WhatsApp avec WearOS : comment rédiger des messages et passer des appels

Les montres connectées avec la version actuelle 3.5 du système d’exploitation Google WearOS s’harmonisent bien avec Messenger WhatsApp. Il n’est pas disponible en tant qu’application distincte pour les Galaxy Watch4, Watch5 et autres montres-bracelets basées sur WearOS. Mais si vous avez une connexion existante à votre smartphone avec WhatsApp installé, vous bénéficiez d’un certain nombre de fonctions pratiques.

Contenu:

Exigences pour WhatsApp avec WearOS

Si vous souhaitez utiliser WhatsApp sur votre smartwatch WearOS, celle-ci doit être correctement connectée et configurée avec votre smartphone Android. La dernière version de WhatsApp doit être installée sur votre téléphone.

Étant donné que WhatsApp sur votre smartwatch Wear OS ne fonctionne jusqu’à présent que via les notifications, vous devez les configurer correctement. Pour ce faire, utilisez l’application smartphone que vous utilisez pour personnaliser votre smartwatch. De quelle application il s’agit dépend du fabricant de votre smartwatch.

Sur la Galaxy Watch 4/5, il s’agit de l’application Samsung Wearable sur votre smartphone. Sous Paramètres de la montre -> Notifications -> WhatsApp, vous y activez les notifications pour votre smartwatch. Désormais, tous les nouveaux messages apparaîtront sur votre smartphone ET votre montre.

Vous devez donner la version de notification pour WhatsApp sur la Smartwatch avec WearOS. Vous pouvez trouver l’option dans l’application pour smartphone fournie avec la montre. Dans le cas de la Galaxy Watch, il s’agit d’un portable Samsung. (Capture d’écran)

Pour pouvoir utiliser pleinement WhatsApp sur votre smartwatch avec WearOS, vous devez utiliser le clavier Samsung (préinstallé) sur votre Galaxy Watch et sinon le Gboard de Google. Si vous utilisez un clavier virtuel différent parce que vous avez changé de clavier sur WearOS, certaines méthodes de saisie peuvent ne pas être disponibles.

Lire et répondre aux messages WhatsApp

Si tout est configuré correctement, lorsque vous recevez un message, vous verrez quelle est la fonction principale de WhatsApp sur la smartwatch : vous pouvez lire le message et y répondre si vous le souhaitez – sans avoir à sortir le téléphone de votre poche.

Vous pouvez lire le message en ouvrant le message et en faisant défiler l’écran. Un champ de saisie pour répondre suit. Vous avez ces options :

Saisie de texte via un clavier rappelant les téléphones portables classiques

Saisir du texte à l’aide de gestes de balayage

Seuls les emojis et autres graphiques à choisir

Entrée vocale (icône de microphone) qui convertit la montre en texte

Réponses rapides prédéterminées

Par défaut, la saisie de texte standard est activée. En glissant vers le haut depuis le bas de l’écran, vous accéderez aux choix de méthodes de saisie alternatives.

La saisie de texte classique prend un certain temps pour s’y habituer, mais fonctionne assez bien jusqu’à présent. (Capture d’écran)

Ici, vous choisissez la méthode de saisie que vous souhaitez utiliser. (Capture d’écran)

Des réponses à sélection rapide sont également disponibles. (Capture d’écran)

Ici, vous convertissez automatiquement la saisie vocale en texte. (Capture d’écran)

Astuce : Sur les Galaxy Watch4 et Watch5, vous configurez les réponses rapides telles que « Oui », « Oui s’il vous plaît », « Non merci » ou « En route » via l’application portable sous Paramètres de la montre -> Général -> Réponses rapides. Vous pouvez également ajouter d’autres réponses.

Vous modifiez les réponses rapides dans l’application portable de votre Galaxy Watch4/5. (Capture d’écran)

Envoyez des messages WhatsApp via les montres connectées WearOS

Normalement, vous ne pouvez pas envoyer de messages via WhatsApp sur WearOS car vous n’êtes pas autorisé à accéder aux contacts ou aux chats. Cependant, il y a une astuce ici si vous avez activé l’assistant Google sur WearOS ou si vous l’avez configuré sur votre Galaxy Watch4 :

Lancez l’assistant Google sur votre smartwatch.

Dites : « Envoyer un message WhatsApp à [name].” Le nom doit correspondre à la personne qui doit recevoir le message. Énoncez le message vocal à l’aide de l’assistant sur la montre. Cela le convertit en message texte. Confirmez l’entrée. La montre envoie le message via votre smartphone.

Vous composez le message avec votre entrée vocale. (Capture d’écran)

La reconnaissance de texte fonctionne – typique de l’assistant Google – très bien. (Capture d’écran)

Soumettre. (Capture d’écran)

Vous ne pouvez pas envoyer de messages depuis votre smartwatch dans des groupes. Cela nécessiterait probablement une application WearOS WhatsApp distincte.

Il est également regrettable que vous ne puissiez pas non plus envoyer de messages vocaux. Après tout, l’assistant Google répond à la demande d’envoi d’un tel message : « Je ne peux pas encore envoyer de message vocal ». Cela donne l’espoir d’un « bientôt ce sera ».

Appeler avec WhatsApp via la smartwatch

Appeler avec WhatsApp via les montres connectées Wear OS n’est pas encore possible dans ce pays, mais devrait commencer en 2022. Aux États-Unis, les bêta-testeurs de WhatsApp (version 2.22.19.11 ou supérieure) peuvent déjà accepter les appels téléphoniques directement sur la smartwatch avec WearOS 3.5 et passer des appels à l’aide du microphone et du haut-parleur. La bonne chose à ce sujet est que vous n’avez pas besoin de faire de réglages supplémentaires. En perspective, il est probable que vous puissiez bientôt lancer des appels WhatsApp au moins via l’assistant Google.

Jusqu’à présent, vous ne pouvez rejeter les appels sur la smartwatch qu’avec WearOS. Mais l’acceptation viendra bientôt. (Capture d’écran)

La fonctionnalité n’était pas disponible pour moi lorsque je l’ai essayée. Jusqu’à présent, vous ne pouvez rejeter que les appels téléphoniques WhatsApp sur la smartwatch, rien de plus. J’utilise la version bêta actuelle 2.22.20.7. Cependant, l’allemand.

Dès que la mise à jour avec la téléphonie WhatsApp pour Galaxy Watch et d’autres smartwatches WearOS est disponible, vous trouverez des instructions sur la façon de le faire ici. Cette fonction WhatsApp devrait être lancée dans le monde entier lors de la sortie de la Pixel Watch en octobre 2022.

Limitations de WhatsApp sur les montres connectées WearOS

En résumé, vous devrez également vous passer des fonctions suivantes dans un futur (proche) :

Pas d’accès direct aux chats

Impossible d’envoyer et d’écouter des messages vocaux

Vous ne pouvez recevoir que des appels (version bêta américaine), mais vous ne pouvez pas en passer vous-même

Rien ne fonctionne sans connexion au smartphone, pas même avec un module LTE dans la smartwatch.

Il ne peut être exclu que WhatsApp fournisse ultérieurement une application smartwatch autonome pour WearOS ou ajoute d’autres éléments. Google, le développeur du système d’exploitation, devra probablement fixer le bon cap pour cela.