d’une parodie. Un affront qui a été sanctionné par le bannissement du compte.

Après la mission kamikaze de Griffin, d’autres comptes suivent désormais ses traces. La campagne a également été relancée par le collectif de hackers Anonymous. Le compte @YourAnonNews, l’un des plus suivis du réseau de hackers, a publié un tweet disant : « Tout le monde devrait changer son nom sur Twitter en Elon Musk pour que tout le monde soit suspendu en même temps. »

Le compte est suivi par huit millions de followers et dans les commentaires de ce tweet, vous pouvez trouver des centaines de réponses avec des comptes qui ont suivi cette directive. Certains choisissent l’attaque frontale en se faisant appeler directement Elon Musk, d’autres optent pour une approche plus ironique et ont des variantes d’une autre nature. On compte un Elong Musq, un Elon Musky, plusieurs Elon Musk avec des photos de profil qui correspondent à l’original et aussi un Elon Smuck. Et dans cette campagne, il y a quelqu’un qui ose risquer même un compte vérifié.

Elon Musk : « Il n’y aura pas d’avertissement avant l’interdiction »

Elon Musk lui-même est intervenu pour clarifier le fonctionnement des nouvelles politiques : « Nous avions précédemment émis un avertissement avant la suspension, mais maintenant que nous mettons en œuvre nos systèmes de vérification d’identité, il n’y aura pas d’avertissement. Ce sera alors une condition fondamentale pour s’abonner à Twitter Blue ». Même pour les comptes qui ont déjà été vérifiés, il sera difficile de changer le nom du compte : « Tout changement de nom entraînera la perte temporaire de la coche vérifiée ».