Rappeler plus tard avec le courrier : comment devenir plus efficace avec le courrier électronique dans iOS 16

L’application Mail bénéficie de belles améliorations avec iOS 16. L’une des fonctionnalités phares est la possibilité de définir un futur rappel pour un e-mail. Lisez la suite pour voir comment cela fonctionne pour rappeler plus tard avec Mail sur iPhone.

L’application Mail d’Apple propose une gamme de nouvelles fonctionnalités avec iOS 16. Certaines des principales sont la possibilité d’envoyer plus tard, de rappeler plus tard et même d’annuler l’envoi d’un e-mail.

Ci-dessous, nous allons nous concentrer sur la façon dont cela fonctionne pour rappeler plus tard avec Mail sur iPhone.

Rappeler plus tard avec Mail : guide iPhone iOS 16

Exécutant iOS 16 sur iPhone, ouvrez l’application Mail Trouver un e-mail pour lequel vous souhaitez un rappel Balayez de gauche à droite sur l’e-mail (vous pouvez le marquer comme « Non lu » avant d’utiliser également la fonction de rappel) Appuyez Rappelle moi Choisissez l’une des heures de rappel prédéfinies ou appuyez sur Rappelez-moi plus tard en bas pour définir une heure personnalisée, appuyez sur Fait Une fois terminé Lorsque l’heure du rappel arrive, vous recevrez une notification de l’application Mail concernant l’e-mail et il se déplacera en haut de votre boîte de réception (vous verrez également une balise « REMIND ME »). Une fois qu’un rappel a été signalé, vous pouvez balayer l’écran de droite à gauche pour Dégager puis supprimez-le, ou appuyez sur le Suite bouton pour d’autres options

Voici à quoi ressemble l’utilisation de la fonctionnalité Remind Later with Mail sur iPhone :

Fait intéressant, dans les premières versions bêta lors de l’utilisation de Remind Later with Mail, l’e-mail qui était programmé pour un futur rappel était en fait envoyé dans le dossier de la corbeille, puis refait surface dans votre boîte de réception lorsque l’heure du rappel est arrivée.

Dans la version officielle d’iOS 16, les e-mails que vous utilisez plus tard restent dans votre boîte de réception, puis passent tout en haut au moment du rappel.

