Sony attendra au moins un an pour porter la plupart des exclusivités PlayStation sur PC

En bref : Avant la fin de 2022, Sony aura publié cinq ports PC de jeux anciennement exclusifs à PlayStation au cours de l’année civile. Cependant, la société n’a jamais précisé combien de temps elle souhaitait attendre entre le lancement initial d’un jeu PlayStation et son port PC jusqu’à présent.

Le directeur des studios PlayStation, Hermen Hulst, a déclaré mardi que Sony prévoyait de publier les ports PC de ses jeux solo au moins un an après leur lancement sur les consoles PlayStation. Cependant, les jeux de service en direct orientés en ligne peuvent être lancés simultanément sur PlayStation et PC.

Les commentaires, faits dans une interview avec YouTuber Julien Chièze, montrent comment Sony a géré les ports PC jusqu’à présent. God of War et Spider-Man sont initialement arrivés sur PlayStation 4 en 2018 et sont arrivés sur PC cette année. Sony publiera bientôt des versions PC de Uncharted 4 (2016), Spider-Man : Miles Morales (2020) et Sackboy : A Big Adventure (2020).

Le mois dernier, le studio appartenant à Sony, Naughty Dog, a déclaré que The Last of Us Part 1 arriverait sur PC « très bientôt » après son lancement sur PS5, ce qui indique probablement en 2023. Parmi les autres conversions de PC Sony qui pourraient émerger l’année prochaine, citons Horizon : Forbidden West. et Ghost of Tsushima. Les rumeurs suggèrent que le Returnal primé sera également bientôt disponible sur PC. Cependant, on en sait beaucoup moins sur les prochains jeux en direct de Sony.

PlayStation Studios est principalement connu pour produire des jeux cinématographiques à un joueur axés sur l’histoire avec des valeurs de production élevées comme Spider-Man et Uncharted. Sony n’a pas fait beaucoup de tentatives récentes de jeux multijoueurs en direct, mais prévoit d’en sortir 10 d’ici mars 2026. Ils incluent probablement « Project Matter » de Bungie, un prochain jeu multijoueur Last of Us, un titre multijoueur rumeur Horizon Zero Dawn, et d’autres Projets Deviation Games et Haven Studios.

Hulst a déclaré à Axios cette semaine que les ventes de jeux PC de Sony l’ont aidé à continuer d’investir dans ses productions à succès de plus en plus chères. Il a confirmé à Reuters que la société prévoyait d’augmenter ses empreintes de jeux sur PC et mobiles. Cependant, retarder les ports PC est logique si Sony exploite les jeux phares pour vendre des PlayStations. Les titres de service en direct, en revanche, bénéficient de la constitution rapide d’un grand nombre de joueurs, ce qui est plus facile sur deux plates-formes au lieu d’une.