Voici comment obtenir une batterie de 60 heures avec Apple Watch Ultra

Le mode Low Power est arrivé pour Apple Watch Series 4 et plus tard avec watchOS 9 le mois dernier. Et avec watchOS 9.1, Apple Watch Ultra obtient un paramètre supplémentaire de faible consommation pour aller encore plus loin. Voici comment obtenir jusqu’à 60 heures de batterie avec Apple Watch Ultra.

Depuis la première itération, Apple Watch a eu ce que la société appelle «l’autonomie de la batterie toute la journée» de 18 heures. Avec watchOS 9, cela peut atteindre 36 heures avec le mode basse consommation activé pour les séries 4 à 8 (et SE).

Bien que l’Apple Watch Ultra bénéficie d’une autonomie de 36 heures sans mode faible consommation, elle peut également tirer parti de cette fonctionnalité. Cependant, Apple a déclaré que pour obtenir la durée de vie prolongée de la batterie de 60 heures pour Apple Watch Ultra, « un réglage supplémentaire de faible puissance qui réduit la fréquence des relevés GPS et de la fréquence cardiaque » serait nécessaire – qui n’était pas disponible au lancement – mais a été livré avec watchOS 9.1.

Comment obtenir une batterie de 60 heures avec Apple Watch Ultra

Étape 1 : Activez la fonction de mode extra faible consommation d’Apple Watch Ultra

La nouvelle fonctionnalité Moins de lectures GPS et de fréquence cardiaque est également disponible pour Apple Watch Series 8 et SE 2 mais Apple n’a pas dit qu’il prendrait ceux au-delà de la batterie prolongée de 36 heures déjà disponible avec la bascule principale du mode faible consommation.

Exécutez watchOS 9.1, ouvrez le Application Paramètres sur votre Apple Watch Ultra Balayez vers le bas et choisissez Entraînement Appuyez sur la bascule à côté de Mode basse consommation Balayez vers le bas et appuyez également sur la bascule à côté de Moins de relevés GPS et de fréquence cardiaque Continuez à lire ci-dessous pour activer la fonction régulière du mode faible consommation en dehors des entraînements

Voici comment Apple décrit son fonctionnement :

« Préserve la durée de vie de la batterie lors des entraînements de marche, de course et de randonnée en réduisant la fréquence des relevés GPS et de la fréquence cardiaque, et désactive les alertes, les fractionnements et les segments.

Ce mode ne s’applique pas aux autres types d’entraînements. Cela ne s’applique pas non plus aux entraînements personnalisés ou Pacer.

Une autre remarque importante: Si vous n’utilisez que cette méthode, le mode faible consommation ne sera activé que lorsque vous commencerez un entraînement de marche, de course ou de randonnée et il s’éteindra automatiquement lorsque vous terminerez l’entraînement.

Pour atteindre la durée de vie nominale de 60 heures de la batterie d’Apple Watch, vous devez également activer le mode faible consommation en dehors des entraînements. Voici comment procéder :

Étape 2 : Utilisez le mode d’économie d’énergie standard de l’Apple Watch (série 4 et versions ultérieures)

Balayez vers le haut depuis le bas du cadran de votre montre pour voir Centre de contrôle Appuyez sur le pourcentage de batterie Appuyez sur la bascule à côté de Mode faible consommation Balayez vers le bas et choisissez de allumer ou allumer pendant 1, 2 ou 3 jours

Alternativement, sur votre montre, dirigez-vous vers Paramètres> Batterie> Balayez vers le bas jusqu’au mode faible consommation

Voici à quoi ressemble l’activation du mode faible consommation d’Apple Watch :

Chaque fois que vous activez le mode faible consommation, votre montre affiche certaines (mais pas toutes) des fonctionnalités qui seront désactivées.

Vous pouvez simplement l’allumer ou choisir de l’allumer pendant plusieurs jours (jusqu’à 3).

Détails sur le mode d’économie d’énergie de l’Apple Watch

Qu’est-ce qui est désactivé avec le mode faible consommation de l’Apple Watch ?

Désactive l’affichage permanent

Peut retarder les notifications entrantes

Désactive les mesures de fréquence cardiaque en arrière-plan

Désactive les notifications de fréquence cardiaque (rythme irrégulier et avertissements haut/bas)

Désactive les mesures d’oxygène dans le sang

Tourne de « Démarrer un rappel d’entraînement »

Le Wi-Fi et le mobile seront désactivés lorsque l’iPhone n’est pas à proximité – cela indique pas d’appels téléphoniques et de notifications

Le mode basse consommation indique également :

Passer un appel téléphonique peut prendre plus de temps

L’actualisation de l’application en arrière-plan se produit moins fréquemment

Complications mises à jour moins fréquemment

Siri peut prendre plus de temps pour traiter une demande

Certaines animations et certains défilements peuvent sembler moins fluides

Comment se comporte le mode basse consommation ?

Un cercle jaune apparaîtra en haut de votre montre lorsque la fonction est activée Le pourcentage de batterie en mode Control Center et Nighstand est également jaune

Apple Watch vous demandera automatiquement si vous souhaitez activer la fonction d’économie d’énergie une fois que vous atteignez 10 % de batterie

Le mode faible consommation s’éteint automatiquement lorsque vous atteignez 80 % de charge

Une autre bonne option si vous manquez régulièrement de batterie Apple Watch consiste à vous procurer une rondelle de charge compacte comme celle-ci de Native Union, Anker, etc.

