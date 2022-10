Comment utiliser la nouvelle application d’étalonnage HDR de Microsoft sous Windows

Pour ceux qui ont de bons souvenirs, Microsoft a annoncé en février qu’il travaillait sur une application d’étalonnage HDR. L’objectif était d’aider les utilisateurs de Windows 11 à optimiser la précision et la cohérence des couleurs pour les jeux sur leurs écrans HDR. L’application, repérée par Thurrott, est maintenant arrivée et est disponible en téléchargement.

L’application comprend trois modèles de test, que vous pouvez utiliser pour vérifier les détails visibles les plus sombres et les plus brillants que vous pouvez voir sur votre écran, ainsi que sa luminosité maximale. Vous pouvez personnaliser l’intensité des couleurs pour le contenu HDR et SDR.

Comment calibrer le HDR de votre écran dans Windows 11

Pour utiliser l’application, vous aurez besoin d’un PC Windows 11 et d’un écran compatible HDR allumé. En ce qui concerne le GPU, vous aurez besoin d’une série AMD RX 400 ou ultérieure, d’un processeur AMD Ryzen avec Radeon Graphics, d’un processeur Intel 11e génération ou ultérieur avec graphiques intégrés, d’un Intel DG1 ou ultérieur ou d’un Nvidia GTX 10xx ou ultérieur. L’écran doit exécuter le pilote d’affichage WDDDM 2.7 ou ultérieur. Vérifiez Windows Update pour vous assurer que vous disposez des derniers pilotes. Et puis nous vous montrons les étapes à suivre.