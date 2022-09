Regardez la NASA frapper un astéroïde avec un vaisseau spatial comme cela s’est produit

En bref: la NASA a récemment réalisé une version réelle du film catastrophe de science-fiction Armageddon de 1998, mais sans l’aide de Michael Bay, Jerry Bruckheimer et d’un casting étoilé dirigé par Bruce Willis, Ben Affleck et Billy Bob Thornton.

Le Double Asteroid Redirection Test (DART) de la NASA est la première technologie de défense planétaire conçue pour nous protéger d’un astéroïde ou d’une comète sur une trajectoire de collision avec la Terre. La mission a été lancée en novembre 2021 et ciblait Dimorphos, une petite roche spatiale de 530 pieds de diamètre qui orbite autour d’un astéroïde plus grand de 2 560 pieds appelé Didymos.

Les astéroïdes se trouvent à sept millions de kilomètres et ne représentent aucune menace pour la Terre, ce qui en fait des candidats idéaux pour les tests.

Lundi, la NASA a guidé avec succès un vaisseau spatial en forme de boîte de 1 260 livres à travers une collision contrôlée avec Dimorphos. L’engin voyageait à environ 14 000 miles par heure lorsqu’il a percuté la roche spatiale, et prenait des photos et les renvoyait vers la Terre tout au long de l’approche et juste avant le moment de l’impact via la caméra de reconnaissance Didymos et astéroïde pour la navigation optique (DRACO ) imageur.

Les superbes images ont révélé la surface de Dimorphos en gros plan. La NASA a confirmé qu’un impact réussi s’est produit à 19 h 14, heure de l’Est.

L’espoir est que l’impact ait eu suffisamment de force pour modifier l’obit de l’astéroïde, même si ce n’est qu’un tout petit peu. Une telle technique d’atténuation pourrait être utilisée à l’avenir pour orienter un astéroïde ou une comète lié à la Terre afin d’éviter ou de minimiser les impacts sur notre planète.

Google a commémoré l’occasion avec une animation de recherche montrant l’engin atteignant les résultats et les déclenchant.

Les enquêteurs utiliseront désormais des télescopes au sol du monde entier et dans l’espace pour observer Dimorphos afin de déterminer si DART a pu modifier sa trajectoire. L’équipe s’attend à ce que l’impact ait raccourci l’orbite de Dimorphos d’environ un pour cent, soit environ 10 minutes. L’efficacité de la grève devrait se présenter au cours des prochaines semaines, nous dit-on.

« À la base, DART représente un succès sans précédent pour la défense planétaire, mais c’est aussi une mission d’unité avec un réel bénéfice pour toute l’humanité », a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson.