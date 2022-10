Cette SNES portable est la plus originale que nous ayons jamais vue

Super Nintendo est l’une de ces consoles dont les joueurs les plus vétérans qui frappaient déjà des coups dans les années 90 se souviennent avec une affection particulière. Une technologie 16 bits, une puissante palette de couleurs, un son de rêve et des modes graphiques qu’aucune autre machine de ces années n’avait. Le résultat est l’un des catalogues de jeux les plus complets et les plus mémorables de tous les temps, quelque chose que vous pouvez revivre avec cette créature qui vient d’apparaître sur les réseaux sociaux.

Ce que vous pouvez voir sur les photos ci-jointes n’est ni plus ni moins qu’une Super Nintendo avec une configuration portable qui comprend la manette d’origine, un écran très plat et une structure qui respecte les grandes lignes du design original créé par la société japonaise. Et l’auteur d’un tel artefact n’est autre que NIWAchannel, qui a profité de son compte Twitter pour nous offrir une explication détaillée de la façon dont il a assemblé chaque pièce pour créer un design aussi original.

Évidemment, vous avez peut-être deviné qu’il a utilisé trois éléments différents pour le construire : une manette de jeu Super Nintendo originale, une cartouche commerciale et une partie du boîtier supérieur de la SNES Mini sortie il y a cinq ans. Justement, il en reprend également le système d’exploitation créé par les Japonais pour afficher les jeux à l’écran, ainsi que les menus de gestion des jeux, les ROM, etc.

Ci-dessous, vous pouvez voir ce modèle portable en action.

Votre cahier des charges complet

Cette SNES portable intègre un écran de 4,3 pouces au format 16:9 qui est principalement utilisé pour afficher l’interface de l’émulateur, puisque les jeux seront ensuite affichés de la manière traditionnelle que nous apprécions tous sur les anciens téléviseurs à tube , c’est-à-dire avec un rapport manuel de 4:3, laissant dans ce cas des bandes noires sur les côtés. L’alimentation se connecte au bas de la manette via un connecteur USB-C et même deux haut-parleurs réglables ont été installés pour entendre tout le son en parfaite stéréo.

Bien sûr, pour des raisons d’espace, l’auteur de cette merveille a dû déplacer les deux boutons L et R de leur position d’origine vers un nouveau à l’arrière de la manette, transformant cet aspect allongé en deux boutons circulaires qui ressemblent à de l’analogique. bâtons de contrôle.

Comme vous pouvez le voir, le travail d’ingénierie est (presque) merveilleux et transforme l’ancien design Super Nintendo en quelque chose de plus actuel, qui adopte ce facteur de forme que de nombreux utilisateurs mobiles utilisent quotidiennement pour profiter des jeux vidéo, comme l’ajout d’un pavé de contrôle et de support d’utiliser l’écran de votre smartphone horizontalement, comme s’il s’agissait d’une console portable.

Inutile de préciser que malheureusement pour nous tous, ce modèle ne sera pas commercialisé et est tout simplement l’œuvre d’un bricoleur de talent pour transformer l’ancien design d’une des consoles les plus influentes de l’histoire du jeu vidéo en une console portable. Ne nous dites pas que vous n’avez pas envie d’en construire un.